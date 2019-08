Baciul muntean și cel australian

Cinstit vorbind, săptămâna asta am preferat nopțile de la US Open serilor infinit mai plicticoase ale fotbalului autohton, unde Steaua şi Dinamo au ajuns codaşe, una lângă alta, de parcă s-ar fi răsturnat de-a binelea clasamentul Ligii I. De fapt, ăsta e adevărul gol-goluț al momentului și o spun doar cu gândul la meciul cu Spania, de săptămâna viitoare.

Între timp, ne-am mai dat curaj pentru cupele europene, în care CFR Cluj și-a încercat norocul și cu cehii de la Slavia Praga, urmând ca FCSB-ul să susțină joi seară returul cu portughezii de la Guimaraes, după remiza albă de la Giurgiu. Baciul Gigi - cum l-a taxat Crăciunescu - a jurat că-și taie capul și...se spânzură, dacă steliștii nu-i bat pe lusitani la ei acasă! Necazul e că între timp FCSB-ul, la cârmă cu Bogdan Vintilă, abia sositul antrenor, a încasat rușinea-rușinilor, pierzând cu 0-4 în fața găzarilor de la Mediaș, după ce a jucat "ca-n curtea școlii", ca să-l citez pe Pintilii, el însuși supraponderal, la concurență cu Bizonul.

Or, când ești fix în coada clasamentului, cu un antrenor abia venit și un lot șchiop, din care se mai și anunță vreo șase ca și zburați, mă tem că Gigi e deja cu capul în ștreang! Sigur că n-o să se spânzure, dar poate se ține de cuvânt de data asta, făcând pasul înapoi și lăsându-și antrenorul să-și vadă de treabă și de echipă, măcar pentru a-l contrazice pe Crăciunescu, care a spus că "Becali a fost cel mai mare dușman al banilor lui" . Oricum, deși n-aș vrea să cobesc, cred că săptămâna asta vom încheia socotelile cu sezonul 2019 din cupele europene, ca să ne putem purta de grijă pentru cursa din preliminariile Euro 2020, unde ne așteaptă, cum vă spuneam, meciul cu Spania de joia viitoare, urmat, la trei zile, de plimbarea din Malta. Selecționerul Contra a anunțat deja lotul convocat, dă pe dinafară de optimism, la câte știe el despre fotbalul iberic, dar...mai vorbim săptămâna cealaltă!

Să ne-ntoarcem însă la US Open, unde Simona Halep a debutat marți seară, fiind desemnată de organizatori a doua favorită a turneului. Așa să fie, dar îmi amintesc că, după nereușitele ei canadiene, nu puțini s-au mirat că americanii au plasat-o în topul favoritelor la acest ultim și cel mai mare turneu al sezonului. Știau ei ce știau, văzând că Darren Cahill, faimosul ei antrenor, a profitat de prezența în Canada, la pupitrul comentatorilor de televiziune, pentru a-și face timp să participe...activ și la antrenamentele Simonei. Și azi așa, mâine-așa, a supravegheat inclusiv pregătirea ei la Flushing Meadows din New York, unde campioana de la Wimbledon era cotată drept cel puțin finalistă.

Întrebată de jurnaliști dacă tademul lor victorios s-a refăcut deja, Simona a declarat: "Nu ştiu dacă revine Darren. A rămas să vorbim după US Open. Eu îmi doresc foarte mult să revină cu noi în echipă, pentru că ne completează foarte bine. Dacă ar veni, aş putea fi capabilă să mai câştig Grand Slam-uri. Feeling-ul meu este că da, va reveni. Am încredere că o să vină.Ţin legătura cu Darren Cahill prin telefon. Îi cer sfatul, îmi dă sfaturi. Am vorbit înainte de fiecare meci la Wimbledon....".

Asta spunea Simona acum vreo două săptămâni, la București, dar cum Darren era din nou alături de ea, la New York, și tot activ, speranțele noastre au crescut, privind și tabloul competiției, pe care jucătoarea noastră putea ajunge la marea finală. Prudentă însă, ca de obicei, Simona a declarat înaintea debutului la US Open: "Presiunea de a reuși ceva special a dispărut. Acum, tot ce vine este un bonus. Încă lucrez, sunt motivată să câștig titluri. Am început să mă simt din ce în ce mai capabilă de a reuși asta, mai ales după victoria de la Wimbledon. Încrederea mea e foarte sus, dar asta nu înseamnă că voi fi la fel și la US Open. Nu vreau să-mi creez așteptări. Vreau să iau fiecare zi în parte și să văd cât de bună pot fi. Încep să mă obișnuiesc cu atmosfera din New York, încerc să mă adaptez pe cât de mult pot", a spus ea.

Observați afirmația privind presiunea care a dispărut, explicația fiind reapariția lui Darren Cahill lângă Simona Halep, ca în vremurile bune, aș spune, când celebrul antrenor călătorea împreună cu ea inclusiv prin munții României, ajungând chiar și la o stână, ca un autentic ...baci australian!

Horia Alexandrescu

(preluat din Romania literara)