Când baba se scarpină în cap la Cotroceni

Tot mai multe persoane care fac si a treia doza de vaccin se infecteaza. Gabriela Firea, impreuna cu sotul ei Florentin Pandele si cu mama sa s-au vaccinat inca de la inceputul campaniei iar in urma cu trei saptamani au facut si al treilea rapel. Desi a trecut suficient timp ca raspunsul imun sa ajunga la maximum, ei au facut Covid, ceea ce ridica serioase semne de intrebare referitoare la vaccin.

Liderul mondial, în vârsta de 34 de ani, a jucat ultima dată în finala de la US Open, la data de 12 septembrie. Apoi, problemele medicale l-au scos din circuit. Având şi mai mult timp liber la dispoziţie, el priveşte oripilat mediatizarea subiectului legat de COVID-19.

De la 1 ianuarie 2021 până la 31 august 2021, România a contribuit cu mai bine de 10 miliarde de euro la revenirea economică a altor state. Cam atât au cheltuit românii în plus față de ceea ce au încasat de afară. Mai simplu spus, noi am plătit în străinătate 81,35 miliarde de euro, în vreme ce străinii au plătit aici doar 71,2 miliarde de euro. Am rămas, așadar, cu un gol de peste 10 miliarde de euro, ne informează Banca Națională: