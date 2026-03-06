Ungaria a confiscat zeci de milioane de euro de la Ucraina, plus 9 kilograme de aur, și i-a ascuns în sediul unității antiteroriste. Orban amenințase că va folosi „forța"

Autoritățile ungare au ascuns vehiculele de transport valori aparținând băncii de stat ucrainene Oschadbank, confiscate pe 5 martie, într-o facilitate cu acces restricționat din cadrul Centrului Antiterorist.

Oschadbank a precizat anterior că locația vehiculelor, care transportau 40 de milioane de dolari americani, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur, a fost identificată de reprezentanți ai Ambasadei Ucrainei în Ungaria și ai Ministerului de Externe al Ucrainei.

Centrul Antiterorist al Ungariei este o structură de aplicare a legii controlată de Ministerul de Interne al țării. Centrul a mai fost implicat anterior în acțiuni ale guvernului considerate anti-ucrainene, de exemplu în cazul privind reținerea și expulzarea unui fost diplomat ucrainean.

Locul unde se află cei 7 angajați ai băncii ucrainene care însoțeau vehiculele de transport valori rămâne necunoscut. Banca Națională a Ucrainei (BNU) a solicitat autorităților maghiare eliberarea imediată a personalului ucrainean.

„Cerem ca autoritățile maghiare să-i elibereze imediat pe acești cetățeni ucraineni și să ofere o explicație oficială pentru motivele reținerii lor, precum și informații despre locul unde se află vehiculele de transport numerar și încărcătura pe care o transportau", a transmis BNU.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha a anunțat că angajații erau ucraineni ținuți ostatici de regimul lui Viktor Orbán. El a cerut Budapestei să elibereze imediat oamenii și să returneze bunurile confiscate.

Confiscarea banilor care urmau să ajungă în Ucraina și reținerea unor angajați ai unei bănci ucrainene, care însoțeau transportul de bani și aur, a venit după ce Viktor Orban a amenințat că va folosi forța pentru a debloca fluxurile de petrol prin conducta Drujba, care alimentează Ungaria cu petrol rusesc. Oleoductul trece prin Ucraina și este avariat, spune Zelenski, sau este închis din motive politice, susține Budapesta.