Moștenirea lui Alexandru Ioan Cuza: Fiecare națiune își găsește locul în lume prin cultura, conștiința și valorile pe care le apără
Postat la: 06.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Recent în Franța la Nancy a avut loc un eveniment cultural de excepție în onoarea memoriei Domnitorului Alexandru ioan Cuza. Presa franceză a reliefat pe larg evenimentul precum și invitațiile oficiale la evenimentele dedicate istoriei României și memoria marelui om de stat Alexandru Ioan Cuza, susținute de stră-strănepotul său Prof. Univ. Dr. Bogdan Cuza.
Pentru noi ca români, aceste momente au avut o încărcătură aparte. Nu au fost doar simple întâlniri culturale, ci clipe în care istoria României și-a regăsit din nou locul într-un spațiu european al dialogului și al respectului pentru memorie. Numele lui Alexandru Ioan Cuza și momentul istoric fondator al anului 1859 continuă să stârnească interes, reflecție și admirație dincolo de granițele țării. Istoria unui popor nu se clădește din întâmplări, ci din curajul unor oameni care acceptă să poarte singuri greutatea unui început. Fiecare națiune își găsește locul în lume prin cultura, conștiința și valorile pe care le apără.
În istoria României moderne, Alexandru Ioan Cuza rămâne omul care a avut puterea de a transforma o speranță într-un destin. El nu a fost un cuceritor și nici un teoretician al puterii. A fost un slujitor al dreptății și al ideii de stat, un conducător care a înțeles că adevărata autoritate se naște din responsabilitate și sacrificiu. Prin actul Unirii și prin reformele sale, Cuza a pus temelia unei Românii moderne. A avut curajul să schimbe o societate profund inegală și să deschidă drumul către o ordine nouă, întemeiată pe lege, demnitate și dreptate. Multe dintre roadele acestei transformări au fost culese de generațiile care au venit după el, dar începutul a fost al lui.
Cuza nu a fost un domnitor fără greșeli. A fost însă omul necesar unui moment decisiv al istoriei. A avut curajul rar de a pune binele națiunii înaintea propriei sale puteri și a acceptat singurătatea deciziilor care schimbă destinul unei țări. România de astăzi, cu ideea sa de stat unitar, cu instituțiile și cu conștiința sa națională, nu poate fi înțeleasă fără începutul pe care l-a făcut Alexandru Ioan Cuza. El nu a unit doar două principate. A unit speranțe, destine și voința unui popor de a deveni el însuși. De aceea, memoria lui nu aparține doar trecutului. Ea rămâne o datorie vie. Atât timp cât vor exista români pe acest pământ și sub acest cer, numele lui Cuza va rămâne rostit cu respect, ca numele celui care a avut curajul să aprindă lumina începutului.
(Marian Gârleanu)
”MOȘTENIREA PE CARE NE-A LĂSAT-O DOMNITORUL ALEXANDRU IOAN CUZA
Istoria unui popor nu se clădește din întâmplări , ci din curajul unor
oameni care acceptă să poarte singuri greutatea unui început. Fiecare
națiune își găsește locul în lume prin cultura, conștiința și valorile pe care le
apără.
În istoria României moderne, Alexandru Ioan Cuza rămâne omul care a
avut puterea de a transforma o speranță într-un destin. El nu a fost un
cuceritor și nici un teoretician al puterii. A fost un slujitor al dreptății și al
ideii de stat, un conducător care a înțeles că adevărata autoritate se naște
din responsabilitate și sacrificiu.
Prin actul Unirii și prin reformele sale, Cuza a pus temelia unei Românii
moderne. A avut curajul să schimbe o societate profund inegală și să
deschidă drumul către o ordine nouă, întemeiată pe lege, demnitate și
dreptate. Multe dintre roadele acestei transformări au fost culese de
generațiile care au venit după el, dar începutul a fost al lui.
Cuza nu a fost un domnitor fără greșeli. A fost însă omul necesar unui
moment decisiv al istoriei. A avut curajul rar de a pune binele națiunii
înaintea propriei sale puteri și a acceptat singurătatea deciziilor care
schimbă destinul unei țări.
România de astăzi, cu ideea sa de stat unitar, cu instituțiile și cu conștiința
sa națională, nu poate fi înțeleasă fără începutul pe care l-a făcut Alexandru
Ioan Cuza. El nu a unit doar două principate. A unit speranțe, destine și
voința unui popor de a deveni el însuși.
De aceea, memoria lui nu aparține doar trecutului. Ea rămâne o datorie vie.
