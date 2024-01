America e praf!

America este de ieri în stare de război intern, după ce 10 state și-au declarat solidaritatea cu Texasul, trimițându-și Gărzile Naționale ca să sprijine revolta texanilor contra politicii de imigrație a Casei Albe.

Acest gest solidar extrem, unic în istoria recentă a SUA, vine după ce Biden l-a amenințat pe guvernatorul Texasului, Greg Abbott, că va trimite trupele militare federale pentru a prelua controlul marelui stat din sudul SUA (populație de 30 de milioane și suprafață de două ori și jumătate mai mare decât cea a României). Aseară Abbott, aflat într-o vizită în India, a declarat următoarele în emisiunea lui Tucker Carlson: "Ceea ce vreau să vă spun este că am stabilit precursorul a ceea ce se numește articolul IV, secțiunea 4 din Constituția Statelor Unite pentru a arăta că am fost invadați (!) și am cerut sprijinul președintelui pentru a ne proteja statul, iar acesta a refuzat de opt ori să facă acest lucru, iar acest lucru mă autorizează să declar o invazie în temeiul articolului I, secțiunea 10 din Constituție pentru a mă asigura că Texasul va putea folosi toate instrumentele din arsenalul nostru pentru a ne apăra statul." (stiripesurse) În plus, puteți citi și incredibila scrisoare a guvernatorului Texasului, ca să vă convingeți de soliditatea argumentelor sale (Scrisoarea guvernatorului Texasului, ce-a dat foc Americii! - Solid News).

Toată tevatura e declanșată de imigranții ilegali ce penetrează în masă granița de sud a SUA, prin benevolența administrației Biden, și are legătură cu intenția de a schimba forțat structura etnică a Americii, inclusiv în scop electoral favorabil democraților, respectiv cu traficul de droguri ce ajung și se distribuie astfel în SUA. Ce să mai poți spune despre starea actuală a Americii, când 10 state își unesc Gărzile Naționale contra amenințării cu trupele federale, decât că este praf?!

Pe acest fond de degringoladă, Barack Obama, conducătorul de facto al SUA în mandatul lui Joe Biden, a găsit de cuviință să pună pe piață "soluția salvatoare", anume intrarea în cursa prezidențială a incompetentei sale soții, Michelle Obama, ce-ar trebui să-l înlocuiască pe Biden la prezidențialele din noiembrie. Despre această stratagemă aiuritoare am scris încă de-acum patru ani (Cozmin Guşă, radiografie a situaţiei din SUA: Michelle Obama, „agentul" anti-Trump! | DCNews), dar era greu de crezut că-n starea critică a Americii de azi cineva se mai poate gândi la așa-ceva. Și totuși, treburile se îndreaptă în această direcție, de ieri se dezbate de zor în presa americană cum va fi nominalizată Michelle în această vară, la o convenție extraordinară a democraților, unde Biden ar trebui să se retragă. Calculul lui Obama e că Trump, ce nu poate fi bătut azi de către nici un democrat, va fi eliminat din campanie (sau din viață!), republicanii vor rămâne cu impotenta Nikki Haley drept candidat, iar Michelle va putea astfel câștiga președinția SUA, impunând astfel un al patrulea mandat Obama, dacă considerăm că el a condus și-n mandatul Biden. Scenariul zice că imediat după alegerile din noiembrie, locatarul de la Casa Albă va uza de prerogativele sale și-l va grația pe fiul său, Hunter Biden, ce-ar putea fi condamnat în lunile următoare. Incredibil, dar adevărat!

Ceea ce prognozam în ultimii doi ani alături de colegii din Clubul de Gândire GOLD, anume prăbușirea accelerată a Imperiului American, incluzând războiul civil și secesiunea unor state precum Texasul, părea pentru mulți neaveniți un scenariu improbabil. Pentru noi era însă prognozabil tocmai prin prisma războiului sinucigaș amorsat de SUA în Ucraina, iar azi vedem că se întâmplă. Din păcate asta va genera și prăbușirea geopoliticii americane per ansamblu, cu perspectiva certă a intrării în vrie în lunile următoare a blocului NATO-UE, cu o competiție nebunească a statelor componente de a-și reevalua și redefini alianțele globale. Viziunea despre viitorul nostru este deci una de tipul "prin cenușa imperiului', iar europenii, evaluând America, își vor reaminti zicerea lui Ludovic al XV-lea (sau a amantei sale), "După mine, potopul!".

Cozmin Gușă