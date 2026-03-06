Mega scandal în MAGA. Tucker Carlson: „Trump și-a pierdut calea. Acesta este războiul Israelului. Acesta nu este războiul Statelor Unite!"
Postat la: 06.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Conservatorul Tucker Carlson îl critică pe Donald Trump pentru atacul său „malefic" asupra Iranului, pe măsură ce baza din mișcarea MAGA a președintelui american se fracturează din cauza războiului din Orientul Mijlociu.
Carlson este un aliat politic important al vicepreședintelui JD Vance și unul dintre cei mai mari susținători ai lui Trump în presă. În ultimul timă însă Carlson a criticat deschis administrația Trump pe teme precum dosarele Epstein, războiul din Ucraina și altele. El nu este singurul din mișcarea MAGA care schimbă discursul, ci se mai remarcă Megyn Kelly, Matt Walsh sau Alex Jones.
"O acțiune absolut dezgustătoare și malefică," i-a spus Carlson jurnalistului Jon Karl. "Acesta este războiul Israelului. Acesta nu este războiul Statelor Unite. Acest război nu este purtat în numele obiectivelor de securitate națională americane - pentru a face Statele Unite mai sigure sau mai bogate. Acest război nici măcar nu e despre arme de distrugere în masă, arme nucleare."
Carlson a revenit ulterior: "Sunt momente când mă enervez pe Trump, acum chiar și pe el." A adăugat: "Dar îl voi iubi mereu, indiferent ce spune despre mine." Carlson a mai sugerat în una din intervențiile sale că nu de grupările șiite trebuie să se teamă SUA, ci de cele sunite. „Câte atacuri teroriste șiite au avut loc în SUA în viața mea?Zero", a punctat comentatorul american.
trump l-a dat afara din MAGA pe Tucker Carlson
Săptămâna trecută, Carlson s-a întâlnit cu Trump în Biroul Oval, unde, potrivit relatărilor, l-a îndemnat pe președinte să nu lovească Iranul, conform Dailymail. Președintele Trump l-a exclus pe Tucker Carlson din mișcarea sa Make America Great Again, după criticile puternice ale comentatorilor conservatori la adresa atacului SUA și Israelului asupra Iranului.
"Tucker și-a pierdut drumul", a spus Trump. „Știam asta de mult timp și el nu e MAGA. MAGA salvează țara noastră. MAGA face țara noastră din nou măreață. MAGA este America pe primul loc, iar Tucker nu este niciuna dintre aceste lucruri. Și Tucker chiar nu e destul de deștept să înțeleagă asta."
Trump și-a lansat cariera politică și a revenit în funcție militând împotriva războaielor de schimbare a regimului în Orientul Mijlociu. Carlson l-a lăudat de ani de zile pe Trump pentru reținerea în ceea ce privește purtarea războiului în regiune. Carlson a făcut campanie pentru Trump la alegeri și a vorbit în sprijinul său la mai multe mitinguri, inclusiv la Convenția Națională Republicană din 2024. Despărțirea lui Carlson de Trump semnalează că decizia de a arunca SUA într-un război major cu Iranul ar putea avea consecințe care să-i schimbe „moștenirea".
Un dialog care a făcut valuri cu ambasadorul SUA în Israel
Carlson a vorbit cu ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, cu o săptămână înainte de loviturile asupra Iranului, unde cei doi s-au certat pe tema opiniilor lor diferite față de Israel. Huckabee a făcut comentarii controversate în timpul interviului, care au stârnit dezaprobarea aliaților americani din Golf.
Carlson a afirmat că, conform Bibliei, descendenții lui Avraam au dreptul la pământ care astăzi cuprinde o mare parte din Orientul Mijlociu. Ca răspuns la întrebarea dacă Israelul are dreptul să preia întreaga regiune, Huckabee a spus: "Ar fi în regulă dacă ar lua totul."
Huckabee a adăugat apoi că Israelul nu urmărește să-și extindă teritoriul și are dreptul să mențină securitatea pe teritoriul pe care îl deține legitim. Cuvintele sale au provocat o condamnare internațională aprinsă din partea Egiptului, Iordaniei, Arabiei Saudite, Kuweitului, Omanului, Organizației pentru Cooperare Islamică și Ligii Statelor Arabe.
Atacul din Iran
Armata SUA, într-o operațiune comună cu Israelul, a lansat rachete tomahawk asupra Iranului cu avioane cu avioane ale Forțelor Aeriene și Marinei.
