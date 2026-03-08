Miza dincolo de rachete: Teoriile escatologice care transformă conflictul dintre Israel și Iran într-un „Război pentru Templu”
Postat la: 08.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În spatele calculelor geopolitice și a schimburilor de lovituri cu rachete balistice, o nouă narativă capătă amploare în spațiul public internațional, sugerând că ostilitățile actuale din Orientul Apropiat au o motivație spirituală profundă.
Conform acestei teorii, susținută de figuri media influente și alimentată de imagini de pe front, obiectivul ultim al conflictului nu ar fi doar securitatea regională, ci pregătirea terenului pentru reconstruirea celui de-al Treilea Templu din Ierusalim și grăbirea venirii lui Mesia. Vorbim deja despre trei "mesia", revenirea lui Mahdi (mesia islamic, al 12-lea imam), venirea lui Meshiah (cel al iudeilor), si, in fine, a doua venire a lui Iisus (al crestinilor). Iar confruntarea principala este intre primele "case" ale biblicului Noe, din Geneza.
Pare o chestiune de teoria conspiratiei, insa e sustinuta de principalele figuri angrenate in conflict, de catre Bibi Netanyahu, care vrea refacerea celui de al treilea Templu si sacrificarea "vițicii roșii", dupa care va veni Meshiah. Netanyahu propagand ramura lui Iafet, linia Askenaza (finalmente Khazera), dar infiltrata in casa lui Shem (in geneza: "ocupând corturile lui Shem) pe asa zisa linie semitică. Semitii sunt insa iranienii, proveniti din primul fiu al lui Shem - numit Elam, cel care a facut Persia (actualul Iran).
Ei spun ca dupa apocalipsa aceasta va reveni Mahdi si ca se lupta cu cananitii satanici. Canan vine pe a treia ramura, cea a lui Ham, al treilea fiu al lui Noe (care a spus ca acesti cananiti trebuie sa ii serveasca pe cei din Shem si Iafet). Pe linia lui Canan apar filistienii (adica paliestinienii). Asta ca sa intelegem de ce toti grabesc Apocalipsa si venirea propriului mesia. Neavand, de fapt, nicio legatura cu voia divina, sfarsitul vremurilor, dupa cum spune Iisus "il stie doar Tatal".
Donald Trump, insa, se considera "unsul lui Iisus" (textual) si propavaduieste in armata SUA ca este vorba despre "un război divin" care il va readuce pe Mântuitor, cat despre Vladimir Putin, el se crede in loc de Katehon, adica acel personaj biblic misterios care se va opune Anticristului si va intarzia Apocalipsa.
Ecusoanele mesianice de pe uniformele IDF
Speculațiile au fost alimentate recent de apariția unor fotografii cu soldați israelieni care poartă pe uniformele de luptă însemne neoficiale cu o încărcătură simbolică puternică. Ecusoanele respective înfățișează macheta celui de-al Treilea Templu sau o coroană de aur, însoțite de inscripția „Moshiach” (Mesia). Deși conducerea armatei israeliene a încercat să restricționeze utilizarea acestor patch-uri, considerându-le abateri de la regulamentul militar, prezența lor pe front a fost interpretată de critici ca o dovadă a influenței curentelor mesianice în rândul trupelor. Pentru adepții acestor viziuni, războiul nu este doar o confruntare între state, ci o etapă necesară dintr-un plan divin de restaurare a centrului spiritual al iudaismului.
Al Treilea Templu și dilema Muntelui Templului
Punctul central al acestei controverse rămâne Muntele Templului din Ierusalim, cel mai sacru loc al iudaismului, unde se află în prezent moscheea Al-Aqsa și Cupola Stâncii. Reconstruirea Templului ar presupune o schimbare radicală a status quo-ului religios, fapt ce ar arunca întreaga lume musulmană într-un conflict fără precedent. Analistul american Tucker Carlson a fost unul dintre vocile care au adus acest subiect în atenția publicului larg, sugerând că anumite grupări religioase și politice văd în destabilizarea Iranului — principalul protector al cauzei palestiniene — singura cale prin care se poate ajunge la eliminarea obstacolelor din calea refacerii Templului.
