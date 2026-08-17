Descoperire cu totul neobișnuită în Grecia: Inele construite din materiale extraterestre, vechi de peste 3.000 de ani VIDEO

Un nou studiu condus de către experți de la Universitatea Sorbona din Franța și de la Universitatea din Atena, Grecia, și publicat în publicația Journal of Archaeological Science din luna august 2026 anunță o nouă descoperire cu totul neobișnuită în Grecia. Experții au găsit inele fabricate din materiale extraterestre, provenite de dincolo de lumea noastră.

Analiza aruncă lumină asupra modului în care elita minoică și miceniană antică a folosit acest metal extraordinar și atunci când a scăzut popularitatea sa. Cercetătorii au explorat două întrebări generale. În primul rând, au încorporat minoienii și micenienii fierul meteoritic în diversele lor unelte create cu măiestrie? În al doilea rând, când au început acești puternici muncitori metalurgiști să topească fierul?, potrivit Science Alert.

În timpul „odiseei lor de cinci ani", cercetătorii au analizat compoziția chimică a peste 100 de artefacte din ceea ce este acum Grecia, concentrându-se pe 91 de obiecte din fier, în mare parte inele, brățări și cuțite, datând din epoca bronzului, acum aproximativ 3.800 până la 3.000 de ani.

Folosind fluorescența cu raze X nedistructivă, cercetătorii au detectat că 13 dintre aceste obiecte conțin nichel, iar acesta ar fi putut fi combinat cu fier din meteoriți. Interesant este că toate aceste 13 obiecte sunt inele elegante, demne de Skyrim, care încorporează alte metale precum aurul sau argintul. Inelele prezintă, de asemenea, rame care ar fi putut conține sigilii, cum ar fi sigilii regale.

În plus, majoritatea inelelor provin din situri funerare luxoase, cum ar fi mormintele din Micene. Într-un stil autentic fantastic, un inel a fost descoperit într-o necropolă minoică, încă împodobind degetul unui presupus mare preot.

„Aceste observații ne-au condus la speculații că inelele probabil făcute din meteoriți ar fi putut fi simboluri populare ale puterii printre persoane proeminente, membri ai elitei palatale minoice și miceniene", explică cercetătorii.

Moda inelelor de meteorit

Fierul meteoritic ar fi putut fi importat din Egipt, mai degrabă decât găsit local. Geografia greacă este nemiloasă cu meteoriții, care se pot dezintegra sau pot fi înghițiți de mare. Deșerturile aride ale Egiptului, care protejează meteoriții de oxidare și dizolvare, sunt mult mai potrivite pentru acumularea lor.

Cercetătorii au stabilit, de asemenea, că 78 dintre obiectele de fier foloseau fier topit, mai degrabă decât fier cosmic, și că astfel de obiecte de fier topit ar fi putut apărea încă din anul 1400 î.Hr. în epoca bronzului - deși doar două dintre acestea, un pandantiv și un inel, au fost fabricate înainte de anul 1200 î.Hr.

În mod curios, comparativ cu descoperirile din Anatolia, „utilizarea fierului artificial pare să fi fost cumva întârziată în Grecia", notează cercetătorii, menționând posibilitatea ca aceste obiecte să fi fost importate din locuri precum Cipru.

Nebunia inelelor de meteorit a durat până în jurul anului 1200 î.Hr. și s-ar putea să se fi stins din diverse motive, cum ar fi dificultățile de ofertă sau cerere sau cel mai simplu și mai uman motiv dintre toate: inconstanța vestimentară.

Este „posibil ca moda inelelor de meteorit, aproape exclusivă epocii bronzului târziu minoice și miceniene, să se fi estompat „în mod natural", așa cum se întâmplă cu orice modă", conchid cercetătorii.