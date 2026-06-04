Andra Gogan, întâlnire plină de energie și inspirație cu participanții la WonderFest 2026

Participanții la WonderFest 2026 au avut ocazia să o întâlnească pe Andra Gogan, una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste ale tinerei generații, într-un dialog deschis despre pasiune, muncă și drumul către succes.

Prezentă la festival în contextul promovării celui mai recent proiect cinematografic al său, „Sirenele: Secretul Medalionului", Andra Gogan a răspuns întrebărilor venite din partea copiilor și adolescenților și a împărtășit experiențe din cariera sa artistică.

Discuția s-a concentrat pe provocările întâlnite de-a lungul timpului, pe importanța perseverenței și pe lecțiile învățate în anii petrecuți în lumea filmului, muzicii și a producției de conținut.

Cu sinceritate și naturalețe, artista le-a povestit participanților despre momentele dificile, despre efortul din spatele fiecărui proiect și despre oamenii care au susținut-o în parcursul său profesional.

„În spatele fiecărei reușite sunt foarte multe ore de muncă. Nimic nu se construiește peste noapte și este important să ai răbdare și să continui să crezi în ceea ce faci", le-a transmis Andra Gogan tinerilor prezenți.

Președinta WonderFest, Lavinia Șandru, a evidențiat valoarea unor astfel de întâlniri pentru participanții la festival.

„WonderFest înseamnă film, educație și întâlniri care inspiră. Copiii și adolescenții au nevoie să audă povești reale despre muncă, ambiție și perseverență. Dialogul cu Andra Gogan a fost exact un astfel de moment", a declarat Lavinia Șandru.