O coliziune a doctrinelor profetice
Paradoxul acestui conflict este că ambele tabere par să opereze sub influența unor doctrine escatologice. În timp ce în Israel anumite facțiuni văd războiul ca pe o precondiție pentru venirea lui Mesia, la Teheran, regimul teocratic consideră că distrugerea statului evreu este evenimentul declanșator pentru revelarea lui Al-Mahdi, figura salvatoare din tradiția șiită. Această suprapunere de viziuni apocaliptice transformă un conflict pentru resurse și influență într-o confruntare simbolică de o gravitate extremă, unde victoria este măsurată în termeni de împlinire a profețiilor antice, nu doar în câștiguri teritoriale.
Propaganda Apocalipsei: Rețelele sociale și simbolismul sacrificiului în drumul spre Al-Aqsa
În era digitală, imaginile cu ecusoanele mesianice de pe uniformele soldaților au depășit bariera frontului, devenind virale pe platforme precum X și Telegram. Aceste postări nu sunt doar gesturi izolate de mândrie religioasă, ci fac parte dintr-o narațiune de propagandă complexă care leagă direct actualele operațiuni militare de distrugerea moscheii Al-Aqsa. Pe rețelele sociale, grupările radicale promovează intens ideea că actuala conjunctură politică oferă „fereastra istorică" necesară pentru a înlătura dominația islamică asupra Muntelui Templului și a face loc celui de-al Treilea Templu.
Ritualul „Vacii Roșii" și purificarea sacră
Un element central care a incendiat discuțiile online este cel al „Văcii Roșii" (Red Heifer). Conform tradiției biblice, cenușa unei vaci roșii perfecte este absolut necesară pentru ritualul de purificare a celor care ar urma să reconstruiască Templul și să servească în el. Recent, aducerea în Israel a unor juninci roșii din Statele Unite a fost prezentată în mediul virtual nu ca un simplu import agricol, ci ca un semnal profetic. Adepții acestor teorii susțin că sacrificarea acestora este iminentă, reprezentând pasul liturgic final înainte de începerea lucrărilor pe Muntele Templului, un act care ar necesita, în mod inevitabil, dărâmarea sau înlocuirea structurilor islamice existente.
Al-Aqsa sub asediu digital
Această retorică a transformat moscheea Al-Aqsa dintr-un monument istoric într-o țintă simbolică în războiul informațional. Videoclipuri editate care arată simulări ale prăbușirii moscheii sau imagini generate de inteligența artificială cu Al Treilea Templu ridicat pe locul actualei Cupole a Stâncii sunt distribuite masiv pentru a mobiliza susținerea extremiștilor. În oglindă, propaganda iraniană și cea a grupărilor aliate folosesc exact aceleași imagini pentru a justifica conceptul de „Război Sfânt" (Jihad), prezentând Israelul ca pe o forță care urmărește să declanșeze un conflict global prin profanarea locurilor sfinte ale Islamului.
Un conflict alimentat de algoritmi
Algoritmii rețelelor de socializare amplifică aceste viziuni polarizante, transformând simboluri mistice, precum juninca roșie sau ecusoanele militare, în „dovezi" ale unei apocalipse iminente. Astfel, ceea ce pornește de la un ecuson purtat pe o uniformă ajunge să fie interpretat la nivel global drept un plan concret de reconfigurare a Orientului Mijlociu după criterii teocratice. Această simbioză între tehnologia modernă și profețiile antice creează o presiune constantă asupra decidenților politici, mutând miza războiului din planul tactic în cel al unei confruntări iremediabile între civilizații.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Mesajul exorcistului supranumit "Demon Slayer" este pe cale să ajungă la milioane de oameni: "Extratereștrii sunt draci iar elitele globale se închină lui Satan"
Joi, 5 martie, emisiunea Shawn Ryan - unul dintre cele mai bine cotate podcasturi de astazi, gazduit de fostul Navy SEAL ...
