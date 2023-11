Șandramaua PNL se zguduie zgomotos în ritmuri africane!

Mare ședință mare ieri la liberali, anunțată în prealabil ca fiind furtunoasă, da chiar înaintea desfășurării ei se simțea asta în atmosferă, dar sfârșind această ședință cu voturi unanime în favoarea unor soluții de tip „frecție la picior de lemn".

Care erau mizele ședinței? Păi mizele erau, în primul rând, o super echipă pentru conducerea viitoarelor campanii electorale din 2024, apoi simularea publică și prezentarea unui viitor Pol de Dreapta în jurul PNL-ului, respectiv o posibilă soluție spectaculoasă pentru conducerea Organizației București și viitoarea candidatură la Primăria Municipiului București. Hai să le luăm pe rând și să le explic cât de lamentabile au fost în rezolvarea lor aceste planuri ale liberalilor, după cum urmează:

Conducerea campaniei electorale, despre care am aflat noi în zilele trecute că. nu doar că va beneficia de niște consultanți nemaivăzuți, nemaiauziți, luați eventual din exterior, dar că în echipa operativă vor fi toți liderii liberali, care erau prezentați ca mari specialiști: Rareș Bogdan, Dan Motreanu, Flutur, Iulian Dumitrescu, vă dați seama, specialiști în campanie, dar nu, nu numai atât. Ăștia vor fi secundați și de mai marii Blaga, Boc sau Bolojan, plus Ion Dumitrel de la Alba. Ce să mai? Eram copleșiți de cât de importanți sunt acești liberali. Până la urmă s-a ajuns să se voteze tot soluția ca șeful campaniei să fie secretarul general Lucian Bode, adică mult zgomot pentru nimic legat de conducerea campaniilor electorale din 2024. În plus vă dau aici o explicație suplimentară: țineți cont de faptul că Lucian Bode a intrat și în dizgrația lui Iohannis, care îl consideră vinovat pentru scandalul BMW, pe care îl anchetează Kovesi, BMW-urile pentru Ministerul de Interne, acolo unde cercetările ajung la amicul lui Iohannis, pe numele său Michael Schmidt, și de aici supărarea lui Iohannis pe Bode.

Polul de Dreapta pe care îl tot anunță liberalii, că în jurul lor va crește și va înflori o coaliție de mai multe partide, puternică, deocamdată l-au rezolvat ieri, prin aducerea alături de ei a partidului ALDE, dar de fapt doar a lui Varujan Vosganian, pentru că Tăriceanu nu mai e în acest partid, iar celălalt co-președinte al ALDE, Mohammad Murad, s-a pierdut pe drum săptămâna trecută, el aderând la AUR și pregătindu-se să candideze la șefia Consiliului Județean Constanța din partea AUR-ului. Apropo de Polul de Dreapta, liberalii n-au mai zis nimic nici despre PMP, nici despre Forța Dreptei, partide care continuă alături de rezerviștii Statului Paralel, împreună cu USR-ul. Apropo de Varujan Vosganian, el este în mod evident o achiziție de semnalat, însă, odată cu el liberalii și-au adus și oprobriul multor scriitori nemulțumiți din USR (atenție, USR este Uniunea Scriitorilor de data asta), acolo unde Vosganian este adjunctul matusalemicului președinte Nicolae Manolescu, conducere contestată de către marea majoritate a scriitorilor cu nume bun din România care, pe cale de consecință, vor deveni opozanți ai PNL-ului odată cu venirea lui Varujan Vosganian la PNL, care, repet, din punct de vedere politic este o achiziție bună, ca să fim corecți.

Bucureștiul liberal va fi condus de către Burduja, zis „băiatul lu' tata", dar care e și băiatul nașului său, Adrian Videanu, un tip mai degrabă necunoscut, actual ministru bineînțeles, dar și fără abilitățile necesare organizării politice sau necesare unei candidaturi. Deocamdată mă rezum să spun că, având această decizie la București, liberalii pornesc din start cu a patra șansă în cursa pentru Primăria Municipiului București, în urma USR, PSD dar și a AUR.

Colac peste pupăză, ca să-mi continui comentariul, înainte cu o seară, Radu Berceanu, PDL-ist vechi, un celebru membru, alături de Blaga și Videanu, al tripletei de lângă Băsescu, ei bine, Radu Berceanu, înviind mediatic, a demonstrat public că Ciucă este incompetent, iar starea liberalilor de azi este una aproape de comă. Nu am contraargumente prin care să îl contrazic pe Berceanu în ceea ce a zis, are dreptate, dar poate să fie considerat un atac direct făcut în numele foștilor PDL-iști, care ar vrea să-și securizeze o mare parte din viitoarea conducere a PNL.

Vă mai spun doar că la ședința PNL discuțiile adevărate și reale s-au concentrat, însă, în zona benevolenței lui Iohannis, care-i așteptat să revină din turneul african ca să le confirme eventual deciziile sau să le răstoarne căruța, iar dacă liberalii nu vor înțelege de vorbă bună, bineînțeles că arsenalul de dosare împotriva lor de la DNA și de la DIICOT așteaptă să fie revărsat public. Deci, în încheiere vă spun că prevăd că liberalii vor avea probleme chiar mai mari decât reprezintă astăzi problema Paul Stănescu în PSD, pe care eu îl consider în acest moment scandalul numărul 1 al actualului mandat parlamentar al politicii românești; Paul Stănescu după părerea mea va fi scandalul numărul 1 al actualului mandat parlamentar, dar liberalii se înghesuie ca să întreacă în magnitudine acest scandal.

Cozmin Gușă