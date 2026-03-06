A căzut bomba la Casa Albă: Președintele SUA Donald Trump e acuzat de agresiune sexuală în noi documente din dosarul Epstein

Departamentul de Justiție a publicat trei interviuri FBI cu o femeie care a susținut că președintele Donald Trump a agresat-o sexual când era adolescentă, după ce i-a fost prezentată de Jeffrey Epstein. Acuzația principală a femeii, conform rezumatelor FBI ale interviurilor sale cu anchetatorii, cunoscuți sub numele de „FBI 302", este că Trump a lovit-o după ce ea i-a mușcat penisul când a încercat să o forțeze să facă sex oral.

Cele trei dosare apar în timp ce democrații investighează dacă departamentul a reținut în mod intenționat materiale care includeau acuzații de agresiune sexuală împotriva lui Trump, scrie Politico. Trump a negat orice abatere în legătură cu acuzațiile Epstein și nu a fost acuzat de nicio infracțiune în legătură cu acestea. Nu există dovezi care să sugereze că Trump a luat parte la operațiunea de trafic sexual a lui Epstein. Multe dintre materialele publicate de Departamentul de Justiție nu au dovezi sau context.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a numit acuzațiile „acuzații complet nefondate, susținute de zero dovezi credibile, din partea unei femei din păcate tulburate, care are un istoric penal extins". „Lipsa totală de temei a acestor acuzații este susținută și de faptul evident că departamentul de justiție al lui Joe Biden știa despre ele de patru ani și nu a făcut nimic cu ele - pentru că știau că președintele Trump nu a făcut absolut nimic greșit. După cum am spus de nenumărate ori, președintele Trump a fost complet exonerat prin publicarea Dosarelor Epstein."

În dosare, datate între august și octombrie 2019, femeia, al cărei nume este redactat, susține că, atunci când avea între 13 și 15 ani, Epstein a dus-o fie la New York, fie la New Jersey, unde, „într-o clădire foarte înaltă, cu camere imense", i-a prezentat-o ​​lui Trump. Trump, a spus ea, „nu i-a plăcut că eram o fată-băiat", ceea ce notele interviului au interpretat ca însemnând "băiețoi".

Femeia a spus că erau prezente și alte persoane, dar nu-și amintea cine. Trump le-a cerut să părăsească camera, apoi a spus „ceva de genul: 'Lăsați-mă să vă învăț cum ar trebui să fie fetițele'", conform notelor interviului. „Trump și-a desfăcut apoi fermoarul pantalonilor și i-a dus capul „la penisul lui", își amintește ea în interviu. A spus că „l-a mușcat cât a putut de tare". Ca răspuns, ea a spus că el ar fi tras-o de păr și ar fi lovit-o în cap.

„Scoateți-o dracului de aici", își amintește femeia că i-a spus el. În acel moment, a spus ea, oamenii au reintrat în cameră. Interviurile FBI nu conțin informații despre cum s-a încheiat incidentul sau cum a ieșit femeia din întâlnire. Într-unul dintre interviuri, femeia a dezvăluit că a început să colaboreze cu avocați și „a vrut să fie sinceră" cu privire la „cazul ei civil aflat în așteptare, în cazul în care agenții ar stabili că ar putea apărea un conflict de interese".

Femeia a spus că ea sau persoane apropiate au primit o serie de apeluri telefonice de amenințare, unul dintre acestea incluzând un mesaj lăsat pe telefonul unui coleg, dar destinat ei." Ea a declarat FBI-ului că crede că apelurile telefonice erau legate de Epstein și „a afirmat în șoaptă că, dacă nu era Epstein, poate era 'celălalt'". Când agenții au insistat asupra persoanei la care se referea, ea a spus că este Trump, conform notelor interviului.

În ultimul interviu, agenții au întrebat-o din nou despre acuzațiile ei legate de Trump, menționând în document că acesta era „actualul președinte al SUA". Femeia, conform rezumatului interviului, a întrebat-o „care ar fi rostul furnizării informațiilor în acest moment al vieții sale, când există o mare posibilitate ca nimic să nu se poată face în această privință".

Trump s-a confruntat anterior cu acuzații de agresiune sexuală și abatere sexuală, inclusiv acuzații din partea mai multor femei care au ieșit la iveală în timpul campaniei prezidențiale din 2016.

În 2023, a fost găsit vinovat de un juriu federal pentru abuz sexual și defăimare asupra scriitoarei E. Jean Carroll, după ce Carroll a susținut că Trump a violat-o într-un magazin universal din Manhattan în anii 1990 și apoi a negat relatarea ei despre viol, numind-o mincinoasă. Trump a cerut Curții Supreme să anuleze hotărârea de 5 milioane de dolari pe care juriul i-a acordat-o lui Carroll.

Carroll a câștigat, de asemenea, o hotărâre de 83,3 milioane de dolari în 2024, după ce un juriu separat a constatat că Trump a defăimat-o cu un set suplimentar de remarci despre aceleași afirmații. Comisia de Supraveghere și Reformă Guvernamentală a Camerei Reprezentanților a investigat dacă documentele legate de Epstein au fost ascunse în mod necorespunzător publicului. Comisia de Supraveghere și Reformă Guvernamentală a Camerei Reprezentanților a investigat dacă documentele au fost ascunse în mod necorespunzător publicului.

„În ultimele săptămâni, Democrații din cadrul Departamentului de Supraveghere au investigat modul în care FBI a gestionat acuzațiile din 2019 de agresiune sexuală asupra unei minore formulate împotriva președintelui Donald Trump de către o supraviețuitoare", a declarat reprezentantul Robert Garcia (D-Calif.), membrul de rang înalt al comisiei, într-un comunicat de săptămâna trecută.

„Democrații din cadrul Departamentului de Supraveghere pot confirma că Departamentul de Justiție pare să fi ascuns în mod ilegal interviurile FBI cu această supraviețuitoare care l-a acuzat pe președintele Trump de crime odioase", a adăugat el.

Într-o postare pe rețelele de socializare ca răspuns la declarație, Departamentul de Justiție a declarat că Democrații din cadrul departamentului de supraveghere „ar trebui să înceteze să inducă în eroare publicul în timp ce alimentează indignarea din partea bazei lor radicale anti-Trump", adăugând că „NIMIC nu a fost șters".

„Dacă fișierele sunt retrase temporar pentru a redacta victimele sau pentru a redacta informații personale identificabile, atunci aceste documente sunt prompt restaurate online și sunt disponibile publicului", a continuat postarea. „TOATE documentele au fost publicate, cu excepția cazului în care un document se încadrează într-una dintre următoarele categorii: duplicate, privilegiate sau parte a unei anchete federale în curs."

Documentele vin în contextul în care administrația Trump continuă să se confrunte cu criticile privind modul în care a gestionat dosarele, dintre care aproximativ 3,5 milioane au fost publicate la sfârșitul lunii ianuarie. Pe lângă acuzațiile de reținere a anumitor înregistrări, departamentul a fost, de asemenea, criticat de legislatori pentru divulgarea necorespunzătoare a informațiilor de identificare ale victimelor și pentru redactarea numelor unor bărbați. Miercuri, o comisie a Camerei Reprezentanților a votat pentru citarea procurorului general Pam Bondi să depună mărturie despre modul în care a gestionat dosarele Epstein.