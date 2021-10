A început iarna libertății noastre!

Iarna a venit pentru libertățile noastre cu fix 2 luni înaintea solstițiului de iarna. Fix pe 25, nu Decembrie ci Octombrie, a venit înghețul drepturilor si libertăților noastre. E o iarna precoce, dar care pare sa se instaleze definitiv.

Este cea mai lungă noapte a vechii lumi, este Marea Noapte a Marii Resetări! Începând de azi ziua abuzurilor și a dictaturii începe sa crească, și va deveni tot mai lungă. Înfiorător de lungă. Solstițiul dictaturii vine cu declararea oficială in Romania a unei noi Religii de stat: Vaccinismul! Covidismul, ca paleo-credință, credință acceptata și încurajată de stat, devine de azi sub noua sa forma - Vaccinismul, noua religie oficială de stat. O religie obligatorie pentru toți cetățenii, indiferent de credințele lor de pana mai ieri.

De mâine nu mai contează dacă ești Creștin ortodox, catolic sau protestant, dacă ești musulman, evreu, budist sau dacă tu crezi in extratereștri, în tuneluri pe sub Carpați sau chiar dacă ești temător de Covid. De mâine contează doar dacă tu crezi, sau măcar spui ca tu crezi in "sfântul" Vaccin salvator. Afirmarea acestui crez devine obligatorie, în caz contrar ești aruncat în oprobriul public. Dogma trebuie crezută, nu cercetată! Asumată și implementată în viața cotidiană. Trebuie să crezi, sau să spui că crezi în Vaccin, să-ți mărturisești public "credința" și să te "împărtășești" periodic cu această noua comuniune care te face membru în noua comunitate a Noii Lumi - Vaccinul!

Nu crezi? Nu vrei sa te împărtășești cu "sfântul" Vaccin? "Cei chemați, ieșiți! Ca nimeni din cei chemați sa nu rămână!" se spune în liturghie pentru a-i face să iasă din biserica pe cei nebotezați. La fel ni se spune și nouă, celor care nu acceptăm noul "botez", doar că nu suntem invitați să ieșim dintr-un lăcaș de cult al noii religii de stat Vacciniste! Suntem excluși din societate! Tu, necredinciosul, antivaccinistul, NU mai ai nici dreptul să muncești! Să muncești pentru ei... nu mai ai cu ce trăi! Nu mai ai nici puținul pe care îl aveai: Mori! Tu, necredinciosul și "neîmpărtășitul" cu Vaccin, nu mai ai dreptul sa trăiești printre "Noii Oameni"! Nu crezi, nu mărturisești noua ta credință și nu îndeplinești actul de credință - vaccinarea? Ești un paria. Un Untermensch - un SubOm... ești mai puțin decât un animal, care încă are dreptul sa nu fie vaccinat!

De acum nici nu mai e relevant scopul lor... finalitatea demersului lor nici nu mai contează. Problematizarea filozofului Giorgio Agamben devine superfluă atunci când spune „Oamenii de știință și medicii au spus că Green Pass nu are semnificație medicală în sine, ci servește pentru a forța oamenii să se vaccineze. În schimb, cred că trebuie să spunem contrariul: că vaccinul este un mijloc de a forța oamenii să aibă Green Pass. Adică un dispozitiv care permite monitorizarea și urmărirea persoanelor, o măsură fără precedent. "

Discuțiile filozofico-juridice sunt tardive. Am vorbit despre dictatură și control? Constatăm că statul va ști, fără niciun mandat din partea justiției, unde ești, când ești și lângă cine ești? E mult mai mult decât atât: Este vorba despre însăși viața noastră. La dreptul de a crede în ce vrem, cum vrem și dacă vrem... La dreptul nostru la viață, la muncă. La dreptul de a fi! La dreptul chiar de a muri cum vrem și de ce vrem! Căci da, avem dreptul să ne dorim chiar să murim de Covid... de ce nu? Asta înseamnă să fii om! Să ai libertatea de a alege. Ba chiar să ai libertatea de a alege greșit, chiar să alegi să te îmbolnăvești sau să mori...

Așa a făcut și Adam. A ales greșit. Dar a avut dreptul de a alege! Cine este dumnezeul acestei "Noi Lumi" care ne răpește și dreptul de a alege, de a greși? Un lucru știu sigur: dumnezeul acestei "Noi Lumi" nu este Dumnezeul meu. Eu unul am ales. Am ales sa păstrez darul pe care mi l-a dat Dumnezeul meu: LIBERTATEA!"

Dan Chitic