Motivul pentru care regina Maria d'Este a fost obligată să-și arate zona intimă în fața a 70 de persoane

O regină catolică, urâtă și neagreată de jumătate de țară, a fost forțată să nască în fața a peste 70 de martori, printre care nobili, medici și curteni aduși special ca la un proces public. În acel moment extrem de intim și vulnerabil, viața ei, viitorul tronului și chiar întreaga sa existență depindeau de dovedirea incontestabilă a nașterii.

Născută în Italia în 1658, într-o curte catolică foarte strictă, Maria d'Este a fost educată strict pentru alianțe politice. Ea a fost căsătorită din motive diplomatice cu James, Ducele de York și viitorul rege al Angliei. Când a sosit la Londra în 1673, populația protestantă a privit-o imediat ca pe o amenințare directă și un agent al Romei trimis să schimbe credința țării.

Timidă, disciplinată, cu o educație impecabilă, Maria, devenită între timp „papista Mary" sau „Mary de Modena", a încercat să se ascundă în caritate și discreție. Dar nu avea nicio șansă. Era catolică într-o Anglie care fierbea de frică. Iar frica se transformă repede în zvonuri.

Între 1675 și 1682, a pierdut cinci sarcini. Fiecare tragedie alimenta bârfele: „Nu poate avea copii sănătoși", „Regele are o boală rușinoasă", „Nu vor exista moștenitori catolici".

Când James și Mary au fost încoronați în 1685, presiunea a devenit sufocantă. Anglia voia un moștenitor protestant, iar Curtea voia un moștenitor catolic. Mary era prinsă între două lumi care o urau în mod diferit. În 1687, disperată, a mers la apele terapeutice din Bath. Oamenii se înghesuiau pe balcoane să o vadă. „E însărcinată sau doar se preface?", șopteau. Fiecare mișcare a ei devenise spectacol public.

Un travaliu transformat în proces public și teoria conspirației cu „tigaia încălzită"

Pe 10 iunie 1688, Regina Mary a născut un băiat, pe James Francis Edward, cu o lună mai devreme decât se aștepta. Pentru catolici, era o minune. Pentru protestanți, era o catastrofă. Pentru că zvonurile spun că Mary nu poate avea copii, mulți au refuzat să creadă că bebelușul era al ei.

Așa că Regele James al II-lea a ordonat ceva fără precedent: peste 70 de oameni au fost chemați în camera de naștere. Oameni care nu aveau ce căuta acolo. Oameni care au intrat peste o femeie în travaliu, ca într-o sală de judecată, „ca să nu existe dubii", ar fi spus regele, scrie click.ro.

Martorii au stat înghesuiți, privind scena. Unele relatări spun că James și-a scos peruca și i-a acoperit fața soției, ca să o protejeze de privirile invazive. După naștere, copilul a fost dus într-o altă cameră, iar martorii au fost obligați să-l urmeze. Totul trebuia verificat, confirmat, consemnat. Regele a adunat apoi mărturiile într-un volum tipărit, ca un dosar juridic menit să dovedească autenticitatea fiului său.

„Copilul a fost adus într-o tigaie încălzită! Regina a născut un mort și l-au înlocuit! Este o conspirație catolică!"

- Pasaj din pamfletele de propagandă protestantă ale vremii

Zvonul ridicol a funcționat perfect într-o Anglie înspăimântată de o dinastie catolică.

Invazia lui William de Orania și prăbușirea unei dinastii regaliste

Șapte politicieni i-au scris lui William de Orania, ginerele lui James, cerându-i să intervină militar. Nașterea devenise pretextul ideal. Pe 5 noiembrie 1688, William a debarcat la Torbay. Armata lui a intrat în Anglia ca într-un teatru deja pregătit, iar protestanții l-au primit ca pe un salvator. În fața nebuniei publice, James și Mary au fost nevoiți să fugă în Franța, pierzându-și tronul.

Mary a devenit „Regina de peste Apă", trăind în exil la Saint‑Germain‑en‑Laye, sub protecția Regelui Ludovic al XIV‑lea. Fiul ei, James Francis Edward, a devenit James Iacobitul, „fostul pretendent la tron", simbolul unei dinastii pierdute.

Istoricii moderni citați de Britannica sunt clari: copilul a fost al ei. Zvonul cu tigaia a fost propagandă politică, însă propaganda a câștigat în fața biologiei.

La 60 de ani, Regina Mary a murit în 1718, bolnavă de cancer, după o viață de exil, pierderi și suspiciuni. O regină care a fost obligată să nască sub privirile unei mulțimi pentru a-și salva tronul și care, în final, nu a putut salva nimic.