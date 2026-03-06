Ticalosia pe post de argument!

In discutia contondenta care a urmat episodului cu fata lui Ponta au fost reprezentanti USR care au folosit "argumentul suprem": v-am salvat de...rusi, Georgescu, AUR si in general de orice!

O minima verificare a datelor si faptelor arata insa asa:

-in 2024 dupa locale si europarlamentare, conducerea USR demisiona in urma rezultatelor catastrofale. Asa a plecat Drula si a venit Lasconi la sefia formatiunii;

-in urma alegerilor Parlamentare din 2024, USR obtinea un scor slab, 12%, sub cele 16% pe care alianta USR-PLUS le scotea la alegerile din 2020. Parlamentul actual a fost configurat atunci, in 2024 , dupa acele alegeri, e in functie acum si USR are in Legislativ cat a luat atunci la acel scrutin;

-dupa Parlamentarele din 1 decembrie 2024, USR a intrat in Opozitie. Coaliția de guvernare a fost formata din PSD–PNL–UDMR, cu sprijinul minoritatilor nationale altele decat cea maghiara;

- la Turul 1 refacut al alegerilor prezidentiale din data de 4 mai 2025, Elena Lasconi, presedinte si candidat USR obtinea un minuscul 2,68%;

-dupa turul 2 al prezidentialelor , castigat de Nicusor Dan , Coalitia se schimba si USR intra la guvernare;

Din cronologia de mai sus rezulta cateva lucruri foarte clare:

-USR nu a salvat pe nimeni! Nici de Georgescu, nici de AUR, nici de rusi. De Georgescu nu avea cum pentru ca nu USR a anulat alegerile ci CCR! Daca totusi USR le-a anulat, asteptam cu interes un autodenunt;

-USR a pierdut pe linie si parlamentarele si prezidentialele, si localele si europarlamentarele unde a fost dezastru;

-USR , desi cu un scor in cadere fata de 2020, initial in Opozitie, ajunge la Guvernare prin conjunctura anularii alegerilor, ca o consecinta a acesteia;

- ANULAEA ALEGERILOR a salvat USR si nu USR ne-a salvat de diverse pericole;

-Pe aceasta conjunctura si cu un scor de doar 12% aceasta formatiune detine cele mai importante portofolii in cea mai crunta criza GEOPOLITICA din 1990 si pana acum.

Episodul "fata lui Ponta"este o demonstratie de manual despre cum poate fi inlocuit argumentul logic, bazat pe fapte si date, cu TICALOSIA!

Răzvan Dumitrescu