Anchetarea penală a lui Florin Cîțu

O serie de informații noi sugerează că „flexibilizarea" lui Florin Cîțu în raport cu PSD ar putea avea la origine perspectiva anchetării sale penale pentru grave infracțiuni legate de manevrele necurate cu vaccinuri, puse la cale de acesta, în calitate de premier.

Jurnalista de investigație Iosefina Pascal solicită chiar, într-o postare făcută ieri, punerea imediată a acestuia sub investigația DNA. Iar Cozmin Gușă, un om în general foarte bine informat, merge mai departe cu un pas. Și afirmă nici mai mult nici mai puțin că Florin Cîțu ar fi încasat sub formă de comision câte 15 eurocenți pentru fiecare doză de vaccin achiziționată. Ce argumente ar putea susține asemenea acuzații grave?

Iosefina Pascal scoate la lumină un proiect de hotărâre de guvern destul de straniu, care vizează modificarea Hotărârii privind „Strategia națională de vaccinare" - planul pentru următorii doi ani. Conform acestui document, în 2022 ar urma să fie vaccinați 20% dintre copiii cu vârste de sub 12 ani și 70% dintre persoanele cu vârste de peste 12 ani. Urmând ca, în 2023, 90% dintre persoanele cu vârste de peste 12 ani din România să poată primi certificatul verde, în urma îndeplinirii schemei de vaccinare. Și acum urmează bomba. Guvernul demis Cîțu reclamă că, pentru a fi atinși asemenea parametri, mai sunt necesare 16,9 milioane de doze de vaccinuri. Cum așa? - se întreabă pe bună dreptate jurnalista. Ce s-a întâmplat cu cele 120 de milioane pe care Guvernul Cîțu le-a contractat în vederea achiziționării de vaccinuri?

De această dată, iată, ni se pune la dispoziție un document oficial din care rezultă cel puțin o contradicție flagrantă între realitatea faptului că România a bătut palma prin Florin Cîțu, în calitatea sa de premier încă nedemis, și a semnat documentele necesare pentru achiziționarea unui număr fabulos de mare și aparent total nerealist de 120 de milioane de doze, și semnalul de alarmă tras de același Florin Cîțu după demitere, în sensul că, în următorii doi ani, ne vom afla într-o criză constând în aproape 17 milioane de doze lipsă. De aici concluzia că ceva este extrem de putred în Danemarca. Și că este necesară declanșarea imediată a unei anchete a Direcției Naționale Anticorupție. Iosefina Pascal greșește însă într-un singur punct. Ea afirmă că un executiv demis, cum este Executivul Cîțu, nu are dreptul să emită hotărâri de guvern. Ba are. Dar cu condiția ca asemenea hotărâri de guvern să nu modifice strategii existente. Or, Guvernul demis Cîțu tocmai asta încearcă să facă prin proiectul dezvăluit de jurnalistă.

Și iată ce ni se mai semnalează. Că vineri secretarul de stat din Ministerul Sănătății Andrei Baciu a anunțat, într-un mod chiar triumfalist, că România, care a sacrificat în valul patru al pandemiei zeci de mii de persoane, a primit în fine avizul de la Uniunea Europeană de a cumpăra o serie de medicamente strict necesare, cu care până în prezent bolnavii nu au putut fi tratați. Cum ar fi Molnupiravir sau dozele de inhibitori. Ce naiba înseamnă asta? Cum adică? A fost necesară o decizie UE pentru ca România să-și poată exercita unul dintre atributele extrem de importante ale suveranității sale în materie de siguranță sanitară și sănătate publică? Fără să știe, fără să-și dea seama, iată că un secretar de stat din Guvernul demis condus încă de Florin Cîțu vine cu o dovadă de nezdruncinat, cum că România s-a lăsat pusă în genunchi la un capitol extrem de important. Iată așadar un argument în plus, care susține necesitatea strângerii de semnături pentru Legea suveranității.

Această dublă sau chiar triplă mizerie descrisă mai sus - achiziția a 120 de milioane de doze și totuși o anunțată criză de vaccinuri, emiterea ilegală a unei hotărâri de guvern și renunțarea la un drept suveran în favoarea UE - la care desigur se adaugă acuzația de comision fraudulos lansată de Cozmin Gușă în privința lui Florin Cîțu, ar putea explica și recenta „flexibilizare" a acestuia, care în prezent a devenit un partizan înfocat al unei alianțe cu PSD și este pe cale să renunțe și la fotoliul de premier. Se gândește oare domnia sa că, la o adică, PSD nu numai că ar pune batista pe țambal, dar ar putea și să manevreze lucrurile în așa fel, încât să-i salveze capul de la ghilotină? Sau pur și simplu, bine informat fiind, Klaus Iohannis a pus piciorul în prag?

Sorin Rosca Stanescu