Atât timp cât vor exista români pe acest pământ și sub acest cer, numele lui
Cuza va rămâne rostit cu respect, ca numele celui care a avut curajul să
aprindă lumina începutului .
Prin urmare, trebuie să conștientizăm tot mai mult meritele făuritorului
statului național, unitar, modern român, a faptului că astăzi avem un
tricolor și o țară care se numește România, că nu trăim ca un popor
desțărat și dezrădăcinat, că am rămas laolaltă întru aceiași limbă, tradiție,
cultură și vocație creștină. De aceea este de datoria noastră să cinstim cum
se cuvine memoria părintelui națiunii române moderne, domnitorul
Alexandru Ioan Cuza.”
”TANT QU-ILS RESTENT ROUMAINS DANS (LE) MONDE,
TANT QU-IL Y A UN SOLEIL ROND,
LE GRAND NOM DE CUZA,
SACHEZ BIEN, QU-IL NE MEURT PAS ”
(Cât vor fi români pe lume,
Cât va fi pe cer un soare,
Al lui Cuza mare nume,
Să știți bine că nu moare).
(V. Alecsandri).
Dr. Dr. Honoris Causa,
Bogdan Cuza Nancy, 19.02.2026
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Mega scandal în MAGA. Tucker Carlson: „Trump și-a pierdut calea. Acesta este războiul Israelului. Acesta nu este războiul Statelor Unite!"
Conservatorul Tucker Carlson il critica pe Donald Trump pentru atacul sau „malefic" asupra Iranului, pe masura ce ...
-
Crime de război: Forțele americane sunt „probabil" responsabile pentru atacul asupra unei școli din Iran în care au fost ucise 160 de fete
Ancheta militara desfașurata de SUA cu privire la aparentul atac asupra unei școli de fete din Iran din prima zi a bomba ...
-
Ungaria a confiscat zeci de milioane de euro de la Ucraina, plus 9 kilograme de aur, și i-a ascuns în sediul unității antiteroriste. Orban amenințase că va folosi „forța"
Autoritațile ungare au ascuns vehiculele de transport valori aparținand bancii de stat ucrainene Oschadbank, confiscate ...
-
Trump e fericit de creșterea prețurilor la benzină în contextul războiului din Orientul Mijlociu: „Dacă cresc, cresc!"
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca nu este ingrijorat de creșterea prețurilor la benzina in Statele Unite ca ...
-
Iranul epuizează stocurile de rachete ale SUA și aliaților săi cu drone ieftine
Conform unui raport citat de The New York Times, va dura ani pana cand fabricile vor produce suficiente rachete intercep ...
-
Cercetătorii au creat inteligența artificială "obraznică": de ce este mult mai eficientă decât cea "politicoasă"
În incercarea de a face inteligența artificiala mai eficienta, cercetatorii au renunțat la politețea excesiva și a ...
-
Scenariul care îngrozește Orientul Mijlociu: cum ar putea Iranul să provoace un dezastru cumplit în regiune
În timp ce petrolul domina de obicei discuțiile despre securitatea energetica globala, experții atrag atenția ca o ...
-
Iranul a lovit una dintre cele mai mari rafinării de petrol din zona Golfului
Iranul a lansat un puternic atac cu rachete balistice asupra rafinariei BAPCO din Bahrain. Compania petroliera din Bahra ...
-
Iranul ataca petrolierele din Golful Persic indiferent de pavilion dupa ce au inchis stramtoarea Urmuz
Mai multe petroliere au fost joi tinta atacurilor in apele Golfului Persic, pe fondul escaladarii conflictului dintre SU ...
-
Incredibil: Oana Țoiu i-a interzis fetei minore a lui Victor Ponta îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România
Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisa imbarcarea in autocarul care transporta minori din Dubai, in Oman, pe ...
-
Celebrul interlop Costică Argint a fost arestat la Focșani
Ieri 4 martie a.c., IPJ Vrancea a anunțat ca instanța a admis propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani, co ...
-
Pielea sensibilă în era poluării și a stresului urban: cum o protejezi eficient?
Traiul in mediul urban vine cu multe avantaje, dar și cu provocari reale pentru sanatatea pielii. Poluarea, stresul cons ...
-
Netanyahu e bântuit de profeția mesiaică a Rabinului mișcării Chabad. Bibi e cuprins de misiunea sa războinică așa cum a fost anunțată acum 40 de ani VIDEO
„Biblia spune ca exista un timp pentru pace și un timp pentru razboi. Acesta este timpul razboiului.” Cu ace ...
