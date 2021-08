Agentul neantului Florin Cîţu faţă cu reacţiunea

Nu e deloc greu de anticipat ce se va întâmpla în PNL în săptămânile, lunile următoare. Susţinut de peste 70% dintre filiale, Florin Cîţu nu poate fi demis în viitorul apropiat. Mai mult, a primit dispensă pentru că nu are cei cinci ani statutari de vechime în partid, va canida la preşedinţia PNL şi va câştiga cu un scor zdrobitor. Cei care îl vor vota poate se simt şi ei, în sufletul lor, penali şi mulţi dintre ei poate au condus sub influenţa alcoolului, dacă nu şi a drogurilor. Poate că asta ar trebui să înţelegem din susţinerile înflăcărate de care se bucură Cîţu din partea Alinei Gorghiu, a lui Rareş Bogdan, Dan Vîlceanu, deja nou ministru de Finanţe etc.

Florin Cîţu vine, politic, din neant, dar pare, de fapt, să fi fost tot timpul dirijat direct sau „în orb" (o presupunere generoasă !) de SIE, Serviciul de Informaţii Externe. Florin Cîţu a fost introdus în mediul financiar în 2005, prin GEA (Grupul de Economie Aplicată), de Daniel Dăianu (doar?) fost ofiţer SIE (vezi Simona Ionescu, „Istoria profesională a lui Florin Cîţu. Fostul ofiţer de Securitate Daniel Dăianu l-a impus în mediul economic", evz.ro, 17 august 2021). A fost angajat şi promovat la ING Bank de Mişu Negriţoiu, şi el (doar?) fost ofiţer sau agent SIE (vezi Andreea Matei, „Lista fantomelor Securităţii: Mişu Negriţoiu, ofiţerul acoperit care în prezent ocupă funcţia de preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară", evz.ro, 20 august 2015 ; o referinţă citată în articol este şi Infern 89. Povestea unui condamnat la moarte, volumul semnat de Mircea Răceanu). Studiile din SUA i-ar fi fost plătite din fonduri DIE de Mugur Isărescu, şi el (doar?) fost colaborator al Securităţii (DIE, CIE, SIE?) prin Fundaţia Internaţională Omenia Ion Diaconescu, sub atenta supraveghere a lui Ioan Talpeş, director SIE pe durata studiilor lui Cîţu în Iowa. Ioan Talpeş ar fi prim-vicepreşedinte executiv al Fundaţiei Internaţionale Omenia Ion Diaconescu, condusă de Minodora Ilie (pe lângă alte surse, vezi şi Cătălin Tache, „Cîţu, trimis la spălat vase în SUA de Talpeş de la SIE !", national.ro, 7 iulie 2021). Poate numai întâmplător, Mugur Isărescu, Minodora Ilie şi Florin Cîţu sunt toţi legaţi de Vâlcea.

În plus, Florin Cîţu a fost introdus în 2016 în PNL şi pus le listele pentru Senat de preşedintele PNL de atunci, Alina Gorghiu (un fel de Elena Udrea a PNL, şi ea cu aspiraţii prezidenţiale, plus conexiuni în Sistem) şi de Lucian Isar, prezumtivul soţ al Alinei Gorghiu, care, la rândul lui, ba e, ba nu e fiul generalului SIE Ioan Isar, dar care ar fi sigur acoperit SIE (după „colegul" său Victor Ponta, fost prim-ministru şi fost SIE la rândul său - vezi Bogdan Tiberiu Iacob, „Meciul Ponta-Isar, război fratricid în SIE?", inpolitics.ro, 10 februarie 2016). Cam mult SIE pe drumul presărat cu stele al lui Florin Cîţu până la funcţia de prim-ministru al României şi de preşedinte PNL !

Dar are dreptul un serviciu secret să-şi plaseze oamenii, agenţii sau ofiţerii, în fruntea guvernului şi a statului român ori a partidelor politice? Sau asistăm la un hold-up deja la vedere al Securităţii asupra statului? Desigur, oricum, tot românul crede ca suntem conduşi de Securitate. S-a văzut şi prin Traian Băsescu zis Petrov, şi prin destui alţii, dar parcă lucrurile nu au fost niciodată atât de flagrante şi de sfidătoare cum sunt azi, cu pseudohipsterul Florin Cîţu. Cine să-i bareze marşul triumfal spre preşedinţia României, de exemplu? Ludovic Orban, el însuşi fiul unui ofiţer de Securitate perfect acomodat cu agenţii acoperiţi din politică şi din presă şi cu neosecuriştii propriu-zişi?

