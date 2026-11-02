Studiu despre spațiile din Lumea de Dincolo: Experiențele de moarte clinică par să urmeze reguli ciudate de formă și culoare
Postat la: 02.11.2026 |
Dintre toate aspectele ciudate asociate cu experiența de moarte iminentă, niciunul nu este atât de familiar ca tunelul spre lumină. Oamenii care au fost foarte aproape de marginea morții - sau chiar dincolo de ea pentru câteva momente - uneori descriu mișcarea prin întuneric, ca un tunel, spre un portal strălucitor și luminos - ca un pasaj spre altundeva.
Este o imagine atât de adânc înrădăcinată în cultura populară încât a devenit un simbol puternic al sfârșitului vieții. Dar nu toți cei care raportează o experiență de moarte iminentă văd un tunel. Unii descriu spații vaste și luminoase, orizonturi curbate sau un sentiment copleșitor de a fi înconjurați de lumină. Chiar și în ciuda acestor diferențe, totuși, un nou studiu a descoperit că experiențele variate ale camerei de așteptare a morții pot avea totuși ceva peculiar în comun.
Când cercetătorii au cerut celor 50 de persoane dintr-un studiu să deseneze hărți ale spațiilor pe care și le aminteau întâlnind în timpul experiențelor de moarte iminentă, a apărut un model intrigant: geometria acelor spații părea să fie legată de culorile pe care oamenii își aminteau că le-au văzut. Descoperirile sugerează că aceste experiențe din alte lumi ar putea să nu fie chiar atât de imprevizibile pe cât par - și că geometria lor ciudată ar putea oferi indicii despre ce se întâmplă în creier la limita dintre viață și moarte.
Experiențele de moarte iminentă îi fascinează pe cei mai mulți oameni - inclusiv pe oameni de știință. Cu toate acestea, nu sunt ușor de studiat. Persoanele care le experimentează raportează ceva intens - emoțional, personal sau spiritual - pe care adesea se luptă să-l articuleze. Întrebările clinice puse de sondajele științifice standard sunt capabile să înregistreze unele aspecte ale experienței de moarte iminentă, dar nu reușesc să distileze întreaga complexitate a acesteia în cuvinte pe o pagină.
Oamenii de știință au cerut oamenilor să își cartografieze experiențele de moarte iminentă. A apărut un model straniu. Deși cercetătorii au identificat trăsături recurente, cum ar fi tunelurile, luminile și senzațiile de ieșire din corp, s-a acordat o atenție relativ mică structurii spațiale a acestor experiențe - sau modului în care oamenii se percep pe ei înșiși mișcându-se prin ele. Cercetătorul în neurofenomenologie France Lerner de la Universitatea din Haifa din Israel și colegii săi au dorit să abordeze întrebarea într-un mod diferit - vizual.
El a crezut că cerând oamenilor să deseneze experiențele lor ar putea dezvălui tipare pe care cuvintele simple nu le-ar putea. A recrutat 50 de persoane care au raportat că au avut experiențe de moarte iminentă și le-au cerut să-și reconstruiască amintirile într-o serie de sesiuni online ghidate, folosind un catalog de pictograme geometrice pentru a ajuta la reprezentarea spațiilor pe care le-au reamintit.
Participanții au fost rugați să își împartă experiențele în etape separate, apoi să reprezinte forma fiecărui spațiu pe care și-l aminteau întâlnind. De asemenea, li s-a cerut să indice unde se percepeau în acele spații, cum se deplasau prin ele și ce culori își aminteau că au văzut. Cercetătorii au compilat apoi o bază de date cu aceste reconstrucții și le-au comparat, căutând asemănări în geometria spațiilor și calitățile asociate acestora. Și, în ciuda naturii intens personale a experiențelor, anumite forme continuau să apară.
Cercetătorii au descoperit patru categorii principale - spații conice, care includeau tunelul familiar; spații largi, curbate, precum arcadele; spații mai plate, cu curbe mai blânde; și spații care păreau să înconjoare complet observatorul, precum interiorul unei sfere sau oval. Dar cel mai intrigant model nu era doar în forme - era în culorile cu care participanții la studiu le asociau. Dintre cele 28 de spații conice reconstruite de participanți, 22 erau acromatice - percepute în alb, negru, gri sau lumină fără culoare discernibilă. În schimb, 27 din cele 31 de spații largi și curbate au fost percepute în culoare.
Celelalte două categorii geometrice au arătat un amestec de experiențe colorate și incolore, dar contrastul dintre tuneluri și spațiile largi, curbate a fost deosebit de izbitor. Acea relație - între forme și culoare - ar putea oferi indicii despre procesele perceptuale care stau la baza acestor experiențe stranii. Potrivit lui Lerner și colegilor săi, cercetările neurologice și perceptuale au documentat deja unele relații vizuale similare.
Un exemplu este vederea în tunel, care poate apărea atunci când aprovizionarea cu oxigen a retinei sau a creierului este perturbată, restricționând câmpul vizual. Predominanța negrului, albului și griului în spațiile asemănătoare tunelurilor are, de asemenea, un posibil paralel în vederea obișnuită. În condiții de lumină scăzută, ochii noștri devin mai puțin sensibili la culoare, deoarece celulele sensibile la lumină responsabile pentru a vedea în condiții de întuneric preiau controlul.
Între timp, unele dintre spațiile mai expansive și cuprinzătoare amintite de participanți prezintă asemănări cu un fenomen numit efectul Ganzfeld, în care un câmp vizual nealterat și gol poate da naștere unor experiențe perceptuale neobișnuite, inclusiv halucinații. Aceste similitudini nu stabilesc, totuși, ce a cauzat experiențele participanților. Cercetătorii subliniază că studiul lor a fost conceput pentru a descrie și compara spațiile amintite, nu pentru a identifica mecanismele responsabile pentru acestea. Există, de asemenea, câteva limitări importante.
Participanții au fost un grup relativ mic, auto-selectat, și și-au reconstruit experiențele din amintiri care, în unele cazuri, erau vechi de mulți ani. Mai mult, deși pictogramele geometrice au fost bazate pe cercetări anterioare, prezentarea participanților cu o selecție de forme ar fi putut influența modul în care și-au reconstruit experiențele. Cercetătorii au ghidat, de asemenea, sesiunile, ceea ce ar fi putut introduce prejudecăți subtile.
În cele din urmă, fără un grup de comparație care să reconstituie alte tipuri de experiențe neobișnuite, este imposibil să știm dacă aceste modele geometrice sunt unice pentru experiențele de moarte iminentă. Cu toate acestea, tiparele care au apărut din înregistrarea vizuală a amintirilor experienței dezvăluie ceva ce cercetările anterioare au trecut cu vederea în mare măsură - sugerând că accesarea straniu poate necesita formularea întrebărilor într-un alt tip de limbaj.
Cercetarea a fost publicată în Frontiers in Psychology.
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