-
"Teoria Jocurilor" - Profesorul care a prezis revenirea lui Trump și atacul asupra Iranului profeteste ca isralo-americanii vor pierde războiul VIDEO
Profesorul Jiang Xueqin — omul care a prezis revenirea lui Trump in mai 2024 și a prezis exact atacul SUA-Israel a ...
-
A căzut bomba la Casa Albă: Președintele SUA Donald Trump e acuzat de agresiune sexuală în noi documente din dosarul Epstein
Departamentul de Justiție a publicat trei interviuri FBI cu o femeie care a susținut ca președintele Donald Trump a agre ...
-
Resursele statului paralel "sub acoprire": Hotelurile SRI din stațiuni turistice, modernizate cu peste 20 de milioane de euro. O unitate de cazare din Mamaia - 7,2 milioane euro
Serviciul Roman de Informații investește zeci de milioane de euro in modernizarea mai multor unitați de cazare și baze d ...
-
Dughin spune că Rusia are o misiune sacra de a intarzia venirea Anticristului și de a opri Apocalipsa prin "Sabia lui Katehon"
Redefinirea ideologica a conflictului din Ucraina a capatat accente apocaliptice in discursul filosofului rus Aleksandr ...
-
Analiză: Geopolitica unei confruntări iminente – Pariul american asupra Iranului și unda de șoc globală. La ce să se aștepte Europa
Strategia administrației de la Washington, care mizeaza pe o prabușire a regimului de la Teheran intr-un interval optimi ...
-
Detalii de culise: Cum au lucrat serviciile secrete pentru a-l localiza și elimina pe Ali Khamenei
SUA și Israelul au colaborat o lunga perioada de timp ca sa puna la punct eliminarea lui Ali Khamenei. New York Times sp ...
-
Ayatollahul Ali Khamenei a ales să nu se ascundă în bunker și să moară ca martir pentu ca succesorii săi să lupte cu mai multă înverșunare
Foarte ciudat e ca in ciuda tuturor avertismentelor, Ayatollahul Ali Khamenei nu s-a ascuns in bunkerul sau personal, ci ...
-
Ali Khamenei s-a vazut in decembrie 1989 cu Nicolae Ceaușescu. Unul abia preluase puterea, celalat urma să fie ucis de popor
18 decembrie 1989. Nicolae Ceausescu a plecat in ultima vizita oficiala in Republica Islamica Iran, chiar in timpul Revo ...
-
Miliarde "arse" în două zile la BNR pentru salvarea leului înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale
Tensiunile politice dinaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale au provocat un șoc major pe piața valutara, ...
-
Prin cine a ajuns infuencerul Lucian Mîndruță să aibă acces în numai 24 de ore la cel mai important summit de la Washington al lui Donald Trump
Anunțul lui Nicușor Dan cu privire la participarea sa la Consiliul Pacii a produs mare valva printre jurnaliștii din țar ...
-
Justiția, o frază de dânșii inventată: Padocul groazei din Vrancea - 15.000 de animale omorâte cu bani publici
SC Vetmedan SRL funcționeaza inca din 2003 in localitatea Suraia din Vrancea și gestioneaza adaposturi pentru caini in b ...
-
Jocul lui Ilie de la Șpăgărie: Companiile franceze, deranjate că România a semnat contracte mai scumpe prin SAFE cu Germania. "Să ne explice cineva de ce"
O disputa mocnita a izbucnit in industria de aparare, dupa ce au aparut informații conform carora Romania ar pregati con ...
-
Misterul morții lui Jeffrey Epstein. Anunțul oficial al decesului a fost făcut cu o zi înainte ca miliardarul pedofil să fie găsit inconștient în celula sa
Un act oficial care confirma moartea lui Jeffrey Epstein cu o zi inainte ca acesta sa fie gasit inconștient in celula sa ...
-
Dezvăluire: Cum au izbucnit scandalurile Groenlanda și Canada înainte de dosarul Epstein
Peste trei milioane de pagini din dosarul traficantului de persoane Jeffrey Epstein au fost desecretizate recent, iar in ...
