Guvernul Bolojan a transformat criza bugetară în criză economică. Vom intra în colaps
Postat la: 14.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Fondul Monetar Internațional este un contabil - e adevărat, un contabil de excepție, bine pregătit. El se referă la cifre, compară cifre, nu se referă la ceea ce există în spatele acestor cifre. Nu e vorba aici de un bilanț la un magazin de la colțul străzii, e vorba de bilanțul unei țări. În spatele fiecărei cifre se află starea națiunii, adică ceea ce se întâmplă cu poporul român.
Or, dacă acest pachet este bun, e bun pentru reducerea deficitului. Dar cu ce preț au fost măsurile luate eficiente? N-au fost eficiente, pentru că inflația a crescut în permanență, deficitul s-a redus foarte puțin, iar creșterea economică este cât se poate de redusă. Deci, hai să discutăm pe rând. Criza bugetară se putea rezolva fără să atingă veniturile populației și anume printr-o ușurare a fiscalității asupra mediului de afaceri, acolo unde se creează valoare și care aduce bani la buget.
În al doilea rând, printr-o creștere importantă a programului de investiții și în al treilea rând, prin accesarea fondurilor străine, fie comunitare, fie de la alte surse. Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat în România. Măsurile au fost total diferite - nu s-a întâmplat ce se întâmplă în Germania, ce se întâmplă în Polonia, în Italia. Lucrurile merg total diferit. La noi, guvernul Bologan a introdus niște lucruri care au transformat criza bugetară în criză economică.
Noi suntem într-o criză economică, care se vede foarte clar prin căderea consumului, printr-o inflație aberantă, care crește permanent. Și până la urmă concluzia este că guvernul vrea să crească inflația, trăiește prin inflație, pentru că inflația aduce bani la buget, fără niciun efort reformator, dar distruge calitatea vieții și nivelul de trai al populației.
Plafonarea adaosului n-a fost o măsură bine gândită. Știți foarte bine că a avut efecte negative: au crescut prețurile în altă parte, la alte produse; au dispărut anumite sortimente; altele s-au redus cantitativ. În momentul de față, însă, fiind într-o scădere atât de bruscă a consumului, într-o situație de sărăcire vizibilă a populației - nu numai a celei defavorizate, ci și a clasei mijlocii - dacă s-ar elimina această plafonare a adaosului, inflația ar crește și mai mult. Asta e clar. Deci prețurile vor crește și mai mult. Asta vrea Guvernul. Vrea să crească prețurile și mai mult.
Toată explicația asta cu piața liberă, cu concurența, e bună într-o economie normală. Noi nu suntem într-o economie normală. Suntem o economie în care măsurile sunt luate pe spatele populației și al mediului de afaceri.
N-am atins vârful inflației. Inflația va crește în continuare, mai ales dacă se elimină plafonarea adaosului. Iar lucrul care este cel mai important este prețul energiei. Energia este la un preț absolut insuportabil. Economia va intra într-un colaps. Vor fi o mulțime de societăți care vor da faliment. Va crește șomajul. Și atunci, sigur că nu putem să nu ne gândim că inflația este dorită, pentru că, prin inflație, se reduce deficitul bugetar.
Existau și alte căi. Fondul Monetar spune corect - dar el nu se gândește la starea națiunii, se gândește la niște cifre. Or, în spatele cifrelor sunt oameni. Iar orice guvern are datoria să-și protejeze populația, nu să aleagă după niște cifre care distrug starea populației.
Mircea Coșea
