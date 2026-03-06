Trump e fericit de creșterea prețurilor la benzină în contextul războiului din Orientul Mijlociu: „Dacă cresc, cresc!"
Postat la: 06.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu este îngrijorat de creșterea prețurilor la benzină în Statele Unite ca urmare a războiului cu Iranul. Trump spune că prețurile vor scădea foarte rapid când totul se va termina.
„Nu am nicio îngrijorare în privința asta", a spus el într-un interviu acordat Reuters. „Vor scădea foarte rapid când totul se va termina și, dacă cresc, cresc, dar acest lucru este mult mai important decât faptul că prețurile la benzină ar putea crește puțin", a afirmat Trump.
Războiul cu Iranul a dus la o creștere a prețurilor la benzină cu 20 de cenți pe galon, adică 7% în doar câteva zile.
Trump a declarat pentru Reuters că nu intenționează să utilizeze Rezerva Strategică de Petrol a SUA, cea mai mare rezervă de urgență de petrol din lume, stocată într-o rețea de galerii subterane din Louisiana și Texas.
El a mai spus că este sigur că Strâmtoarea Ormuz, un canal aflat în largul coastei sudice a Iranului, prin care trece unul din fiecare cinci barili de petrol din lume, va rămâne deschisă deoarece marina iraniană se află „pe fundul mării".
Declarațiile lui Trump vin la mai mult de o săptămână după ce a subliniat, în discursul său despre starea națiunii, că prețurile la benzină au scăzut.