-
Rețeaua din umbră care ține economia Rusiei conectată la exterior, în pofida sancțiunilor occidentale
O firma apropiata Kremlinului muta miliarde prin numerar, crypto și cambii, ajutand Rusia sa ocoleasca sancțiunile și sa ...
-
Dosarele Epstein dezvăluie legături directe cu înființarea, lansarea și finanțarea Bulei Bitcoin
Ultima serie de „dosare Epstein" a aruncat o noua lumina asupra relațiilor defunctului infractor sexual cu unii di ...
-
Președintele Donald Trump e acuzat că a bătut și a violat în serie o fetița de 13 ani chiar în anul cand a câștigat primul mandat
Presedintele SUA Donald Trump este acuzat ca a violat o fetița de 13 ani, a carei identitate reala nu a fost difuzata di ...
-
Dosarul Epstein - complicii din România care apar în documentele desecretizate. Cine patrona reteaua de fete din Europa de Est
Departamentul de Justiție a facut publice peste un milion de documente, care atrag atenția asupra unei liste impresionan ...
-
DOCUMENT: Ca să ajungă președinte, Nicușor Dan a fost împrumutat cu 12 milioane de euro în timp record, dintre care 9 milioane nu știm nici până azi de unde au venit
Cautam numarul de creditori ramași anonimi din declarația de avere a lui Nicușor, ca sa constat ca la vremea respectiva ...
-
Fosta ambasadoare SUA la București, Kathleen Kavalec, avea la reședința sa tablouri cu ritualuri satanice cu bebeluși. Este motivul pentru care a fost retrasă din România
Directorul programului Art in Embassies din Departamentul de Stat, Erin Elmore, a facut dezvaluiri explozive despre fost ...
-
Dovada că Moderna avea brevetate nanocipul si nanoparticulele purtatoare de ARNm modificat din anul premergător vaccinării în masă
Doctorul Adrian Cacovean a publicat pe pagina sa de facebook "Patentul nanocipului Moderna". La fel si "Patentul nanopar ...
-
Cum a ajuns la SAPE un incompatibil care mai conduce încă și Portul Constanța
Lui Mihai Teodorescu de la conducerea Administrației Porturilor Maritime Constanța i se pregatise un loc calduț la Socie ...
-
Plan secret britanic pentru influențarea opiniei publice spre unirea RO cu MD. Alexander Nix ar pregăti atacuri cu drone!
Marea Britanie pregatește o operațiune complexa de manipulare mediatica și atentate simulate pentru a accelera ...
-
Un agent FBI dezvăluie: O conspirație satanică profundă se află la comanda instituțiilor de vârf ale SUA
Fostul agent FBI Ted Gunderson, retras din serviciu, a susținut pana la moartea sa ca in Statele Unite exista o rețea ex ...
-
Nenorocirea care ne paște odată cu semnarea acordului Mercosur: România e cel mai mare exportator de cereale din UE
Romania este cel mai mare exportator de cereale din UE. Însa țara noastra vinde in alte state marfa ieftina sub fo ...
-
Afacerea "Dan-Dan": AEP acuză cǎ Nicuşor a restituit un împrumut important luat de la sora sa Claudia din banii de donații ai "admiratorilor"
Din raspunsul oficial al AEP pentru președintele Nicușor Dan reiese ca acesta i-a intors surorii sale - Claudia Dan - un ...
-
Andrei Caramitru emite doctrine progresit neo-marxiste dintr-o vilă de patrimoniu de 3 milioane de euro din Dorobanți
În toamna anului 2013, Andrei Dragoș Caramitru, fiul cel mare al actorului Ion Caramitru, a devenit proprietarul u ...
-
Gaura neagră din energie: statul a acumulat datorii de peste 9,5 miliarde de lei către furnizori. Avertismentul experților: „Românii vor plăti aceste oale sparte"
Datele transmise de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), la solicitarea „Adevarul", ...
-
Petrolierul confiscat de SUA și legăturile cu Republica Moldova - În schemă apare și Ilan Şor
Petrolierul rus Marinera care a fost confiscat miercuri de autoritatile americane, dupa ce a fost urmarit peste doua sap ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu