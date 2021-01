Acest Bulai-Deleanu al "țiganiadei" din USR PLUS!

Micuțul Iulian Bulai de la USR PLUS - mic-mic, dar mare sef peste Comisia de cultura, arte si mass-media din Camera Deputatilor, carevasazica, responsabilitate nu gluma! -, a fost amendat cu 5.000 de lei pentru o postare in care scria despre Fecioara Maria ca e "o mama surogat", despre Iisus ca e "dintr-o familie ciudata" si "nascut fara ca parintii sa fi fost casatoriti".

N-are sens sa ne intrebam daca Bulai - la cum cugetă el după o logica atat neo cat si proto marxista - o fi dat semne de "orbire" de la intrebuintarea excesiva a organului din "prepuțul gândirii", vorba lui Dănuț Lupu despre Florin Prunea, intrata deja in folclorul urban: "Daca n-a avut alte jucarii cand era mic!", e de remarcat insa atacul - chiar daca vechi de un an - al useristilor care nu jura nici pe Biblie, dar se jura ca nu fura!, dar cu alte chestii-n gură (n-am gasit alta "rață" si alta "zdreanță"), atac, asadar, la religia crestin-ortodoxa a românilor, vreo 85% din populație.

Ca sa nu fie discutii, redam si textul cu pricina al lui Bulai despre Iisus: "Un copil. Sărac şi provenit dintr-o familie foarte ciudată. Un tată trecut de prima tinereţe şi o mamă adolescentă. Apărut în lume fără ca părinţii lui să fi făcut dragoste. Cu o mamă surogat şi un tată care acceptă paternitatea fără să fi contribuit la ea. Refuzat de comunitate. Născut fără ca părinţii să fi fost căsătoriţi, doar logodiţi. Naşterea lui arată extraordinarul, dar şi limitele societăţii în care a apărut. Acum 2000 de ani s-au întâmplat cele scrise mai sus. Soarta lui este astăzi împărtăşită de mulţi copii din România, dar care nu au avut alături părinţi atât de iubitori."

Sa nu uitam, pe langa asalturile neo-marxiste la adresa Bibliei, ca "parintii politici" ai lui Bulai, adica toata gașca lui Dan Barna, tot in 2019, mușteriii sarbatoreau "un an de la victoria in referendumul impotriva familei traditionale", dand si un comunicat de presa "triumfător". Prin urmare, familia traditionala nu e pe placul useristilor, asta am aflat deja, dar iata ca si familia lui Iisus - in fapt familia tuturor crestinilor care o considera pe Fecioara Maria drept Maică Preacurata, Nascatoare de Dumnezeu - nu e cea recomandata de alde Bulai. Fireste ca ne punem intrebarea: cam ce familie e pe gustul sefului de comisie de cultura si arte? E lesne de inchipuit...

Interesant e ca in toata aceasta tevatură, acest Bulai-Deleanu al "țiganiadei" de la USR PLUS, după ce-a fost amendat de CNCD, a inceput sa-si planga singur de milă si, ca si Iuda, "si-a regretat fapta", intr-un mod cat mai infractional-declarativ: "Sunt un creştin catolic practicant, iar viaţa mea a fost şi este puternic influenţată de valorile credinţei mele. Intenţiile mele din acea postare nu au fost, în niciun caz, de a jigni pe cineva. Am înţeles, încă de pe atunci, că e posibil ca formularea mea să nu fi fost cea mai fericită şi mi-am cerut scuze la momentul respectiv şi pentru formularea în cauză, şi pentru interpretările distorsionate la care ar fi putut da naştere. Continuă să-mi pară rău."

Nu se intelege de ce daca i-a parut rau "inca de pe atunci" nu a sters postarea cu scandalul, sau macar fragmentele incriminatoare, daca tot si-a "cerut scuze". Chiar daca n-a sters nici dupa ce a fost asaltat de comentariile celor care l-au mascarit in fel si chip, aflam abia acum, dupa amenda de 5.000 de lei ca lui Bulai continua sa-i para rau. Ca atare, Bulai regreta "in forma continuata" de vreun an si jumatate, adica boală curată, pârnaie, ce mai?! Intre timp, scandalagiul nostru s-a facut de bășcălie in chestiunea Revelionului de la TVR, sarind ca un pudel sa-i muște de glezne pe Dan Bittman si Mugur Mihăescu, nereusind nici măcar sa se traga de șireturi cu cei doi. Mai degraba un Buhai de Plugusor, dus cu Sorcova de Anul Nou, cum i-a zis "Procuroru" Cornel Dinu. Sau cum ar grăi tot clasicul in viată Danuț Lupu: "Apă bei, apă joci!"

Bogdan Comaroni