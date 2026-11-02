Povestea antică despre Iisus contestă secole de îndoială academică: "Total autentică" - este noua concluzie din perspectivă istorică

Limbajul folosit de cronicarul Iosif Flavius (Josephus) lasă deschisă întrebarea dacă puterile supranaturale ale lui Iisus erau înțelese ca fiind divine sau demonice, a declarat un cercetător pentru Fox News: "Am fost învățat întreaga mea viață academică că acest paragraf de la Iosifus nu era autentic. Și am crezut asta. Dar pe măsură ce am început să analizez dovezile totul s-a schimbat"

Un cercetător crede că un raport de aproape 2.000 de ani despre Iisus ar putea fi mai fiabil din punct de vedere istoric decât s-a crezut anterior, contestând îndoielile de lungă durată despre unul dintre cele mai vechi relatări non-creștine ale vieții sale. T.C. Schmidt, profesor asociat de studii religioase la Universitatea Fairfield din Connecticut, este autorul unei cărți din 2025 intitulată „Josephus și Iisus: Dovezi noi pentru Cel numit Hristos", care examinează un pasaj de mult disputat despre Iisus scris de istoricul evreu antic Josephus.

Josephus a trăit aproximativ între anii 37 și 100 d.Hr. și a scris despre Isus în lucrarea sa „Antichitățile iudeilor," oferind una dintre puținele relatări necreștine supraviețuitoare despre viața sa. În pasaj, Iosif Flavius l-a descris pe Iisus ca un om înțelept care atrăgea adepți și a fost condamnat la crucificare sub Pontius Pilat. Textul se referă, de asemenea, la rapoarte conform cărora Isus a apărut din nou viu după moartea sa.

De secole, savanții au dezbătut dacă scribii creștini au modificat pasajul, care conține afirmații despre Isus pe care unii istorici cred că ar fi fost neobișnuite pentru un scriitor evreu non-creștin. Dar Schmidt a declarat pentru Fox News Digital că cercetările sale sugerează că pasajul este autentic, citând analize lingvistice și comparații cu celelalte scrieri ale lui Iosif Flavius.

Schmidt a examinat versiuni antice ale relatării lui Iosif în greacă, latină, siriacă, arabă și armeană, folosind comparații textuale și analize stilistice asistate de computer pentru a susține că pasajul contestat era consistent cu stilul de scriere al lui Iosif. Analiza sa, a spus Schmidt, a găsit similitudini pe tot parcursul pasajului. "Arăt că fiecare frază din pasaj poate fi indexată înapoi la Josephus."

„Totul sună ca ceva ce ar spune Iosif Flavius," a declarat Schmidt pentru Fox News Digital. El a mai susținut că unele dintre descrierile lui Iosif Flavius despre Iisus au fost interpretate greșit, făcând ca pasajul să pară mai favorabil creștinismului decât crede Schmidt că Iosif Flavius a intenționat. De exemplu, a spus el, descrierea lui Iosif Flavius a lui Iisus făcând fapte supranaturale nu înseamnă neapărat că istoricul credea că acele puteri veneau de la Dumnezeu.

În schimb, limbajul este mai ambigu, lăsând deschisă întrebarea dacă acele puteri erau considerate a proveni din surse divine sau demonice. „Acesta chiar sună ca ceva ce un evreu necreștin ar fi spus", a spus Schmidt. „Avem și alte relatări ale evreilor de mai târziu care spun lucruri similare despre Iisus."

"Așadar, dacă le aduni pe toate, stilul pasajului se potrivește cu cel al lui Iosif și afirmațiile mesajului se potrivesc cu ceea ce Iosif ar fi spus ca evreu necreștin," a adăugat el. „Cu alte cuvinte, pasajul arată complet autentic." Schmidt a spus că descoperirile sale ar putea întări dovezile istorice legate de viața lui Iisus. „Ceea ce face acest pasaj este că îl solidifică pe Iisus în istorie", a spus Schmidt.

El a spus că relatarea lui Iosif Flavius coroborează detalii găsite în Evanghelii, inclusiv ucenicii lui Iisus, reputația sa de a efectua miracole și răstignirea sa sub Pontiu Pilat. Schmidt a subliniat, de asemenea, referința din pasaj la învierea lui Iisus, argumentând că aceasta oferă dovezi istorice despre ceea ce credeau primii săi urmași. "Josephus nu afirmă el însuși învierea, dar afirmă că primii creștini, ucenicii lui Iisus, credeau că Iisus a înviat în a treia zi," a spus Schmidt.

Când a fost întrebat despre receptarea cărții sale, Schmidt a spus că cartea sa a primit feedback pozitiv, cu unii reconsiderându-și opiniile despre autenticitatea pasajului. Autenticitatea relatării lui Iosif Flavius rămâne în continuare un subiect de dezbatere academică, istoricii continuând să nu se pună de acord cu privire la cât de mult din pasaj ar fi putut fi alterat de scribii creștini ulteriori.

Privind înainte, Schmidt a declarat că a identificat două sau trei posibile conexiuni suplimentare între Iosif și persoanele asociate cu răstignirea lui Isus de la publicarea cărții - un subiect de cercetare viitoare. Schmidt i-a încurajat de asemenea pe cititori să examineze sursele istorice pentru ei înșiși, menționând că propria sa cercetare l-a determinat să pună la îndoială ceea ce i-a fost predat anterior.