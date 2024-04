Anunțul candidaturii lui Cozmin Gușă la Primăria Capitalei susținut de AUR se află prosperitatea bucureștenilor și consolidarea mișcării suveraniste în România

Anunțul momentului, făcut de consultantul politic Cozmin Gușă la Realitatea PLUS! Care este decizia care va schimba radical jocurile și strategiile politice din cursa pentru primăria generală a capitalei. Cotat cu 26% în sondajul Insomar, poziționându-se pe locul 2 după primarul actual al capitalei, Nicușor Dan, Cozmin Gușă anunță că va candida la primăria Bucureștiului ca independent susținut de AUR.

„Pentru mine, așa cum am spus, este o decizie complicată. Nu este o decizie de oportunitate personală, pentru că nu mi-am programat viața în această direcție atunci când m-am retras din politică și sunt aproape 16 ani de atunci. Am făcut-o văzând despre ce este vorba și, sigur, și candidând în acel moment în niște alegeri care au fost fraudate la București, s-a descoperit asta, dar nu s-a mai anchetat, ca în toate alegerile din România. Știam că această decizie e una complicată, la care am tot meditat, și în așteptarea unui sondaj care să poziționeze cumva persoana mea printre ceilalți candidați la modul comparativ, în sensul în care voiam să fim convinși dacă fac o treabă de folos, așa cum mi-am propus de fiecare în viață, nu știu dacă mi-a și ieșit; de multe ori nu mi-a ieșit, altădată mi-a ieșit, așa e viața. Iar acel sondaj al Insomar-ului (cred că vor mai fi și alte sondaje) a apărut, l-am analizat chiar împreună cu George Simion.

Acum eu trebuie să spun un lucru, apropo de faptul că nu-mi căutam de lucru (și fac și un joc de cuvinte) la candidatură, dar propunerea lui George Simion este o propunere căreia, dacă îi dau curs, în mod evident poate să creeze o sinergie sau, cum zicea Ion Cristoiu, o simbioză în interiorul curentului suveranist din România, care este majoritar, în sensul în care George Simion, într-adevăr, este personalitatea publică politică cu cea mai mare încredere în acest moment, dintre toți actorii politici, dar unul ca mine sau alți oameni, care nu fac politică, dar sunt personalități publice de tip suveranist, pot să aducă opțiuni în plus și suport în plus pentru acest demers care este vital pentru România, un demers de tip suveranist-conservator. Este vital, pentru că am văzut că partidele vechi, cu doctrine pe care nici măcar nu le mai respectă, au făcut totul praf în ultimele decenii. Trăim într-un ‘stat eșuat', după cum l-a caracterizat cel care conduce acest stat și, îmi pare rău că trebuie să folosesc o vorbă tare, cu mult prea multă nesimțire și nebăgare de seamă, pentru că nu ai voie să constați așa ceva și să nu faci nimic.

Aseară am stat de vorbă cu George Simion, ne-am întâlnit. El a reiterat propunerea de a candida ca independent susținut de către AUR la primăria capitalei, a făcut-o chiar și la voi în direct la emisiunea moderată de Nicoleta Cone. A avut de partea lui și argumentele acestui sondaj și pot să spun că am ajuns la o concluzie pozitivă, în sensul în care am acceptat să candidez ca independent din partea AUR, susținut de către AUR și susținut, bineînțeles, și de George Simion. Probabil voi câștiga, iar dacă nu voi câștiga alegerile de la primăria București, trebuie să aduc o contribuție importantă la zestrea AUR, la scorul AUR, la suportul public al AUR, atât la București, cât și la nivel de România.

Cu această candidatură bineînțeles că scopul principal e legat de readucerea Bucureștiului în normalitate și de ucidere a tuturor rețelelor mafiote, de corupție, care sugrumă acest oraș și care l-au adus în această postură de capitală a României murdară, plină de șobolani, plină de nesimțire și căpușată de către cei care conduc aceste rețele mafiote, pentru că aceste rețele mafiote nu s-au schimbat din 2000, de când a câștigat Băsescu; ele doar s-au translatat de la un primar la celălalt. Și banii ăștia mulți de la București, foarte mulți, ce sunt suficienți pentru o dezvoltare normală nu numai a Bucureștiului, ci și a împrejurimilor, au fost pur și simplu tocați pe contracte lovite de corupție din care nici nu vă închipuiți cât de bogați au ajuns nu mai mult de câteva sute de oameni; nici măcar nu mai vorbesc despre cei care sunt doar bogați, care sunt toți cei care gravitează în jurul primăriei. Din nefericire, au ajuns bogați mulți care reinvestesc acești bani în companii multinaționale care sug de la bugetul capitalei României; în loc ca afacerile potrivite să fie date capitaliștilor români, la noi se preferă furtul prin corporațiile multinaționale și la nivel de capitale.

