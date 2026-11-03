Rusia ridică un radar imens care va urmări întreg spațiul aerian din Europa. Sistemul poate detecta chiar și țintele „invizibile"

Rusia se pregătește să pună în funcțiune o stație radar masivă în exclava Kaliningrad, fapt care îi va permite să monitorizeze spațiul aerian pe o rază de 3.000 de kilometri. Situat în regiunea Gvardeisk, la doar 37 de kilometri de granița cu Polonia, noul complex oferă Moscovei posibilitatea de a urmări mișcările aeriene din aproape întreaga Europă.

Imaginile din satelit arată o structură impresionantă. Este vorba despre trei șiruri paralele de antene, fiecare cu o lungime de peste jumătate de kilometru, totul fiind protejat de un gard dublu de securitate, scri The Moscow Times. Potrivit specialiștilor, lucrările au început în primăvara anului 2023. Radarul folosește o tehnologie care reflectă undele radio din ionosferă, reușind astfel să „vadă" dincolo de linia orizontului.

Moscova susține că sistemul poate depista și urmări simultan până la 10.000 de ținte, chiar și avioane invizibile pe radar, precum modelele americane F-35. Experții militari din Țările Baltice avertizează că o astfel de stație le oferă comandanților ruși timp prețios de reacție și decizie în cazul unui eventual conflict cu NATO. Mai mult, datele adunate de acest radar pot fi folosite pentru pregătirea unor operațiuni ofensive.

Pe de altă parte, din cauza dimensiunilor sale uriașe, stația devine o țintă extrem de vizibilă și ușor de atacat într-o confruntare directă. Liderii de la Kremlin au spus de mai multe ori că vor folosi orice mijloace din dotare, inclusiv armament nuclear, pentru a răspunde oricărui atac dinspre Vest. În acest context, oficialii din Polonia și Lituania suspectează că Rusia a început deja să amplaseze focoase nucleare în Kaliningrad, unde ar putea fi mobilizate în total până la 100 de astfel de încărcături.