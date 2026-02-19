Familia Pavăl de la Dedeman, care a cumpărat reţeaua Carrefour a fost consiliateă de celebra bancă de investiţii Rothschild & Co

Rothschild & Co, celebra bancă fondată la începutul secolului XIX de către Nathan Mayer Rothschild, este cea care va sprijini preluarea operaţiunilor Carrefour România de către grupul Pavăl Holding, o tranzacţie estimată la 823 de milioane de euro.

În singura declaraţie publică de până acum pe tema tranzacţiei, Karina Pavăl, vicepreşedintele Pavăl Holding, a menţionat că mulţumeşte echipelor „KPMG Legal - Toncescu şi Asociaţii, KPMG în România şi Rothschild & Co pentru profesionalismul şi dedicarea demonstrate pe tot parcursul procesului".

Alexandru Ioan Rus, Country Advisor la Rothschild & Co, a menţionat într-o postare pe LinkedIn că piaţa locală de retail este pe cale să treacă printr-o transformare „interesantă".

„Ne simţim onoraţi să fi consiliat Pavăl Holding cu privire la achiziţia Carrefour România. Piaţa locală de retail este pe cale să treacă printr-o transformare interesantă, iar faptul că Dedeman îşi duce povestea de succes remarcabilă la nivelul următor este cu adevărat inspiraţional. Urmează o provocare interesantă - şi, sperăm, foarte recompensatoare", a spus acesta.

Totodată, în luna septembrie a anului trecut, compania Digi a angajat banca pentru a fi consiliată în vederea unui potenţial IPO pe piaţa din Spania.