Al doilea scop foarte important pentru care am acceptat această candidatură este să reușim, și cu acest sprijin al meu, să impunem un președinte suveranist al României în persoana lui George Simion. Adică sigur că eu mă bazez mult pe sprijinul lui acum, în campanie, dar și el se bazează pe sprijinul meu și al altora, pentru că are datoria să candideze și România să aibă, în sfârșit, un președinte suveranist, atenție, primul președinte suveranist după 1989, pentru că cei care s-au perindat până acum n-au fost, și să mă scuzați de expresie, decât niște slugoi ai Factorului Extern, care, după ce au fost aleși, au uitat de țara lor, făcând jocuri cu oricine, dar nu cu românii, promovând orice, dar nu patriotismul, apropo de patriotismul economic de care premierul în funcție a și uitat. Deci al doilea scop foarte important pentru mine este să reușim, prin candidatura mea, sigur, dacă va fi de succes și voi câștiga primăria, foarte bine, dar oricum să reușim să îl impunem pe George Simion ca președinte al României. Nu a fost o condiție pe care i-am impus-o, că nu ne-am pus condiții de niciun fel, nici el mie, nici eu lui, dar e un lucru important pe care i l-am spus: că, dacă eu fac acest sacrificiu personal și intru în această bătălie, care nu este deloc simplă, o fac și pentru ca să îl sprijin pe el, să poată să câștige prezidențialele din septembrie, unde va fi greu, dar mult mai ușor dacă vom câștiga primăria Bucureștiului."

Sondajul Insomar a apărut înaintea anunțului oficial al candidaturii lui Cozmin Gușă, astfel încât datele pot varia în urma acestui anunț, în favoarea noului candidat. Insomar oferă următorul clasament în funcție de intenția de vot a bucureștenilor în alegerile pentru primăria capitalei: Nicușor Dan pe primul loc, cu 29%, Cozmin Gușă pe locul 2 cu 26%, urmat de Piedone cu 22%, Cîrstoiu poziționându-se pe locul 4 cu 15%.

„Primul loc redă scorul unui primar în funcție care are contracandidați care nu par că i-ar pune probleme, cam asta se întâmplă cu scorul lui Nicușor Dan. Din momentul în care apare o dezbatere reală, nu de-aia cu lăutari și cu parizerul pe capotă și nici una cu mititei de la Cocoșatu' între îmbuibații României și profitorii tranziției, apropo de partea ailaltă, cu Cîrstoiu, deci în momentul în care apare o dezbatere reală, se va vedea că Nicușor Dan a șomat timp de 4 ani, s-a îmbuibat la rândul lui, a menținut o clientelă care n-a făcut mai nimic, el a dispărut în lungi vacanțe și deplasări plătite din bani publici, că de-aia nu l-au văzut bucureștenii, și de-aia Bucureștiul astăzi a ajuns plin de praf, de mizerie, de șobolani, aglomerat, cu oameni nervoși, care nu se regăsesc și nu-și compensează în niciun fel costurile vieții în București. Ca să trăiești în București, în capitala țării, este costisitor, dar trebuie să compensezi acest lucru măcar prin plăcere. Bucureștiul a ajuns un oraș de tip necultural. Ne puteam mândri, până în urmă cu vreo 10 ani, că există o efervescență culturală în București. Nu mai există, s-a terminat. Bucureștiul a ajuns și mult prea scump. Nu se poate să ai atât de mulți bani, să poți să faci atât de multe afaceri în folosul dezvoltării orașului din care se produc bani și să fie totul atât de scump.

Una dintre prioritățile mele va fi ca Bucureștiul să aibă cetățeni prosperi, care să se bucure de bunăstare și de prețuri cât mai mici. La asta primarul și primăria pot interveni. La treaba cu salariile este apanajul companiilor, care pot să plătească și care, dacă vor fi încurajate așa cum se cuvine și dacă nu vor fi puse mereu să plătească fel de fel de șpăgi imense, probabil că vor putea să folosească acele fonduri nu numai pentru dezvoltarea companiilor lor, ci și pentru salarii mai mari. Bucureștiul trebuie să devină și poate deveni un loc în care oamenii să aibă nu doar mândria că trăiesc în capitală, ci și plăcerea și ușurința. Iar de aici vin foarte multe proiecte consecutive.

