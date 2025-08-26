Bibi Netanyahu, "măcelarul" israelian din Gaza
Postat la: 26.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Este destul de greu pentru mine să vă relatez ce anume s-a petrecut, ieri, în Gaza, dar doar expunând și aflând adevărul despre orori, putem spera că acestea vor fi oprite prin presiune publică. Așadar, ieri dimineață, pe la 10.00, Spitalul Nasser din Gaza, cel mai mare spital și unul încă funcțional, printre ultimele, a fost bombardat de către armata israeliană, provocând morți și răniți printre bolnavi și jurnaliști. În minutele următoare exploziei, primei explozii, cei din zonă, adică medicii și jurnaliștii, s-au deplasat spre a oferi primul ajutor răniților. Ei bine, în mod intenționat, în acel moment, israelienii au bombardat din nou, ucigându-i și pe cei ce doreau să ajute. Astfel, bilanțul de ieri a fost de cel puțin 20 de morți. Nu se știe încă precis numărul de răniți. Printre aceștia sunt și cinci jurnaliști, angajații agențiilor internaționale de presă - Reuters, Al Jazeera, Associated Press. Grozăvia este cu atât mai mare, cu cât se știa că locul bombardat, adică niște scări laterale ale Spitalului Nasser, era acolo unde jurnaliștii stau de obicei și își realizează transmisiile audio-video, deoarece acolo au semnal de Internet, Wi-Fi și acces la apă potabilă.
În ce mă privește, am văzut ieri imaginile și dinaintea, și din timpul, și de după explozii. Vă las pe voi să vă închipuiți ce anume am putut observa. Aceste imagini se adaugă celorlalte câteva mii de filmări, orori demne de cruzimea Evului Mediu, dar petrecute în ultimii doi ani, timp în care comunitatea internațională diplomatică a fost neputincioasă și doar s-a prefăcut că ia măsuri; de fapt, toți au luat doar notă de acest dezastru umanitar. Vă dau câteva cifre din statisticile pe care le-am consultat. Sunt 245 de jurnaliști străini uciși și alte câteva sute de jurnaliști străini răniți, nenorociți în acești aproape doi ani. Studiile operate de către specialiștii americani, francezi și britanici indicau deja, acum 8 luni, peste 100 de mii de palestinieni morți și alte 150 de mii de palestinieni răniți. E limpede că deja acum cifrele sunt mult mai mari. Nota bene: 56% dintre acești morți sunt copii, minori și femei. O altă cifră contradictorie este cea a combatanților Hamas uciși. Autoritățile israeliene au afirmat, la începutul acestui an, fără a aduce, însă, dovezi în acest sens, că circa 20.000 de persoane dintre cele ucise până atunci erau combatanți islamiști, al căror număr total, pe de altă parte, era estimat la 30.000; deci i-ar fi exterminat pe două treimi. Ținând cont, însă, de aceste cifre diferite, un fost ofițer francez și cronicar de război declara la RFI următoarele: „Ofensiva lui Netanyahu a făcut, de fapt, 90% pagube colaterale, lucru care reprezintă crime de război de mare amploare". Într-o altă anchetă jurnalistică, tot a celor de la RFI, care sunt foarte activi în zonă, se consemnează așa: „Toate aceste studii nu iau în calcul morții decât până la începutul anului. Efectele ultimelor luni de bombardamente și raiduri din 2025 nu sunt contabilizate, cum nu sunt luate în calcul nici miile de morți înregistrați din luna mai încoace, de când este distribuită în mare parte de o controversată fundație americano-israeliană. Ținând cont de foametea care se extinde, de lipsa de medicamente și de distrugerea sistematică a spitalelor, numărul de decese, directe sau indirecte, riscă să crească exponențial" - asta este concluzia anchetei recente a RFI. Este cazul, la acest moment, să vă reamintesc celor care ați luat cunoștință și faptul că palestinienii înfometați au fost atrași în capcane de către armata israeliană și, sub pretextul că li s-ar da de mâncare, de fapt au fost uciși în masă și cu multă cruzime de către o armată organizată, celebrul IDF.
