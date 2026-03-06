Crime de război: Forțele americane sunt „probabil" responsabile pentru atacul asupra unei școli din Iran în care au fost ucise 160 de fete
Postat la: 06.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Ancheta militară desfășurată de SUA cu privire la aparentul atac asupra unei școli de fete din Iran din prima zi a bombardamentelor este încă în lucru, dar mai mulți oficiali citați de Reuters spun că „probabil" rachetele americane au distrus clădirea. Iranul insistă ca peste 160 de eleve au fost ucise. Atacarea deliberată a unei școli, a unui spital sau a oricărei alte structuri civile ar constitui probabil o crimă de război în conformitate cu dreptul internațional umanitar. Dacă s-ar confirma implicarea SUA, atacul s-ar număra printre cele mai grave cazuri de victime civile din ultimele decenii de conflicte ale SUA în Orientul Mijlociu.
Concluziile anchetei nu sunt deocamdată finale. Reuters precizează că nu a putut afla mai multe detalii despre anchetă, inclusiv ce dovezi au contribuit la evaluarea provizorie, ce tip de muniție a fost utilizată, cine a fost responsabil sau de ce SUA ar fi putut lovi școala. Școala de fete din Minab, în sudul Iranului, a fost lovită sâmbătă, în prima zi a atacurilor americane și israeliene asupra țării. Ambasadorul Iranului la sediul ONU din Geneva, Ali Bahreini, a declarat că atacul a ucis 150 de elevi. Reuters nu a putut confirma în mod independent numărul victimelor.
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a recunoscut miercuri, 4 martie, că armata americană investighează incidentul. Oficialii care au vorbit cu Reuters despre anchetă, sub condiția anonimatului, nu au exclus posibilitatea apariției unor noi dovezi care să absolve SUA de responsabilitate și să indice o altă parte responsabilă pentru incident. Pentagonul a direcționat întrebările Reuters către Comandamentul Central al armatei americane, al cărui purtător de cuvânt, căpitanul Timothy Hawkins, a declarat: „Ar fi nepotrivit să comentăm, având în vedere că incidentul este în curs de investigare".
Nici Casa Albă nu a comentat direct despre anchetă, dar purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a spus într-o declarație pentru Reuters: „În timp ce Departamentul de Război investighează în prezent această chestiune, regimul iranian vizează civili și copii, nu Statele Unite ale Americii". Întrebat despre incident în cadrul unei conferințe de presă, miercuri, Hegseth a declarat: „Investigăm acest lucru. Noi, desigur, nu vizăm niciodată ținte civile. Dar analizăm și investigăm acest lucru". Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni reporterilor că Statele Unite nu ar viza în mod deliberat o școală.
„Departamentul de Război ar investiga acest lucru, dacă ar fi fost vorba de un atac al nostru, și v-aș redirecționa întrebarea dumneavoastră către ei", a spus Rubio. Forțele israeliene și americane și-au împărțit până acum atacurile în Iran atât din punct de vedere geografic, cât și în funcție de tipul țintelor, a declarat un înalt oficial israelian și o sursă cu informații directe despre planificarea comună. În timp ce Israelul a lovit bazele de lansare a rachetelor din vestul Iranului, Statele Unite au atacat astfel de ținte, precum și ținte navale, în sud.
Biroul ONU pentru drepturile omului, fără a preciza cine crede că este responsabil pentru atacul asupra școlii, a solicitat marți o anchetă. „Responsabilitatea de a investiga atacul revine forțelor care l-au efectuat", a declarat Ravina Shamdasani, purtătorul de cuvânt al Biroului ONU pentru drepturile omului, într-o conferință de presă la Geneva. Imaginile de la înmormântarea fetelor, care a avut loc marți, au fost difuzate de televiziunea de stat iraniană. Sicriele lor mici au fost acoperite cu steaguri iraniene și transportate cu un camion prin mulțimea numeroasă până la locul înmormântării.
