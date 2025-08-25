Ayatollahul Iranului a ieșit cu un mesaj războinic și lansează acuzații grele la adresa americanilor

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a făcut apel duminică la unitatea poporului iranian în fața a ceea ce a numit „eforturile Statelor Unite de a subjuga Iranul". Declarațiile sale, publicate pe site-ul oficial, intervin la scurt timp după armistițiul anunțat pe 24 iunie de Washington, care a pus capăt conflictului de 12 zile dintre Israel și Iran.

Pe 13 iunie, Israelul a lansat o ofensivă de amploare împotriva Iranului, vizând atât situri militare și nucleare, cât și zone dens populate. Bombardamentele au provocat peste 1.000 de victime în Iran. În replică, Teheranul a desfășurat atacuri de represalii care s-au soldat cu 29 de morți în Israel. În timpul acestor confruntări, Statele Unite au lovit, pe 22 iunie, situri nucleare cheie din Iran, acțiune pe care Khamenei a calificat-o drept o încercare de destabilizare a Republicii Islamice.

Potrivit liderului suprem iranian, imediat după atacurile din iunie, „agenți americani s-au întâlnit într-o capitală europeană pentru a discuta despre un guvern care să conducă Iranul după Republica Islamică". El a acuzat Washingtonul că urmărește să impună supunerea Iranului. Înainte de izbucnirea conflictului, Teheranul și Washingtonul purtau negocieri delicate privind programul nuclear iranian. Occidentul și Israelul acuză Iranul că urmărește dezvoltarea armelor nucleare, acuzație respinsă ferm de Teheran, care susține că programul său are scopuri civile.

Khamenei a criticat propunerile de dialog direct cu Statele Unite venite din partea reformiștilor, catalogându-le drept „superficiale". „Negocierile nu ne vor rezolva problemele dacă cererea este supunerea față de America", a declarat el. Totodată, liderul suprem a avertizat asupra „strategiei inamicului" de a semăna discordie în Iran, insistând că, în ciuda divergențelor interne, poporul rămâne unit atunci când vine vorba despre apărarea sistemului și opoziția față de dușmani. Relațiile diplomatice dintre Teheran și Washington sunt întrerupte de mai bine de patru decenii, iar recentele tensiuni nu fac decât să adâncească conflictul dintre Iran și Statele Unite.