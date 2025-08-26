Bibi Netanyahu, "măcelarul" israelian din Gaza

Este destul de greu pentru mine să vă relatez ce anume s-a petrecut, ieri, în Gaza, dar doar expunând și aflând adevărul despre orori, putem spera că acestea vor fi oprite prin presiune publică. Așadar, ieri dimineață, pe la 10.00, Spitalul Nasser din Gaza, cel mai mare spital și unul încă funcțional, printre ultimele, a fost bombardat de către armata israeliană, provocând morți și răniți printre bolnavi și jurnaliști. În minutele următoare exploziei, primei explozii, cei din zonă, adică medicii și jurnaliștii, s-au deplasat spre a oferi primul ajutor răniților. Ei bine, în mod intenționat, în acel moment, israelienii au bombardat din nou, ucigându-i și pe cei ce doreau să ajute. Astfel, bilanțul de ieri a fost de cel puțin 20 de morți. Nu se știe încă precis numărul de răniți. Printre aceștia sunt și cinci jurnaliști, angajații agențiilor internaționale de presă - Reuters, Al Jazeera, Associated Press. Grozăvia este cu atât mai mare, cu cât se știa că locul bombardat, adică niște scări laterale ale Spitalului Nasser, era acolo unde jurnaliștii stau de obicei și își realizează transmisiile audio-video, deoarece acolo au semnal de Internet, Wi-Fi și acces la apă potabilă.

În ce mă privește, am văzut ieri imaginile și dinaintea, și din timpul, și de după explozii. Vă las pe voi să vă închipuiți ce anume am putut observa. Aceste imagini se adaugă celorlalte câteva mii de filmări, orori demne de cruzimea Evului Mediu, dar petrecute în ultimii doi ani, timp în care comunitatea internațională diplomatică a fost neputincioasă și doar s-a prefăcut că ia măsuri; de fapt, toți au luat doar notă de acest dezastru umanitar. Vă dau câteva cifre din statisticile pe care le-am consultat. Sunt 245 de jurnaliști străini uciși și alte câteva sute de jurnaliști străini răniți, nenorociți în acești aproape doi ani. Studiile operate de către specialiștii americani, francezi și britanici indicau deja, acum 8 luni, peste 100 de mii de palestinieni morți și alte 150 de mii de palestinieni răniți. E limpede că deja acum cifrele sunt mult mai mari. Nota bene: 56% dintre acești morți sunt copii, minori și femei. O altă cifră contradictorie este cea a combatanților Hamas uciși. Autoritățile israeliene au afirmat, la începutul acestui an, fără a aduce, însă, dovezi în acest sens, că circa 20.000 de persoane dintre cele ucise până atunci erau combatanți islamiști, al căror număr total, pe de altă parte, era estimat la 30.000; deci i-ar fi exterminat pe două treimi. Ținând cont, însă, de aceste cifre diferite, un fost ofițer francez și cronicar de război declara la RFI următoarele: „Ofensiva lui Netanyahu a făcut, de fapt, 90% pagube colaterale, lucru care reprezintă crime de război de mare amploare". Într-o altă anchetă jurnalistică, tot a celor de la RFI, care sunt foarte activi în zonă, se consemnează așa: „Toate aceste studii nu iau în calcul morții decât până la începutul anului. Efectele ultimelor luni de bombardamente și raiduri din 2025 nu sunt contabilizate, cum nu sunt luate în calcul nici miile de morți înregistrați din luna mai încoace, de când este distribuită în mare parte de o controversată fundație americano-israeliană. Ținând cont de foametea care se extinde, de lipsa de medicamente și de distrugerea sistematică a spitalelor, numărul de decese, directe sau indirecte, riscă să crească exponențial" - asta este concluzia anchetei recente a RFI. Este cazul, la acest moment, să vă reamintesc celor care ați luat cunoștință și faptul că palestinienii înfometați au fost atrași în capcane de către armata israeliană și, sub pretextul că li s-ar da de mâncare, de fapt au fost uciși în masă și cu multă cruzime de către o armată organizată, celebrul IDF.

Știm deja că ONU nu mai contează demult. A fost anulată autoritatea ONU, sub presiunea americană, ce avea interes să nu se poată interveni diplomatic în Ucraina. Alte organizații umanitare contează și mai puțin decât ONU, deci este inutil să vorbim despre acestea. Speranța ar putea veni, așadar, doar de la cei trei „viteji", adică cei trei, Putin, Xi Jinping și Donald Trump, pe care eu, personal, am obosit să-i tot ascult vorbind despre pace în ultimele luni. Pace, pace, pace... Trump, mai ales, a avut nesimțirea, ieri, să spună în fața presei că nici nu știa de crimele recente din Gaza, deși vorbea în fața reporterilor la peste șase ore de la comiterea lor, și bineînțeles că a fost anunțat în primele minute, iar ceilalți doi, Putin și Xi, au tăcut cel puțin până la această oră, când realizez analiza. Despre Donald Trump știți că mai vrea și Nobelul pentru Pace, iar pentru asta inventează zilnic războaie pe care le-ar fi oprit. Nu mai insist, azi, asupra modului prin care Israelul, prin Mossad și miliardarii evrei, presează și șantajează politicienii spre a nu se implica decisiv în stoparea ororilor din Gaza, dar e limpede că cei trei „viteji", Putin, Trump și Xi, își vor bloca negocierile chiar din cauza inacțiunilor în cazul crimelor lui Bibi Netanyahu. Credibilitatea lor va fi făcută praf dacă nu vor acționa. Totuși, cetățenii se mobilizează peste tot pe Planetă contra acțiunilor Israelului, ai cărui cetățeni trebuie să priceapă, la rândul lor, că, dacă nu se mobilizează dur și rapid contra regimului Bibi Netanyahu, sunt în pericol nu doar să mai călătorească prin lume, să fie înjurați sau violentați, să rămână astfel izolați acolo, în Orientul Mijlociu, dar, așa cum preziceam acum aproape doi ani, cetățenii israelieni capătă perspectiva de a-și pierde țara. Și nu exagerez deloc.

Cozmin Gușă