Mega scandal în MAGA. Tucker Carlson: „Trump și-a pierdut calea. Acesta este războiul Israelului. Acesta nu este războiul Statelor Unite!"

Conservatorul Tucker Carlson îl critică pe Donald Trump pentru atacul său „malefic" asupra Iranului, pe măsură ce baza din mișcarea MAGA a președintelui american se fracturează din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Carlson este un aliat politic important al vicepreședintelui JD Vance și unul dintre cei mai mari susținători ai lui Trump în presă. În ultimul timă însă Carlson a criticat deschis administrația Trump pe teme precum dosarele Epstein, războiul din Ucraina și altele. El nu este singurul din mișcarea MAGA care schimbă discursul, ci se mai remarcă Megyn Kelly, Matt Walsh sau Alex Jones.

"O acțiune absolut dezgustătoare și malefică," i-a spus Carlson jurnalistului Jon Karl. "Acesta este războiul Israelului. Acesta nu este războiul Statelor Unite. Acest război nu este purtat în numele obiectivelor de securitate națională americane - pentru a face Statele Unite mai sigure sau mai bogate. Acest război nici măcar nu e despre arme de distrugere în masă, arme nucleare."

Carlson a revenit ulterior: "Sunt momente când mă enervez pe Trump, acum chiar și pe el." A adăugat: "Dar îl voi iubi mereu, indiferent ce spune despre mine." Carlson a mai sugerat în una din intervențiile sale că nu de grupările șiite trebuie să se teamă SUA, ci de cele sunite. „Câte atacuri teroriste șiite au avut loc în SUA în viața mea?Zero", a punctat comentatorul american.

trump l-a dat afara din MAGA pe Tucker Carlson

Săptămâna trecută, Carlson s-a întâlnit cu Trump în Biroul Oval, unde, potrivit relatărilor, l-a îndemnat pe președinte să nu lovească Iranul, conform Dailymail. Președintele Trump l-a exclus pe Tucker Carlson din mișcarea sa Make America Great Again, după criticile puternice ale comentatorilor conservatori la adresa atacului SUA și Israelului asupra Iranului.

"Tucker și-a pierdut drumul", a spus Trump. „Știam asta de mult timp și el nu e MAGA. MAGA salvează țara noastră. MAGA face țara noastră din nou măreață. MAGA este America pe primul loc, iar Tucker nu este niciuna dintre aceste lucruri. Și Tucker chiar nu e destul de deștept să înțeleagă asta."

Trump și-a lansat cariera politică și a revenit în funcție militând împotriva războaielor de schimbare a regimului în Orientul Mijlociu. Carlson l-a lăudat de ani de zile pe Trump pentru reținerea în ceea ce privește purtarea războiului în regiune. Carlson a făcut campanie pentru Trump la alegeri și a vorbit în sprijinul său la mai multe mitinguri, inclusiv la Convenția Națională Republicană din 2024. Despărțirea lui Carlson de Trump semnalează că decizia de a arunca SUA într-un război major cu Iranul ar putea avea consecințe care să-i schimbe „moștenirea".

Un dialog care a făcut valuri cu ambasadorul SUA în Israel

Carlson a vorbit cu ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, cu o săptămână înainte de loviturile asupra Iranului, unde cei doi s-au certat pe tema opiniilor lor diferite față de Israel. Huckabee a făcut comentarii controversate în timpul interviului, care au stârnit dezaprobarea aliaților americani din Golf.

Carlson a afirmat că, conform Bibliei, descendenții lui Avraam au dreptul la pământ care astăzi cuprinde o mare parte din Orientul Mijlociu. Ca răspuns la întrebarea dacă Israelul are dreptul să preia întreaga regiune, Huckabee a spus: "Ar fi în regulă dacă ar lua totul."

Huckabee a adăugat apoi că Israelul nu urmărește să-și extindă teritoriul și are dreptul să mențină securitatea pe teritoriul pe care îl deține legitim. Cuvintele sale au provocat o condamnare internațională aprinsă din partea Egiptului, Iordaniei, Arabiei Saudite, Kuweitului, Omanului, Organizației pentru Cooperare Islamică și Ligii Statelor Arabe.

Atacul din Iran

Armata SUA, într-o operațiune comună cu Israelul, a lansat rachete tomahawk asupra Iranului cu avioane cu avioane ale Forțelor Aeriene și Marinei.

Iranul a răspuns agresiunii lansând "lovituri de răzbunare" asupra bazelor militare americane din Orientul Mijlociu. Teheranul a lovit centrul de servicii al celei de-a Cincea Flote din Manama, Bahrain, și susține că a lovit baze în întreaga regiune, inclusiv în Qatar, Emiratele Arabe Unite și Kuweit.

Alți aliați regionali ai SUA, inclusiv Irak și Iordania, au raportat, de asemenea, diverse activități de rachete din partea Iranului. Președintele a avertizat că trupele americane ar putea să-și piardă viața în operațiune, adăugând că "am putea avea victime". Pierderile actuale rezultate din loviturile de represalii ale Iranului asupra bazelor americane rămân neclare.

Fosta congresmană Marjorie Taylor Greene a emis o declarație în care îl denunță pe președinte, susținând că acesta trădează alegătorii care l-au susținut pentru încheierea războaielor externe.

"Mii și mii de americani din generația mea au fost uciși și răniți în războaie străine nesfârșite și inutile și nu am mai spus nimic. Dar eliberăm poporul iranian. Vă rog...", a scris sâmbătă fostul legislator republican. "Sunt 93 de milioane de oameni în Iran, să se elibereze. Dar Iranul este pe punctul de a avea arme nucleare. Da, sigur."