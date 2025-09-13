Mișcări geopolitice în regiune: România va fi supusă unor presiuni asimetrice
Postat la: 13.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Azi, vă explic contextul geopolitic din regiunea noastră, ce va deveni unul exploziv în această toamnă, tocmai pentru ca să pricepeți la ce fel de presiuni asimetrice va fi supusă România, ce a devenit o țară despre care azi se știe nu doar că nu mai este condusă autonom sau legitim, dar și că la noi se așteaptă doar detaliile deciziei granzilor geopolitici, ce vor hotărî cine și cum anume va coordona politic, economic, militar, la nivel de intelligence, România.
Polonia a exagerat la maximum, prin mediatizare și poziționare, atacul cu drone rusești, dar fără ca să se prezinte dovezi clare că chiar rușii ar fi atacat. UE s-a isterizat fără finalizare, ca de obicei. Trump a minimalizat evenimentul, spunând că rușii probabil că au greșit, dar i-a asigurat pe polonezi, strict prin intermediul președintelui lor suveranist, că America este total alături de ei, iar, la rândul lor, rușii au negat că ar fi atacat, dar nu prea decis; adică atâta cât să lase să planeze în continuare ipoteza unui atac minor asupra Poloniei, dar fără victime, deci nepericulos. „Și chiar așa...", s-ar întreba polonezii de rând, „...la ce bun un astfel de atac, având în vedere potențialul și armamentul înfricoșătoare ale Rusiei, decât pe post de avertisment, eventual experiment pentru deducerea contrareacțiilor?", dar, de fapt, în ipoteza mea, o acțiune care să-i convingă și mai tare pe polonezi că anume, confruntați cu pericolul, dar și cu nevolnicia euroatlanticilor europeni, nu-și pot găsi protecția decât din partea SUA, pe care protecție le-a acordat-o Trump în mod operativ și generos. Totodată, Trump le-a arătat că acest sprijin va veni doar prin intermediarul agreat de către SUA, care este Karol Nawrocki, președintele suveranist nou ales, și deloc guvernul condus încă de către progresistul Tusk. Aceste mișcări sunt, de fapt, germenii unor viitoare crize interne în Polonia, germeni semănați în scopul invalidării actualui guvern bruxellizat și a unor alegeri parlamentare anticipate, ce s-aducă la putere, în Polonia, din nou suveraniștii.
Serbia: a trecut mai puțin de o lună de la săptămâna de manifestații cotidiene și dure contra regimului președintelui Vucic, în urma cărora manifestanții, majoritar tineri, au fost bătuți și arestați. Avem un an, însă, de când asistăm, în Serbia, la proteste contra guvernului, iar, în urma acestora, a crescut un mare val de antipatie populară, dar a crescut și cantitatea de dovezi legate de corupția regimului Vucic. Până în urmă cu câteva luni, Vucic și ai săi au putut da vina pe manipulările occidentale. Însă, favorabilitatea față de Vucic a Americii lui Trump, pigmentată cu vizite repetate la Belgrad ale fiilor acestuia, ce sunt în căutare de afaceri bănoase pentru familia lor, au făcut ca narațiunea cu Occidentul ce i-ar manipula pe tineri să nu mai fie credibilă.
Lovitura de baros în cap le-a venit, însă, lui Vucic și alor săi din partea marelui Novak Djokovic, care, excedat și el de excesele și corupția din Serbia, a început, acum vreo șase luni, să le ia partea studenților, în mod asumat și public, iar Nole nu e doar un mare campion, cel mai prestigios sportiv în activitate, GOAT în tenis (greatest of all time, adică cel mai bun din toate timpurile), este practic statuia sportivă a sârbilor, dar el este și personalitatea mondială unghiulară ce luptă pentru drepturi și normalitate; încă din plandemie, a fost puternic, curajos, consecvent și a avut și de suferit. Ei bine, pe ai lui Vucic i-au lăsat nervii și, zilele trecute, au exprimat public blasfemia pe care o repetau oricum prin birouri, anume că Djokovic este un trădător, deoarece alege să le ia partea manifestanților sătui de corupția regimului. Nole n-a stat pe gânduri sau să se certe public cu politrucii; a mutat rapid și s-a mutat, la propriu, cu domiciliul în Grecia, deci într-o țară vecină, dar atenție, ortodoxă. S-a autoexilat, procedură dureroasă pentru el și familia lui, dar de-a dreptul sfâșietoare pentru poporul sârb, greu încercat în ultimele decenii, dar care-și lua porția de orgoliu național și demnitate la fiecare victorie a lui Djokovic, savurând apariția pe ecranele întregii lumi a drapelului Serbiei, a cuvintelor sârbești exprimate de către Nole la mulțumiri, dar, mai ales, a crucii ortodoxe pe care campionul lor și-o face în mod profund ritualic la fiecare meci. Pricepeți acum că treaba cu Novak Djokovic și mutarea sa în Grecia, fiind jignit de regim, este exact scânteia ce va aprinde Serbia la propriu, în curând, și nu l-am văzut pe Vucic preocupat să-și ceară scuze, ba, dimpotrivă, goarnele guvernamentale au reluat placa cu trădarea marelui campion. Pe cei mai în vârstă, spre comparație, îi invit să-și amintească ce au simțit atunci când Nadia Comăneci a fugit din țară, spre finalul regimului Ceaușescu; le va fi și mai clar ce a declanșat Nole în Serbia. Iar ce speră încă Vucic, anume că va reuși să înnăbușe protestele prin deversarea de capital investițional chinez, plus o mai degrabă iluzorie proptea din partea cuplului Putin-Trump, ei bine, acestea nu vor avea efecte pentru stingerea revoltei naționale, deoarece sunt pe alte coordonate decât cele sufletești, or acestea sunt cele care contează pentru sârbi, în primul rând. La Belgrad vom avea parte de o toamnă sângeroasă.
Cozmin Gușă
-
Ce riscă Liiceanu dacă îl clonează pe Bolojan
Pe 6 septembrie, de ziua pomenirii minunii Sf. Arhanghel Mihail in Colose și de sfinții mucenici Eudoxie si Macarie, Ili ...
-
Hărțile Apocalipsei
Exista, la indemana, multe asemenea harți. Și e departe sa fie vorba despre știri false sau documente create special pen ...
-
Suntem creștini înainte de nașterea lui Hristos!
Mantra despre superioara asceza morala a geților ilustrata in Getica lui Iordanes, "care pentru a merita nemurirea au di ...
-
Au turbat, că s-au vaccinat!
Turbarea institutionala la adresa medicilor care au initiat la Brasov o conferinta despre dezinformarile "pandemiei" spu ...
-
ORDINEA MONDIALĂ POSTAMERICANĂ
E mult prea devreme ca sa discernem consecințele reale și totale ale unor evenimente geopolitice atat de complexe cum au ...
-
Nimicirea României. "Reforma administrativă" este inginerie socială
O operațiune vasta de spalare a creierelor derulata timp de mulți ani, a indus in multe capete ideea ca ajungem in parad ...
-
Nicky, un mesaj pe sms undeva în China? "Sunt eu, Picasso, si ti-am dat beep, că sunt voinic!"
La summitul crucial din China a fost invitat un singur fost om politic din Romania, și pușcariaș totodata - memoria elef ...
-
Vă faceți că munciți? Bolojan mimează reforma
Guvernul Bolojan mimeaza reforma prin masuri superficiale, cheltuielile fiind reduse doar pentru trei instituții autonom ...
-
Oana Țoiu aruncă în derizoriu ce a mai rămas din prestigiul politico-diplomatic al României!
Oana Țoiu a anunțat pe 9 iulie impunerea unei interdicții de acces pe teritoriul Romaniei, respectiv al spațiului Scheng ...
-
Junta care conduce România din umbră (III)
În ultimii 7-8 ani a devenit tot mai vizibil ca Romania nu mai este condusa de președinții aleși (Klaus Iohannis, ...
-
Libertatea câinelui e dată de lungimea lanțului!
Ilie Bolojan gafaie și asuda din greu. Îi este din ce in ce mai dificil sa-și impuna masurile de taiere și reducer ...