Iranul a răspuns agresiunii lansând "lovituri de răzbunare" asupra bazelor militare americane din Orientul Mijlociu. Teheranul a lovit centrul de servicii al celei de-a Cincea Flote din Manama, Bahrain, și susține că a lovit baze în întreaga regiune, inclusiv în Qatar, Emiratele Arabe Unite și Kuweit.
Alți aliați regionali ai SUA, inclusiv Irak și Iordania, au raportat, de asemenea, diverse activități de rachete din partea Iranului. Președintele a avertizat că trupele americane ar putea să-și piardă viața în operațiune, adăugând că "am putea avea victime". Pierderile actuale rezultate din loviturile de represalii ale Iranului asupra bazelor americane rămân neclare.
Fosta congresmană Marjorie Taylor Greene a emis o declarație în care îl denunță pe președinte, susținând că acesta trădează alegătorii care l-au susținut pentru încheierea războaielor externe.
"Mii și mii de americani din generația mea au fost uciși și răniți în războaie străine nesfârșite și inutile și nu am mai spus nimic. Dar eliberăm poporul iranian. Vă rog...", a scris sâmbătă fostul legislator republican. "Sunt 93 de milioane de oameni în Iran, să se elibereze. Dar Iranul este pe punctul de a avea arme nucleare. Da, sigur."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Crime de război: Forțele americane sunt „probabil" responsabile pentru atacul asupra unei școli din Iran în care au fost ucise 160 de fete
Ancheta militara desfașurata de SUA cu privire la aparentul atac asupra unei școli de fete din Iran din prima zi a bomba ...
-
Ungaria a confiscat zeci de milioane de euro de la Ucraina, plus 9 kilograme de aur, și i-a ascuns în sediul unității antiteroriste. Orban amenințase că va folosi „forța"
Autoritațile ungare au ascuns vehiculele de transport valori aparținand bancii de stat ucrainene Oschadbank, confiscate ...
-
Trump e fericit de creșterea prețurilor la benzină în contextul războiului din Orientul Mijlociu: „Dacă cresc, cresc!"
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca nu este ingrijorat de creșterea prețurilor la benzina in Statele Unite ca ...
-
Iranul epuizează stocurile de rachete ale SUA și aliaților săi cu drone ieftine
Conform unui raport citat de The New York Times, va dura ani pana cand fabricile vor produce suficiente rachete intercep ...
-
Cercetătorii au creat inteligența artificială "obraznică": de ce este mult mai eficientă decât cea "politicoasă"
În incercarea de a face inteligența artificiala mai eficienta, cercetatorii au renunțat la politețea excesiva și a ...
-
Scenariul care îngrozește Orientul Mijlociu: cum ar putea Iranul să provoace un dezastru cumplit în regiune
În timp ce petrolul domina de obicei discuțiile despre securitatea energetica globala, experții atrag atenția ca o ...
-
Iranul a lovit una dintre cele mai mari rafinării de petrol din zona Golfului
Iranul a lansat un puternic atac cu rachete balistice asupra rafinariei BAPCO din Bahrain. Compania petroliera din Bahra ...
-
Iranul ataca petrolierele din Golful Persic indiferent de pavilion dupa ce au inchis stramtoarea Urmuz
Mai multe petroliere au fost joi tinta atacurilor in apele Golfului Persic, pe fondul escaladarii conflictului dintre SU ...
-
Incredibil: Oana Țoiu i-a interzis fetei minore a lui Victor Ponta îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România
Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisa imbarcarea in autocarul care transporta minori din Dubai, in Oman, pe ...
-
Celebrul interlop Costică Argint a fost arestat la Focșani
Ieri 4 martie a.c., IPJ Vrancea a anunțat ca instanța a admis propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani, co ...
-
Pielea sensibilă în era poluării și a stresului urban: cum o protejezi eficient?
Traiul in mediul urban vine cu multe avantaje, dar și cu provocari reale pentru sanatatea pielii. Poluarea, stresul cons ...
-
Netanyahu e bântuit de profeția mesiaică a Rabinului mișcării Chabad. Bibi e cuprins de misiunea sa războinică așa cum a fost anunțată acum 40 de ani VIDEO
„Biblia spune ca exista un timp pentru pace și un timp pentru razboi. Acesta este timpul razboiului.” Cu ace ...
-
Tucker Carlson dezvăuie adevăratele intentii ale lui Netanyahu: "El se vede ca o mare figură istorică. Ca un fel de Moise, dar mai modern!"