Ca să mă întorc la Nicușor Dan, mie mi se pare că e din filmul ‘Grădinița de copii, plină e de jucării'. Mimează ingenuitatea, în timp ce nu face nicio treabă. Nu cunosc om de valoare care să dorească să lucreze alături de actualul primar general, ceea ce este o problemă. Și foștii primari și-au adus tot felul de trepăduși, de clientelă la primării, de la celebrul Băsescu, până la la fel de celebrul Oprescu, nu mai vorbesc de Videanu, cu bordurile lui. E o listă lungă și știu ce-a făcut fiecare dintre acești primari. Oamenii de valoare trebuie să vină, să lucreze pentru primărie, să se simtă bine că lucrează acolo. Dar unde să se ducă, dacă ei se întâlnesc cu tot felul de șpăgari, nepoți, nepoțele, amante care stau de 15-20-30 de ani pe fotoliile și pe funcțiile bine plătite de la primăria București. Nicușor Dan n-a făcut nimic împotriva acestei mafii, dar nimic. Niciunul dintre primarii care s-au perindat n-a făcut nimic împotriva acestei mafii, iar Nicușor Dan a făcut cel mai puțin, pentru că el a fost produsul, emanatul structurii Statului Paralel, care-și pune oamenii în funcții ca să fure pentru ei. Asta este strategia Statului Paralel de fiecare dată și de asta este nociv Statul Paralel."

Duminica trecută, Cozmin Gușă a avut parte de un grav incident în trafic, ce s-ar fi putut solda cu o adevărată dramă rutieră. Întorcându-se de la Eforie Nord către București, mașina analistului politic s-a defectat brusc, pe autostradă, volanul și motorul blocându-se complet. Acesta a reușit în ultimul moment să redreseze mașina printr-un derapaj controlat și să se oprească la marginea șanțului.

„Mă enervez greu și foarte rar, prietenii mei știu acest lucru, dar atunci când mă enervez fac lucruri decisive. Pot să spun că m-a enervat acest sabotaj la mașină, care era menit să se soldeze cu probleme pentru mine și pentru soția mea, care era cu mine. Nu merge cu mine așa, se știe chestia asta de mult timp. Orice act de violență, orice act de intimidare nu funcționează la mine. Au mai fost încercări de-astea de-a lungul anilor, dar m-am dus mai departe de fiecare dată pe principiul că ‘ce nu te omoară, te întărește'. Dacă au fost cei care au dorit să nu candidez, au greșit; nu m-au înspăimântat, nu m-au intimidat, ci m-au întărâtat, ca să folosesc o expresie a prietenului meu Maricel Păcuraru. M-au întărâtat cu acest sabotaj la mașină care, din fericire pentru cei care țin la mine, câți or fi ei, nu s-a soldat cu urmări, doar cu o sperietură a soției mele, dar i-a trecut și ei în câteva zile.

De când mă bat cu clasa asta politică de mafioți, și am vreo 30 de ani de când fac asta, mi-au inventat fel de fel de lucruri. Vadim Tudor (Dumnezeu să-l odihnească!) zicea că are informații că sunt homosexual. Când nu-i mai mergea asta, zicea că sunt țigan. Nu era neapărat o jignire, dar nu sunt. Apoi au preluat ștafeta Florian Coldea și Băsescu de la Adrian Năstase, cu toții m-au făcut putinist, KBG-ist, rusofil. Acest rusofil a fost de două ori la Casa Albă, personal, fără să aibă funcție, adică eu. Dacă eram vreun putinist sau KGB-ist, nu mă primeau consilierii lui Obama la cel mai înalt nivel. Ce să-mi mai facă? A, o să mă denigreze. Sigur că o să mă denigreze, dar asta e. Ei spun ceva, eu dau răspunsul meu. Pentru mine sunt interesanți doar oamenii care cred în logica și argumentația mea și care, eventual, dacă aș greși, acceptă scuzele mele sau explicațiile. Pe mine nu mă interesează o galerie de huiduieli, pornită la comandă sau plătită. Pot să tocmească galerii plătite, eu tot cu candidații lor o să mă întâlnesc în arenă, dacă or să vrea să vină.