-
Tucker Carlson dezvăuie adevăratele intentii ale lui Netanyahu: "El se vede ca o mare figură istorică. Ca un fel de Moise, dar mai modern!"
Așa cum a spus Benjamin Netanyahu saptamana aceasta, cum ar fi putut programul nuclear al Iranului sa fie pe punctul de ...
-
Împerecherea între neanderthalieni și oamenii moderni a fost foarte părtinitoare în funcție de sex…
Un studiu genetic revoluționar dezvaluie ca incrucișarea preistorica a fost puternic partinitoare in favoarea neandertha ...
-
Care e de fapt strategia Israelului în războiul cu Iranul. E total diferită de cea a Statelor Unite ale Americii
Strategia Israelului pentru Iran, verbalizata pentru Financial Times de Danny Citrinowicz, expert pe Iran si senior rese ...
-
Fisurile operațiunii americane în Iran. „Au fost atât de incompetenți încât au lăsat toți militarii în baze, crezând că aceștia nu vor fi țintă"
Le Monde analizeaza modul in care administrația americana gestioneaza conflictul cu Iranul, descriind strategia ca fiind ...
-
Comandanții SUA le-au spus militarilor că războiul din Iran e parte din „planul divin al lui Dumnezeu", iar Trump e „uns de Isus"
O organizație care apara libertatea religioasa in armata SUA a declarat pentru The Guardian și pentru site-ul pe teme mi ...
-
Kim Jong Un și presupusul buton nuclear. S-a ridicat prima statuie a dictatorului care îl surprinde apăsând un declanșator
O premiera in Coreea de Nord a atras atenția comunitații internaționale in acest weekend: televiziunea de stat nord-core ...
-
Explozie pe piata AI: Userii și-au dezinstalat masiv ChatGPT după acordul cu Pentagonul. Războiul Anthropic cu OpenAI a ajuns la cote maxime
Aplicația ChatGPT a inregistrat o creștere brusca a dezinstalarilor exact in ziua in care OpenAI a anunțat un acord cu P ...
-
Bătaie de joc maximă - Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
Vicepreședintele Bancii Mondiale spune ca romanii au o mai mare putere de cumparare, ajungand la media UE. În mod ...
-
Americanii pregătesc o operațiune terestră în Iran - Discuții avansate cu forțele kurde
Milițiile kurde iraniene s-au consultat cu Statele Unite in ultimele zile cu privire la posibilitatea și modul de a atac ...
-
Iranul anunță că are controlul total asupra Strâmtorii Ormuz. De aici se poate declansa Al 3-lea Război Mondial și iată cum VIDEO
Stramtoarea Ormuz, intre „Controlul Total” al Iranului și Escorta SUA: Scenariul unui conflict global Tensiu ...
-
Tucker Carlson: Arabia Saudită și Qatar au arestat agenți Mossad care plănuiau atentate cu bombă ca să dea vina pe iranieni
Jurnalistul american Tucker Carlson a declarat luni ca Arabia Saudita și Qatar au prins și „arestat agenți israeli ...
-
12 ore din viata unui om reprezintă 12 ani din "traiul" Inteligentei Artificiale. Pentru un computer cuantic cu AI echivalentul ar fi la 50 de ani
Omenirea se afla in pragul unei coliziuni frontale cu o realitate tehnologica ce pare extrasa direct din paginile litera ...
-
Wall Street Journal: Donald Trump a căzut într-o capcană și a rămas șocat de capabilitățile militare ale Iranului
Statele Unite și Israelul au lansat un atac cu peste 400 de avioane - din cel puțin 800 care fusesera puse in stare de a ...
-
Operațiune fulger a Israelului: 100 de avioane de vânătoare au lansat peste 250 de bombe în biroul prezidențial iranian
Forțele Aeriene Israeliene au lovit peste noapte „complexul de conducere" al Iranului la Teheran, spune armata isr ...
-
Sfaturi pentru o compoziție corporală optimă
Sanatatea ta și rezultatele estetice sunt intr-o simbioza perfecta. Nu poți obține un corp definit fara un metabolism ca ...
-
Evaluarea pieței țintă prin prisma criteriilor ESG
Criteriile ESG - mediu, social și guvernanța - reprezinta, in prezent, un instrument esențial pentru companiile care vor ...
-
Dosarul prostituatelor de lux din saloane de masaj: Văduva lui Gabriel Cotabiță, eliberată pe control judiciar
Vaduva lui Gabriel Cotabița a fost eliberata pe control judiciar, in dosarul care vizeaza prostituția practicata in salo ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu