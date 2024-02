Calendarul electoral propulsează AUR-ul și-l face favorit prezidențial pe Simion

Ce-am aflat ieri, din punct de tehnic, în afara faptului că s-a confirmat că Iohannis i-a maltratat pe liderii PSD și PNL, impunându-și voința cu asupra de măsură asupra calendarului electoral sunt următoarele: că avem locale cuplate cu europarlamentarele, că avem listă comună PSD-PNL, atenție, cu o femeie independentă din punct de vedere politic aflată pe primul loc pe listă, că s-au devansat prezidențialele în septembrie și că parlamentarele vor fi în decembrie.

La cât mă pricep, și am dovedit în ultimii 20 de ani că mă pricep, treburile pot fi interpretate cam așa: în primul rând, românii vor percepe, începând de astăzi, că subordonarea PSD și PNL față de Iohannis este una totală, ceea ce este letal din punct de vedere electoral pentru cele două partide, ar fi pentru oricine, deoarece Klaus Werner Iohannis este cel mai detestat om politic din istoria României. Am mai priceput că se impune un nou number one, una, o femeie, pe lista de europarlamentare, nu neapărat că Rareș Bogdan ar fi fost femeie și el în 2019, dar totuși nu mă pot abține să nu fac această comparație. Așadar, lista comună a PSD și a PNL va deveni lista lui Iohannis. Între timp, am aflat prin dezvăluirea lui Liviu Alexa, de astăzi, că acea femeie aproape sigur va fi Laura Codruța Kovesi, care din acea poziție după aia se va lansa la prezidențiale, că de aia au fost devansate și prezidențiale.

Pricepeți limpede că, chiar dacă la localele comasate cetățenii, românii vor vota aleși local ai PSD sau PNL, pe motivul că ar fi buni gospodari, la votul politic devine aproape exclus ca ei să voteze și lista lui Iohannis; fie nu vor vota, fie, de ciudă, vor prefera AUR sau poate Alianța Dreptei Unite numai că, având-o pe Kovesi pe lista PSD-PNL, Alianța Dreptei Unite s-ar putea ca nici să nu facă pragul, electoratul lor fiind un electorat de-al lui Kovesi. Așadar, scorul PSD-PNL în comun nu va depăși 40% la europarlamentare, iar asta zic în cel mai bun caz, iar dacă AUR va obține minimum 30%, scor cu care e cotat deja, va apărea ca învingător în alegerile europarlamentare. Apoi, la trei luni distanță, fuga-fuguța, pentru ca să nu se facă mari dezvăluiri despre Laura Codruța Kovesi și să n-apuce să se certe prea tare PSD și PNL, vor fi prezidențialele, iar la aceste prezidențiale e posibil să vedem un gen de joc „singur împotriva tuturor", adică să se bată George Simion singur, cu AUR-ul de partea lui, împotriva unei Laura Codruța Kovesi susținută de PSD, de PNL împreună, dar este limpede că și de Alianța Dreptei Unite (ADU), cu cei trei: Drulă, Tomac și Ludovic Orban, pentru că n-au pe cine să susțină dacă va candida Kovesi. Și atunci vom fi într-un joc politic de tipul „singur împotriva tuturor", care, însă, are toate șansele să devină un joc public de tipul „toți pentru Simion, împotriva lui Kovesi, a Statului Paralel, a Bruxelles-ului și a tot ce înseamnă anormalitate".

Asta ne arată nouă că ne putem trezi în septembrie cu președinte al României candidatul AUR, care astăzi este previzibil că ar putea să fie George Simion; respectând competiția internă, ne vor da rezultatul la finalul lunii iunie. Așadar, putem opera cu ideea, conform calculelor, că îl vom avea ca președinte pe omul AUR. Vă întreb eu: din septembrie până în decembrie, la parlamentare, credeți că noul președinte AUR nu va reuși să își propulseze formațiunea către obținerea unei majorități? Să pariați că da. Nici nu e greu deloc ca președinte să faci acest lucru. Ce scriu eu aici știu și ei, cei din PSD și PNL, dar n-au avut ce face, pentru că așa a vrut Iohannis, susținut de ageamii de la Bruxelles, care cred că dacă vin cu Laura Codruța Kovesi pot să dea marea lovitură.

Ei știu asta, dar ce pot face? Pot să facă ceva ce au început deja, anume scoaterea în afara legii a AUR și a lui Simion; v-am descris chiar ieri cum l-au mobilizat pentru asta pe premierul Dorin Recean de la Chișinău, cetățean român, probabil acoperit de la SIE, care a început oficializarea statutului de persona non grata și încadrarea lui la infracțiuni ce vizează securitatea națională, mă refer la George Simion. Și de aici va începe balamucul, pentru că nu există argumente legale pentru a-i scoate în afara legii pe cei de la AUR, care între timp s-au și relaționat internațional. V-am spus că, începând de astăzi, sunt prezenți in corpore, conduși de către George Simion, la Washington, invitați la CPAC, care este congresul republicanilor lui Trump, unde se vor întâlni și vor discuta nu doar cu americanii, ci și cu partenerii lor din Polonia, Spania, Italia etc. Ca să nu mai vorbesc în plus despre faptul că românii chiar așa ceva nu vor accepta, un asemenea teatru prost, oricât de blegi i-am crede. Dar asta nu înseamnă că planul de eliminare a AUR și a lui Simion nu va fi implementat în săptămânile următoare, deoarece este singura șansă ca Iohannis, Ciolacu, Ciucă, Kovesi și compania de slugi politice, aliniate și subordonate Factorului Extern, să se mențină la putere. Să nu uitați că ați auzit aceste lucruri pentru prima dată la Gold FM.