Nu am emoții de acest gen, sunt tăbăcit, m-au făcut în toate felurile, dar publicul meu, cât îl am, cei 26% din București, care poate fi mai mult (unii n-au aflat de candidatură, vor afla de acum înainte), știe cum sunt eu. Știe că nu sunt perfect, și nu sunt, știe că fac greșeli, dar le fac neintenționat și întotdeauna încerc să-mi compensez greșeala cumva. Ăsta este felul meu. Nu sunt vreun sfânt, nu sunt vreun predicator, nu dau lecții. Tinerii care se mai iau după mine se iau văzând experiența vieții mele, faptele sau cărțile pe care le-am scris, că am scris și cărți, sunt geopolitician. Deci nu am emoții de acest gen. Am un scop bine precizat, anume ca mișcarea conservator-suveranistă din România să se consolideze, să ia puterea, să redea țara asta românilor. Vreau să fim normali, să fim patrioți, să fim români. Asta mă interesează pe mine. Că am uitat să fim normali, ne-am amestecat cu Bruxellsul și cu dictatele Bruxellesului, pare că unii dintre semenii noștri au luat-o razna, am uitat să fim patrioți, neînțelegând că patriot înseamnă imediat a fi prosper. Dacă ești patriot la locul tău, la casa ta, la oamenii tăi, la țara ta, implicit vine succesul. Te interesează, te implici, acolo vine și prosperitatea. Nu poți să fii prosper fără să fii patriot. Uitați-vă la cele mai prospere țări din lume. Să le lăsăm pe astea din sfera euroatlantică, dar uitați-vă la BRICS. Uitați-vă la ruși și la chinezi cât de patrioți sunt și cât de bine le merge.

Și patriotismul local în București este ceva normal, dar ca să fii patriot în București nu trebuie să mai înoți în mizerii, printre șobolani, nu trebuie să mai facem slalom printre șobolani și prostie. Noi trebuie să redăm bucureștenilor mândria de a fi bucureșteni, e foarte important acest lucru. Nu se poate decât prin duritate, măsuri clare, dure, precise, luate cu cap, pe termen lung, nu spectacol de-ăsta la televizor. Sau, auzi, să mergem pe stradă să ne întâlnim cu alegătorii. Păi ce-ați făcut până acum? Eu de 20 de ani merg pe jos sau alerg prin București, mă știe toată lumea. Nu trebuie să mă duc în campanie acum să mă întâlnesc cu alegătorii. Alegătorii mă cunosc, o să mă duc prin redacțiile confraților din Clubul de Presă, mă bazez mult pe sprijinul lor.

Eu, în afară de alte calificări pe care le am, mă duc în această campanie ca membru al Clubului de Presă, ca jurnalist. Eu în primul rând mă duc în această campanie de pe fotoliul de moderator de la Gold FM și din interiorul Clubului de Presă. Asta este calitatea mea. Eu reprezint Clubul de Presă, pe colegii mei, care în ultimii ani au fost batjocoriți, umiliți, blocați, le-a fost interzis să-și publice anchetele au fost puși în situația să scrie la comandă și nu aveau ce să facă, pentru că aveau de întreținut familii. Au căzut pradă acestei strategii de a nimici obiectivitatea și exprimarea liberă. Prin această candidatură, scopul meu este să lupt pentru redarea demnității de jurnalist, pentru că noi am avut mari probleme, până să înființăm Clubul de Presă, pentru că nu ne-am reconstruit această solidaritate. Acum avem această solidaritate și intrăm și într-o fază de reprezentare. Eu nici nu trebuie să mă uit prea departe pentru a apela la specialiști care să-mi spună cum stă treaba în primărie, în economie și așa mai departe. Imediat pot să-l sun pe Petrișor Peiu să-l întreb ce nu merge, ce a studiat el și ce ar trebui făcut. Pot să vorbesc cu Bogdan Comaroni, Iosefina Pascal, Liviu Alexa, Liviu Man, Ion Spânu și alți oameni pe care-i avem în Clubul de Presă și care sunt cei mai buni investigatori din România și care au chestionat afacerile ilegale și mafia din jurul primăriei București de 20 de ani, unii de 30 de ani. Un primar nu este un ‘wonder man'. Nu este niciun om minune. Trebuie să fie un om serios, hotărât, deștept, care nu se duce acolo să fure sau să îmbogățească. Pentru că am fost un băiat sărăcuț, mi-am jurat că o să-mi fac o meserie și un standard de viață pentru mine și familia mea ca să nu mai avem grija zilei de mâine."