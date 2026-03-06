Moștenirea lui Alexandru Ioan Cuza: Fiecare națiune își găsește locul în lume prin cultura, conștiința și valorile pe care le apără

Recent în Franța la Nancy a avut loc un eveniment cultural de excepție în onoarea memoriei Domnitorului Alexandru ioan Cuza. Presa franceză a reliefat pe larg evenimentul precum și invitațiile oficiale la evenimentele dedicate istoriei României și memoria marelui om de stat Alexandru Ioan Cuza, susținute de stră-strănepotul său Prof. Univ. Dr. Bogdan Cuza.

Pentru noi ca români, aceste momente au avut o încărcătură aparte. Nu au fost doar simple întâlniri culturale, ci clipe în care istoria României și-a regăsit din nou locul într-un spațiu european al dialogului și al respectului pentru memorie. Numele lui Alexandru Ioan Cuza și momentul istoric fondator al anului 1859 continuă să stârnească interes, reflecție și admirație dincolo de granițele țării. Istoria unui popor nu se clădește din întâmplări, ci din curajul unor oameni care acceptă să poarte singuri greutatea unui început. Fiecare națiune își găsește locul în lume prin cultura, conștiința și valorile pe care le apără.

În istoria României moderne, Alexandru Ioan Cuza rămâne omul care a avut puterea de a transforma o speranță într-un destin. El nu a fost un cuceritor și nici un teoretician al puterii. A fost un slujitor al dreptății și al ideii de stat, un conducător care a înțeles că adevărata autoritate se naște din responsabilitate și sacrificiu. Prin actul Unirii și prin reformele sale, Cuza a pus temelia unei Românii moderne. A avut curajul să schimbe o societate profund inegală și să deschidă drumul către o ordine nouă, întemeiată pe lege, demnitate și dreptate. Multe dintre roadele acestei transformări au fost culese de generațiile care au venit după el, dar începutul a fost al lui.

Cuza nu a fost un domnitor fără greșeli. A fost însă omul necesar unui moment decisiv al istoriei. A avut curajul rar de a pune binele națiunii înaintea propriei sale puteri și a acceptat singurătatea deciziilor care schimbă destinul unei țări. România de astăzi, cu ideea sa de stat unitar, cu instituțiile și cu conștiința sa națională, nu poate fi înțeleasă fără începutul pe care l-a făcut Alexandru Ioan Cuza. El nu a unit doar două principate. A unit speranțe, destine și voința unui popor de a deveni el însuși. De aceea, memoria lui nu aparține doar trecutului. Ea rămâne o datorie vie. Atât timp cât vor exista români pe acest pământ și sub acest cer, numele lui Cuza va rămâne rostit cu respect, ca numele celui care a avut curajul să aprindă lumina începutului.

(Marian Gârleanu)

”MOȘTENIREA PE CARE NE-A LĂSAT-O DOMNITORUL ALEXANDRU IOAN CUZA

Prin urmare, trebuie să conștientizăm tot mai mult meritele făuritorului

statului național, unitar, modern român, a faptului că astăzi avem un

tricolor și o țară care se numește România, că nu trăim ca un popor

desțărat și dezrădăcinat, că am rămas laolaltă întru aceiași limbă, tradiție,

cultură și vocație creștină. De aceea este de datoria noastră să cinstim cum

se cuvine memoria părintelui națiunii române moderne, domnitorul

Alexandru Ioan Cuza.”

”TANT QU-ILS RESTENT ROUMAINS DANS (LE) MONDE,

TANT QU-IL Y A UN SOLEIL ROND,

LE GRAND NOM DE CUZA,

SACHEZ BIEN, QU-IL NE MEURT PAS ”

(Cât vor fi români pe lume,

Cât va fi pe cer un soare,

Al lui Cuza mare nume,

Să știți bine că nu moare).

Dr. Dr. Honoris Causa,

Bogdan Cuza Nancy, 19.02.2026