Știm deja că ONU nu mai contează demult. A fost anulată autoritatea ONU, sub presiunea americană, ce avea interes să nu se poată interveni diplomatic în Ucraina. Alte organizații umanitare contează și mai puțin decât ONU, deci este inutil să vorbim despre acestea. Speranța ar putea veni, așadar, doar de la cei trei „viteji", adică cei trei, Putin, Xi Jinping și Donald Trump, pe care eu, personal, am obosit să-i tot ascult vorbind despre pace în ultimele luni. Pace, pace, pace... Trump, mai ales, a avut nesimțirea, ieri, să spună în fața presei că nici nu știa de crimele recente din Gaza, deși vorbea în fața reporterilor la peste șase ore de la comiterea lor, și bineînțeles că a fost anunțat în primele minute, iar ceilalți doi, Putin și Xi, au tăcut cel puțin până la această oră, când realizez analiza. Despre Donald Trump știți că mai vrea și Nobelul pentru Pace, iar pentru asta inventează zilnic războaie pe care le-ar fi oprit. Nu mai insist, azi, asupra modului prin care Israelul, prin Mossad și miliardarii evrei, presează și șantajează politicienii spre a nu se implica decisiv în stoparea ororilor din Gaza, dar e limpede că cei trei „viteji", Putin, Trump și Xi, își vor bloca negocierile chiar din cauza inacțiunilor în cazul crimelor lui Bibi Netanyahu. Credibilitatea lor va fi făcută praf dacă nu vor acționa. Totuși, cetățenii se mobilizează peste tot pe Planetă contra acțiunilor Israelului, ai cărui cetățeni trebuie să priceapă, la rândul lor, că, dacă nu se mobilizează dur și rapid contra regimului Bibi Netanyahu, sunt în pericol nu doar să mai călătorească prin lume, să fie înjurați sau violentați, să rămână astfel izolați acolo, în Orientul Mijlociu, dar, așa cum preziceam acum aproape doi ani, cetățenii israelieni capătă perspectiva de a-și pierde țara. Și nu exagerez deloc.
Cozmin Gușă
-
Caracatița lui Bolojan. Locotenentul Hirțea
Am intrat in posesia soluțiilor prin care structura centrala a DNA l-a prespalat pe primarul oradean Ilie Bolojan in 201 ...
-
Cum finanțăm de fapt Rusia, prin ajutorul energetic acordat Republicii Moldova
Transferul de bani și energie ieftina dinspre Romania catre Republica Moldova a devenit o chestiune sistematica, abordat ...
-
Măsuri pe care nu le înțeleg
Masuri pe care nu le ințeleg: 1. Eliminarea eșalonarii simplificate a datoriilor fiscaleDe ce sa anulezi o asemenea masu ...
-
Banca Centrală Europeană va introduce euro digital mai rapid decat se stia!
Banca Centrala Europeana cheltuie, calculeaza, planifica, da semnale și avertismente: va introduce euro digital. Pana in ...
-
Ambasadorul Muraru a fost convocat la Departamentul de Stat pentru a co(n)semna costituirea Comisiei Rogatorii
Recent, foarte recent Departamentul de Stat, cu oameni din ambasada SUA, inclusiv cu inteligence-ul CIA plus FBI, au des ...
-
Reforma de personal a muzeelor trece prin haremu' lu' frații Pește
Adi este director de muzeu, cu biroul la șosea, intr-un palat cu vedere la gradina. Are pe mana 20 de imobile din care j ...
-
Nu cred că va avea loc o întâlnire Zelensky - Putin
În primul rand pentru ca pe Putin nu-l intereseaza așa ceva. Jocul intre cei doi pare acum ceva de genul cine iși ...
-
România e "Cenușăreasa" Europei - e praf și pulbere!
Am tot analizat și comentat, inclusiv de la acest microfon, consecințele intalnirii liderilor UE cu Trump, la Casa Alba. ...
-
Junta care conduce România din umbră (II)
În ultimii 7-8 ani a devenit tot mai vizibil ca Romania nu mai este condusa de președinții aleși (Klaus Iohannis, ...
-
Pe cine crezi că păcălești, Oana Țoiu?
Ministrul de Externe a batut toba in targ ca da o tura in State sa pregateasca saritura peste ocean a lui ND și intalnir ...
