China produce pe bandă rulantă roboți umanoizi pe care nu-i cumpără nimeni. Fac spectacol, dar nu și treburi casnice
Postat la: 07.06.2026 |
Roboții umanoizi chinezi impresionează prin demonstrații spectaculoase și inteligență artificială avansată, însă multe companii descoperă că este mai ușor să-i construiască decât să găsească piețe reale pentru ei.
Roboții umanoizi fabricați în China dansează, fac backflip-uri, servesc cafea și chiar dirijează traficul, într-o cursă tehnologică în care Beijingul încearcă să domine una dintre cele mai promițătoare industrii ale viitorului.
Nu există cerere
Însă, în spatele demonstrațiilor spectaculoase și al investițiilor uriașe, companiile chineze se confruntă cu o problemă majoră: cererea reală este încă prea mică.
China și Statele Unite conduc competiția globală pentru piața roboților umanoizi, evaluată de Morgan Stanley la aproximativ 5 trilioane de dolari în viitor.
Dacă americanii sunt considerați mai avansați în dezvoltarea inteligenței artificiale care controlează „creierul" roboților, China domină partea de producție în masă, hardware și colectare de date pentru antrenarea sistemelor.
În marile orașe chineze, startup-urile de robotică încearcă deja să transforme umanoizii în produse comerciale.
Compania Matrix Robotics din Shanghai produce robotul „MATRIX-3", un umanoid de aproape 1,7 metri înălțime, dotat cu mâini capabile să execute mișcări foarte precise.
Prețul de achiziție
Prețul unei unități ajunge la aproximativ 99.000 de dolari.
Fondatorul companiei, Allan Zhang, fost angajat Tesla, spune că a primit aproximativ 1.000 de comenzi din partea unor hoteluri și lanțuri de cafenele.
Până acum au fost fabricate doar câteva sute de unități, însă firma susține că ar putea livra până la 5.000 de roboți anul acesta, dacă cererea va crește.
În Shenzhen, compania EngineAI dezvoltă umanoizi folosiți drept ghizi pentru muzee, agenți de securitate sau animatori care dansează și boxează în fața publicului.
Modelul de bază costă aproximativ 26.600 de dolari.
Dispozitive spectaculoase, dar puțin utile
Cu toate acestea, numeroși experți avertizează că industria este încă departe de momentul în care roboții umanoizi vor deveni cu adevărat utili în viața de zi cu zi.
„Majoritatea acestor roboți sunt încă performativi mai degrabă decât funcționali", spune Samm Sacks, cercetător specializat în tehnologia chineză.
Potrivit acesteia, umanoizii funcționează greu în medii imprevizibile și sunt încă prea fragili și prea scumpi pentru utilizarea pe scară largă.
Subvenții masive pentru o industrie de stat
Guvernul chinez susține masiv industria, considerată strategică în contextul îmbătrânirii populației și al creșterii costurilor cu forța de muncă.
În 2025, China avea peste 140 de producători de roboți umanoizi și peste 330 de modele diferite.
Datele Barclays arată că roboții umanoizi chinezi au reprezentat aproximativ 85% din piața mondială anul trecut.
Două dintre cele mai importante companii, AGIBOT și Unitree, au livrat fiecare peste 5.000 de roboți în 2025, mult peste rivalii americani precum Tesla sau Figure AI.
Totuși, chiar și în China, mulți roboți sunt cumpărați în principal pentru cercetare, demonstrații sau proiecte pilot finanțate de stat, nu pentru utilizare comercială pe scară largă.
Provocările din viața reală
În Beijing, influenceri și creatori de conținut testează deja roboți pentru treburi casnice.
Un astfel de robot poate sorta pantofi, împături haine sau schimba sacii de gunoi, însă este încă însoțit de o persoană care face curățenie.
„A fost uimitor să-l văd cum sortează pantofii", a spus o creatoare de conținut din Beijing.
„Dar era prea mare și destul de greu de folosit într-un apartament mic."
Producătorii speră că, odată cu extinderea producției, costurile vor scădea dramatic.
Morgan Stanley estimează că prețul mediu al unui robot umanoid ar putea coborî de la aproximativ 46.000 de dolari la doar 21.000 de dolari până în 2050. Unele modele chinezești costă deja sub 6.000 de dolari.
Dar provocările rămân uriașe. Pe lângă costuri, dezvoltatorii trebuie să colecteze cantități enorme de date pentru ca roboții să învețe să se descurce în situații reale și variate.
„Capacitatea de producție în masă în robotică este încă într-un stadiu incipient", spune Eric Guo, fondatorul AI² Robotics.
Pentru moment, China pare să fi câștigat cursa construirii roboților umanoizi la scară mare. Întrebarea este dacă lumea este pregătită să trăiască și să lucreze alături de ei.
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