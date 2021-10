Campionii Mortii

Urmăresc de cateva zile ce se intampla pe scena politica si sunt dezamagita de tot ceea ce se propaga in spațiul public! Concluzia este ca partidele politice sunt lipsite total de strategie, de perspectiva viabila pentru criza economică, de sănătate si politica in care ne aflam!

Vad doar interese meschine prin care partidele vor sa si țină de fotoliile din parlament si uita efectiv ca acolo au ajuns prin votul romanilor! Oameni buni i-am trimis/girat sa ajungă acolo ca sa faca legi pentru noi si sa GUVERNEZE RESPONSABIL PENTRU ROMANI! Eee... ce sa vezi, nici ca le pasa, totul scăpat de sub control!

Suntem campionii MORȚII in tabelul lumii, la COVID si asta pentru ca CAMPANIA ANTICOVID a eșuat si asta nu din cauza noastră a romanilor, ci a lipsei totale de viziune si de strategii de campanie a minunaților nostrii politicieni aflați la PUTERE! Doar interese meschine, doar politici de buzunare mici si ieftine, o mizerie in care ne afunda zi de zi, tot mai tare!

De cateva zile ne plimba un nume de premier prin fata, care a mai condus un Guvern ZERO si căruia i s-a dat mandat sa-si faca un Guvern cu +/- aceiasi miniștri, sa ne scoată din cea mai mare criza a vremurilor noastre... Pe bune? Care o fi logica acestui joc stiu doar ei, NOI ROMANII DOAR DECONTAM! Ei stau acolo in Parlamentul României si in Parlamentul European pe BANII NOSTRI! Isi testează Abilitățile pe BANII NOSTRI? Își încearcă norocul pe BANII NOSTRI? Si vor EȘUA tot pe BANII NOSTRI!

As vrea sa stiu care sunt SOLUȚIILE pentru CRIZA in care ne aflam? Cum acționează un partid responsabil? Nu inteleg unde sunt partidele din opoziție care au dat jos un Guvern iresponsabil... Teoretic dai jos un Guvern ca sa vii tu cu majoritatea cu care l-ai dat jos sa GUVERNEZI! La noi totul este împotriva firii, ANORMAL! Au dat jos Guvernul CÎTU ca sa se uite cum se prostește singur CIOLOȘ? Alooo, PSD unde sunt politicile voastre viabile, unde sunt SOLUȚIILE voastre pentru o GUVERNARE RESPONSABILA? Poate unii chiar aveau asteptari de la voi!

Simona Man