-
„Lovește, vreau să mor creștin!"
Se spune ca de pe crucea pe care era rastignit Iisus vedea cu ultimile-i zvacniri de viața pamanteasca doua lucruri, car ...
-
Pentru PSD, proprietatea privată rămâne un „moft"
Numarul salariaților activi la 30 Iunie 2025, era, conform Ministerului Muncii de 5.727.660. salariul mediu brut era, to ...
-
De ce România nu este la masa deciziilor
Singurul nostru argument ca nu participam la discuțiile unde se iau cele mai importante decizii in privința razboiului d ...
-
Intră România în incapacitate de plată?
În primul rand, aceasta expresie „incapacitate de plata", care este expresia corecta in discuție la aceasta ...
-
Junta care conduce România din umbră (I)
În ultimii 7-8 ani a devenit tot mai vizibil ca Romania nu mai este condusa de președinții aleși (Klaus Iohannis, ...
-
Avem antrenament la dezastre!
Cine nu ar vrea sa ne fie finalmente bine impreuna? E vara inca și ma bucur ca un copil de toate culorile ei ca și cand ...
-
Dedesubturile relației Putin-Trump: „E mai mult decât o curtoazie"
Lucrurile sunt clare: cei doi președinți au ajuns la un consens, iar Ucraina și UE trebuie sa stabileasca daca agreeaza ...
-
Putin - Trump - knock-out din prima repriza!
Putin a stiut punctul cel mai slab al delegatiei americane: istoria conflictului. Nu este de mirare care a fost strateg ...
-
Întâlnirea Trump - Putin: S-au pus cartile pe masă!
Peste 100 de ani istoricii vor vedea o stenograma, o inregistrare, un memorandum ceva cu cele 3 ore de discuții. Pana at ...
-
Alaska marilor speranțe înghețate
Aproape 3 ore in loc de 7 așa cum s-a estimat, doua declarații evazive, esopice, sibilinice sau estompate la sfarșitul i ...
-
O invitație la șpagă și evaziune fiscală
Ministerul Finanțelor vehiculeaza un proiect de lege de amnistie fiscala mascata a corporațiilor care practica optimizar ...
-
"Dar noi am furat mai puțin!"
Cand a devenit, oare, Ilie Bolojan virtuosul slujitor public interesat sa opreasca risipirea și jefuirea banului public? ...
-
Cum vede Departamentul de Stat problema anulării alegerilor din România
Raportul pe anul 2024 al Departamentului de Stat al SUA cu privire la drepturile omului in Romania consemneaza in debutu ...
-
Ce vrea Rusia?
a) În UcrainaDemantelarea Ucrainei in actuala forma, transformarea ei intr-un stat marioneta, stat clientelar, sta ...
-
Pe ea n-ar fi violat-o nimeni!
Voi ați observat ca nicușoriștii au o nevoie patologica de a vorbi despre idolul lor? Antinicușoriștii fac caterinca, se ...
-
Taxele pe salarii să scadă cu 30%. Guvernul să ia bani de la șpăguitori!
Masurile de austeritate adoptate de guvernul Bolojan prin Pachetul 1 de masuri și cele care urmeaza in Pachetul 2, vor b ...
-
Avatarurile inteligenței artificiale
Parte din boții lui Musk produși de xAI sunt facuți dupa chipul și asemanarea creatorului lor, de unde și vorba, cum e t ...
-
Statul contra națiunii. Dedesubtul tentativei de expropriere a asiguraților de la Pilonul 2 de pensii
Daca tot nu va era clar pana acum, atunci lovitura de miliarde lei aplicata de guvern și ASF asiguraților la pensii priv ...
-
Vătaful colonial Bolojan expropriază băștinașii. Jaful de 23 miliarde euro din banii românilor
Scriu la cald despre scelerata manevra a Guvernului Bolojan care vrea sa exproprieze banii deținuți de romani in fonduri ...
-
România care și-a boicotat propriul protocol
Pe 5 august 2025, Ion Iliescu, primul președinte ales dupa Revoluția din 1989 a plecat dintre noi. Funeraliile de stat, ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu