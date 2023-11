A început competiția pentru prezidențiale între Ciolacu și Ciucă

Știți bine că toată lumea în mediul politic a început să vorbească despre alegeri. Se arată îngrijorați de alegerile europarlamentare sau de locale, dar marii jucători din România, prieteni, vă spun asta ca să nu vă lăsați trași pe sfoară, nu se gândesc decât la prezidențiale; sunt cele mai importante alegeri de anul viitor.

De ce? Pentru că, așa cum e Constituția României și mediul politic românesc, de acolo se poate întoarce masa guvernării, masa justiției, masa serviciilor secrete, ce masă vreți voi. Dacă până și unul ca Iohannis a reușit asta, vă dați seama că cei care sunt în competiție se gândesc că ar putea fiecare. De aia acele alegeri sunt cele mai importante, iar legat de asta, nu mai este cazul să vă explic încă o dată că, în cazul competiției electorale pentru prezidențiale, înaintea sprijinului intern, orice candidat își caută susținere din partea americanilor. Suntem și acum, în an preelectoral, într-un astfel de joc și, în afara lui Mircea Geoană, care-și tot flutură pe la nasul nostru legitimația de la NATO ca dovadă, nu avem niciun competitor care să poată afirma că ar fi susținut de către americani pentru a deveni noul președinte al României.

Echipa de zgomote din jurul lui Nicolae Ciucă a început, însă, de vreo lună să propage zvonul că decizia e deja luată la Washington în favoarea generalului, că, vezi, Doamne, sunt vremuri de război și ar fi normal așa, ca viitorul președinte al României să fie un militar. Asta, v-o spun cu certitudine, este o minciună bine ambalată. Americanii știu bine cât de complicată va deveni situația în regiunea noastră. E previzibil că vor prefera un tip mai hotărât și mai sofisticat decât Ciucă și zic așa doar ca să fiu drăguț legat de liderul PNL; aș putea să mă exprim mult mai urât în ceea ce-l privește. Dar așa trebuie să pricepeți aparițiile publice în serie ale lui Ciucă, din care aflăm cum se face saramura de pui și cât de grozave sunt vacanțele prin România, asta la pachet cu lupta mimată a lui Ciucă cu Ciolacu, din care vrea să ni se indice determinarea generalului pârât, pentru că este în general pârât. Penibil!

Cel care va muta primul, însă, în competiția pentru câștigarea sprijinului SUA va fi Ciolacu, ce își va anunța în zilele următoare o vizită oficială la Washington, vizită pe care fidelii săi o prezintă ca fiind determinantă pentru obținerea susținerii partenerului strategic. Vizita poate fi importantă, dar deloc determinantă. Orice strateg american de la desk-ul România (adică de la băncuța aia România, cum se zice, e un birou la Departamentul de Stat) va propune prin primăvară susținerea unui candidat fidel Americii, ce-i drept, dar cu șanse electorale reale; adică americanii vor dori să parieze pe un cal câștigător. Ei bine, aici e buba mare pentru Ciucă, care nu are potențial de cal câștigător, adică de candidat învingător, și mai are și un partid, PNL-ul, a cărui susținere publică se topește pe zi ce trece. De aici vine și optimismul lui Ciolacu legat de faptul că el ar putea să fie alesul americanilor, dar și în cazul său treburile sunt în involuție. Pe lângă luptele mari din partid, ce-l vor uza, Ciolacu mai are problema intrării pe un trend de încredere publică, normal cumva pentru un premier cu o guvernare slabă, așa cum se vede până acum. Numai că, în cazul lui Marcel Ciolacu, decăderea apare azi că ar putea fi vertiginoasă în 2024, v-o spun în calitate de specialist în campanii electorale. Același lucru pe care-l știu eu îl știu și strategii americani de la desk-ul România din Departamentul de Stat care, vă asigur, că nu-l întreabă nici pe ambasadorul Muraru, nici măcar pe ambasadoarea Kavalec despre cine și de ce și cum să fie susținut dintre candidații din România.

Deci, această competiție pentru sprijinul american dintre Ciucă și Ciolacu are toate datele ca să poată fi considerată falsă și inutilă. Dar asta nu înseamnă că nu ne vom delecta cu ea în următoarele luni. Presa tocmită de echipele celor doi va măcina zilnic, începând cu luna decembrie, doar acest subiect legat de prezidențiale și de care dintre cei doi va fi preferat. Pronosticul meu este că americanii nu vor alege doar un cal pe care să parieze pentru 2024, ci chiar 2 sau 3. Ar putea fi și Ciolacu printre aceștia, e nevoie de el pentru faptul că deține pixul de premier și poate semna multe, dar vă asigur că în niciun caz acest cal nu va fi un general, și anume Ciucă.

Cozmin Gușă