Ştim cu certitudine că PNL e compus încă din două partide, fostul PNL şi fostul PDL al lui Traian Băsescu, Emil Boc etc. După fuziune au fost scoşi în faţă mai ales foştii penelişti, ca Ludovic Orban sau Alina Gorghiu. Prin Florin Cîţu şi Rareş Bogdan, care nu sunt nici foşti penelişti şi nici foşti pedelişti, PNL-ul actual se apropie în mod evident de USR-PLUS. De fapt, apropierea dintre fostul PDL (din actualul PNL) de progresiştii neomarxişti de la USR-PLUS e mult mai organică decât poate părea la prima vedere. Fostul PDL e un fel de nou PCR, iar USR-PLUS e un nou UTC, atâta doar că nici unii, nici alţii nu mai derivă din PCR, ci direct din Securitate, veche şi nouă. Să ne amintim că aşa-zisa revoluţie din 1989 poate fi văzută şi ca o victorie a Securităţii române asupra Partidului Comunist Român. Deci sunt Florin Cîţu şi Rareş Bogdan mai degrabă userişti? Da, în măsura în care toţi sunt giraţi de Securitate: Rareş Bogdan, pe faţă, de actualul director SRI, şi de aceea îşi permite să dea peremptoriu lecţii naţiunii pe toate televiziunile.

Ce ar urma deci să se întâmple după Congresul PNL din septembrie? Normal ar fi ca fostul PNL să se separe de fostul PDL. Lucru care nu se va întâmpla totuşi. Pentru că „băieţii" şi „fetele" nu sunt de capul lor. Iar proiectul creării marelui partid „de dreapta", unirea PNL cu USR-PLUS, marele partid al noii Securităţi, de orientare euroatlantică, trebuie să se nască pentru viioarele alegeri prezidenţiale. Şi să guverneze România în următorii 50 de ani, în strânsă colaborare cu partenerul nostru strategic. Dar unde sunt Româna şi românii în aceste vaste manevre militare? Dacă nu e clar încă, România aşa cum am cunoscut-o nu mai există, trebuie să dispară. De fapt, în mare parte a şi dispărut. Acesta a fost rolul jucat de Traian Băsescu şi Klaus Iohannis, cu puternica susţinere a serviciilor noastre speciale. Românilor nu le mai rămâne decât să se întrebe unde ar putea fugi de-acasă.

Presa de investigaţii a dispărut din România începând din 2005, primul an al primului mandat al lui Traian Băsescu. Nu e de mirare deci că această dispărută presă de investigaţii nu a reuşit încă să afle cine a plătit studiile lui Florin Cîţu din SUA, cu probe şi documente, nu doar cu zvonuri, şoapte şi surse anonime. Vom afla, la fel ca în cazul lui Traian Băsescu, că şi Klaus Iohannis are un nume de cod încă dinainte de 1989? După regretatul Marius Albin Marinescu, cel mai tenace expert în Klaus Iohannis (vezi articolele sale de pe justitiarul.ro), nu trebuie să avem nici o îndoială. Iar în legătură cu Klaus Iohannis, mai merită clarificată o problemă, pusă tot de Marius Albin Marinescu: e adevărat că Iohannis a intrat la facultate pe locurile rezervate minorităţilor, aşa cum era moda vremii? Dar la toate aceste necunoscute românii riscă să aibă desluşiri abia peste 10 ani sau mai mult, când ele nu vor mai interesa pe nimeni.

Adevărata întrebare în cazul megascandalului Florin Cîţu ar trebui pusă în legătură cu rolul SIE în politică. Mai este acesta un serviciu românesc de informaţii sau e doar servantul corupt al unor servicii străine mult mai importante şi mai puternice? N-ar trebui să înceapă repararea României cu o reformă serioasă a serviciilor secrete, poate mai întâi chiar cu SIE? „Agentul neantului" (expresie a genialului poet Mihai Ursachi) Florin Cîţu are toate şansele să devină preşedinte PNL în septembrie. Cei care au mizat pe el nu s-au înşelat, cunosc bine terenul, sunt realişti. Dar românii cu ce au greşit?

Petru Romoşan