-
Cronologia conflictului președinte - premier privind pensiile magistraților
Suntem conduși de doi oameni extrem de incapațanați care nu sunt in stare sa se așeze la masa și sa-și rezolve problemel ...
-
Asumarea răspunderii guvernului în fața parlamentului. Cum vă mint ca să vă fure
Guvernul Bolojan prin asumarea raspunderii vrea sa scuteasca marile corporații de plata impozitului minim pe cifra de af ...
-
Să ne amintim cum i-am numit pe șefii serviciilor
Sursele l-au propus ca șef la SRI sau SIE pe Dacian Cioloș. Cioloș este exact opusul a ceea ce ar trebui sa fie, a spume ...
-
Lovitura de stat de catifea: Puciștii din decembrie se dau la președintele Nicușor Dan
Sa nu uitam nicio clipa ca țara este condusa de autorii loviturii de stat din decembrie. În aceasta cheie trebuie ...
-
Text generat de Roncea fără sprijinul AI ca raspuns la cel al lui Godină cu sprijinul MAI
O dubla premiera uimitoare a avut loc in Romania ieri. Primul atac rasist indreptat impotriva unui muncitor strain si to ...
-
Bibi Netanyahu, "măcelarul" israelian din Gaza
Este destul de greu pentru mine sa va relatez ce anume s-a petrecut, ieri, in Gaza, dar doar expunand și afland adevarul ...
-
Caracatița lui Bolojan. Locotenentul Hirțea
Am intrat in posesia soluțiilor prin care structura centrala a DNA l-a prespalat pe primarul oradean Ilie Bolojan in 201 ...
-
Cum finanțăm de fapt Rusia, prin ajutorul energetic acordat Republicii Moldova
Transferul de bani și energie ieftina dinspre Romania catre Republica Moldova a devenit o chestiune sistematica, abordat ...
-
Măsuri pe care nu le înțeleg
Masuri pe care nu le ințeleg: 1. Eliminarea eșalonarii simplificate a datoriilor fiscaleDe ce sa anulezi o asemenea masu ...
-
Banca Centrală Europeană va introduce euro digital mai rapid decat se stia!
Banca Centrala Europeana cheltuie, calculeaza, planifica, da semnale și avertismente: va introduce euro digital. Pana in ...
-
Ambasadorul Muraru a fost convocat la Departamentul de Stat pentru a co(n)semna costituirea Comisiei Rogatorii
Recent, foarte recent Departamentul de Stat, cu oameni din ambasada SUA, inclusiv cu inteligence-ul CIA plus FBI, au des ...
-
Reforma de personal a muzeelor trece prin haremu' lu' frații Pește
Adi este director de muzeu, cu biroul la șosea, intr-un palat cu vedere la gradina. Are pe mana 20 de imobile din care j ...
-
Nu cred că va avea loc o întâlnire Zelensky - Putin
În primul rand pentru ca pe Putin nu-l intereseaza așa ceva. Jocul intre cei doi pare acum ceva de genul cine iși ...
-
România e "Cenușăreasa" Europei - e praf și pulbere!
Am tot analizat și comentat, inclusiv de la acest microfon, consecințele intalnirii liderilor UE cu Trump, la Casa Alba. ...
-
Junta care conduce România din umbră (II)
În ultimii 7-8 ani a devenit tot mai vizibil ca Romania nu mai este condusa de președinții aleși (Klaus Iohannis, ...
-
Pe cine crezi că păcălești, Oana Țoiu?
Ministrul de Externe a batut toba in targ ca da o tura in State sa pregateasca saritura peste ocean a lui ND și intalnir ...
-
„Lovește, vreau să mor creștin!"
Se spune ca de pe crucea pe care era rastignit Iisus vedea cu ultimile-i zvacniri de viața pamanteasca doua lucruri, car ...
-
Pentru PSD, proprietatea privată rămâne un „moft"
Numarul salariaților activi la 30 Iunie 2025, era, conform Ministerului Muncii de 5.727.660. salariul mediu brut era, to ...
-
De ce România nu este la masa deciziilor
Singurul nostru argument ca nu participam la discuțiile unde se iau cele mai importante decizii in privința razboiului d ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu