Cifrele vorbesc: A fost în zadar austeritatea

Degeaba ne-a chinuit coaliția cu tăierile lui Marcel Ciolacu din "ordonanța trenuleț" din 31 decembrie 2024 și Ilie Bolojan cu măsurile care au urmat, pe 2025.

Deficitul bugetar excesiv în numele căruia se fac creșteri de taxe și impozite, concedieri samd în loc să scadă, a crescut! Ilie Bolojan, întors de la Bruxelles, a dezvăluit cifrele.

Bolojan a spus că s-a înțeles cu Comisia Europeană să avem un deficit de 159 miliarde lei pe 2025. Numai că deficitul a fost de 152,7 miliarde lei pe 2024!

Atunci la ce ne-au mai chinuit? De ce ne mai bagă în inflație și stagnare sau chiar recesiune economică? De ce au făcut atât rău românilor, cetățeni și firme deoptrivă?

E clar că nu merge să guverneze cu drujba. Trebuie încercat altceva pentru relansarea economiei, iar aceștia de acum să plece. Când doi îți spun că ești beat, du-te și de culcă!

George Scarlat