Așa cum a spus Benjamin Netanyahu saptamana aceasta, cum ar fi putut programul nuclear al Iranului sa fie pe punctul de ...
-
Împerecherea între neanderthalieni și oamenii moderni a fost foarte părtinitoare în funcție de sex…
Un studiu genetic revoluționar dezvaluie ca incrucișarea preistorica a fost puternic partinitoare in favoarea neandertha ...
-
Care e de fapt strategia Israelului în războiul cu Iranul. E total diferită de cea a Statelor Unite ale Americii
Strategia Israelului pentru Iran, verbalizata pentru Financial Times de Danny Citrinowicz, expert pe Iran si senior rese ...
-
Fisurile operațiunii americane în Iran. „Au fost atât de incompetenți încât au lăsat toți militarii în baze, crezând că aceștia nu vor fi țintă"
Le Monde analizeaza modul in care administrația americana gestioneaza conflictul cu Iranul, descriind strategia ca fiind ...
-
Comandanții SUA le-au spus militarilor că războiul din Iran e parte din „planul divin al lui Dumnezeu", iar Trump e „uns de Isus"
O organizație care apara libertatea religioasa in armata SUA a declarat pentru The Guardian și pentru site-ul pe teme mi ...
-
Kim Jong Un și presupusul buton nuclear. S-a ridicat prima statuie a dictatorului care îl surprinde apăsând un declanșator
O premiera in Coreea de Nord a atras atenția comunitații internaționale in acest weekend: televiziunea de stat nord-core ...
-
Explozie pe piata AI: Userii și-au dezinstalat masiv ChatGPT după acordul cu Pentagonul. Războiul Anthropic cu OpenAI a ajuns la cote maxime
Aplicația ChatGPT a inregistrat o creștere brusca a dezinstalarilor exact in ziua in care OpenAI a anunțat un acord cu P ...
-
Bătaie de joc maximă - Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
Vicepreședintele Bancii Mondiale spune ca romanii au o mai mare putere de cumparare, ajungand la media UE. În mod ...
-
Americanii pregătesc o operațiune terestră în Iran - Discuții avansate cu forțele kurde
Milițiile kurde iraniene s-au consultat cu Statele Unite in ultimele zile cu privire la posibilitatea și modul de a atac ...
-
Iranul anunță că are controlul total asupra Strâmtorii Ormuz. De aici se poate declansa Al 3-lea Război Mondial și iată cum VIDEO
Stramtoarea Ormuz, intre „Controlul Total” al Iranului și Escorta SUA: Scenariul unui conflict global Tensiu ...
-
Tucker Carlson: Arabia Saudită și Qatar au arestat agenți Mossad care plănuiau atentate cu bombă ca să dea vina pe iranieni
Jurnalistul american Tucker Carlson a declarat luni ca Arabia Saudita și Qatar au prins și „arestat agenți israeli ...
-
12 ore din viata unui om reprezintă 12 ani din "traiul" Inteligentei Artificiale. Pentru un computer cuantic cu AI echivalentul ar fi la 50 de ani
Omenirea se afla in pragul unei coliziuni frontale cu o realitate tehnologica ce pare extrasa direct din paginile litera ...
-
Wall Street Journal: Donald Trump a căzut într-o capcană și a rămas șocat de capabilitățile militare ale Iranului
Statele Unite și Israelul au lansat un atac cu peste 400 de avioane - din cel puțin 800 care fusesera puse in stare de a ...
-
Operațiune fulger a Israelului: 100 de avioane de vânătoare au lansat peste 250 de bombe în biroul prezidențial iranian
Forțele Aeriene Israeliene au lovit peste noapte „complexul de conducere" al Iranului la Teheran, spune armata isr ...
-
Sfaturi pentru o compoziție corporală optimă
Sanatatea ta și rezultatele estetice sunt intr-o simbioza perfecta. Nu poți obține un corp definit fara un metabolism ca ...
-
Evaluarea pieței țintă prin prisma criteriilor ESG
Criteriile ESG - mediu, social și guvernanța - reprezinta, in prezent, un instrument esențial pentru companiile care vor ...
-
Dosarul prostituatelor de lux din saloane de masaj: Văduva lui Gabriel Cotabiță, eliberată pe control judiciar
Vaduva lui Gabriel Cotabița a fost eliberata pe control judiciar, in dosarul care vizeaza prostituția practicata in salo ...
-
Beneficiile flexibilității rambursării în gestionarea unui credit
În gestionarea finanțelor personale, alegerea unui credit potrivit stilului tau de viața poate transforma un plan ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu