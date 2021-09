Capcana în care a căzut DNA

Din cine știe ce motiv, Direcția Națională Anticorupție și-a asumat o sarcină grea. Poate cea mai grea din istoria acestei instituții. Dacă nu cumva imposibilă. A deschis o anchetă in rem asupra celui mai mare jaf din istoria recentă. Încheierea unui contract privind achiziționarea a 120 de milioane de doze de vaccinuri anti-Covid. O gaură de miliarde. Ce se poate întâmpla când această anchetă se transformă într-o cercetare in personam? Cine este vizat?

În ciuda numeroaselor comentarii care-l acuză pe Klaus Iohannis de partizanat politic, eu unul cred că modul precipitat în care acesta a sărit în apărarea lui Cîțu de la New York, afirmând rituos că nu are niciun motiv să plece din poziția de premier și că nici nu trebuie să renunțe la candidatura pentru președinția PNL, are o cu totul altă explicație. Declarația sa survine imediat după ce DNA a comunicat oficial că a deschis o anchetă in rem legată de această cantitate absolut imensă de doze de vaccin, cele mai multe Pfizer, pe care Guvernul României le-a contractat, iar noi urmează să le plătim. Cercetările DNA probabil că au fost declanșate sub uriașa presiune a opiniei publice. Și, desigur, este absolut scandalos și absolut fraudulos ca un stat care nu are mai mult de 10-15 milioane de vaccinabili să consimtă la achiziționarea a 120 de milioane de doze. Este o gaură uriașă în buget și, implicit în buzunarul cetățenilor, pentru care cei responsabili trebuie să plătească.

Dar cine sunt cei responsabili? DNA nu ne spune încă nimic, întrucât ancheta este in rem. Dar, iată, imediat după ce Klaus Iohanis și-a declarat de la New York, în termeni fără echivoc, susținerea pentru Florin Cîțu, acesta a ieșit la rampă. Și a declarat că această cifră exorbitantă de doze de vaccin a fost scoasă din pălărie de Vlad Voiculescu, ex-ex-ministrul Sănătății. De la USR. Acesta, la rândul său, tot ieri, a declarat contrariul. Și anume că încheierea acestei înțelegeri cu Uniunea Europeană, prin care îi revin României 120 de milioane de doze, nu a fost decisă de către ministrul Sănătății, pentru că nu cădea în competențele acestuia. Ci de către instituția aflată la comanda combaterii pandemiei, condusă de colonel-doctor Valeriu Gheorghiță, care, la rândul său, se află în coordonarea directă a primului-ministru. Iar primul ministru a fost nimeni altul decât Florin Cîțu. Iar de această dată nu am cum să nu-i dau dreptate lui Vlad Voiculescu. Din această perspectivă, lucrurile sunt cât se poate de clare.

Tot ieri, în încercarea de a se apăra în mod indirect, Florin Cîțu a mai lansat o minciună. Și anume că Uniunea Europeană este cea care a negociat în numele statelor - asta este adevărat - și că, proporțional cu mărimea populației, aceasta este cota care a revenit României din totalul cantității de vaccinuri care urmau să fie furnizate. Iar asta nu este adevărat. Pentru că și un elev care a făcut măcar un an de aritmetică își poate da seama că, în baza unui asemenea algoritm, României îi revenea o cotă mult mai mică.

Atunci când credea că este pe cai mari, premierul Florin Cîțu făcea aproape zilnic declarații în legătură cu modul în care Guvernul României a organizat și coordonează, desigur împreună cu Valeriu Gheorghiță, o mare operațiune de salvare națională din perspectiva sănătății publice, respectiv campania de imunizare în masă a populației prin vaccinare. Ținta, asumată în mod repetat, era de 10 milioane de persoane imunizate prin cele două doze de vaccin. După un timp, fără a afirma vreodată că Guvernul a eșuat, Florin Cîțu a tăiat coada vulpii la jumătate. A vorbit despre 5 milioane de români care ar fi fost vaccinați. „România lucrului bine făcut", cum ar spune președintele Klaus Iohannis, care și el, tot în scop propagandistic, organiza la Cotroceni ședință după ședință, aducându-și obolul de indicații prețioase închinate aceleiași cauze naționale. Așa cum s-a întâmplat în întreaga lume, pandemia trecea printr-un recul, coborâse și România de pe faimosul platou, iar mai marii statului se înghesuiau să adune laurii victoriei. Ei bine, ieri, Florin Cîțu a recunoscut numărul mic al persoanelor care au beneficiat de ambele doze de vaccin. Deci campania a eșuat. Și tot premierul a admis că, din acest motiv, mari cantități de vaccinuri s-au degradat și se degradează în continuare, sume colosale de bani fiind astfel literalmente aruncate la fereastră.

Dar fiecare adevăr spus pe jumătate de către Florin Cîțu este acoperit tot de el printr-o nouă minciună. Noua minciună este că de vină sunt cetățenii care nu au vrut să se vaccineze. Astfel încât, încet-încet, începând cu o serie de categorii socio-profesionale, vaccinul va deveni obligatoriu în România. Și, pentru a mai salva niște doze de la ghenă, începând de săptămâna viitoare, unele categorii de cetățeni se vor putea injecta și cu a treia doză. Pentru a irosi cu o doză mai puțin din banii României, eu unul mă voi conforma. Dar ce ne facem cu milioanele de cetățeni care, din diferite motive, se tem de acest vaccin? Cum îi va convinge Cîțu să se injecteze? Vor fi luați de pe stradă cu arcanul? În paranteză fie spus, pentru a ține sub control protestele, care ar putea urma unor asemenea decizii, Guvernul tocmai a stabilit printr-un act normativ instituirea obligației cetățenilor de a prezenta certificatul verde cu ocazia unor manifestații pentru drepturile omului care urmează să fie organizate. Ca să vezi! Deci nu cei care nu doresc să se vaccineze vor avea dreptul de a ieși în stradă, ci unii ca mine. Care s-au vaccinat. Ei bine, dacă este necesar, pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, eu unul sunt dispus să joc acest rol. Dar câți vor fi într-o asemenea situație alături de mine?

Sunt și alte metode coercitive numeroase, extrem de diverse, prin care Guvernul încearcă să salveze aparențele. Mă îndoiesc că va reuși.

Până una alta însă, continuă să mă intrige modul în care președintele Klaus Iohannis a sărit la cap, ca ars. În mare viteză. Tocmai de la New York. Explicația nu poate să constea în iubirea sa subită pentru premierul Florin Cîțu. Ci în cu totul altceva. Prezumția mea este că președintele Klaus Iohannis a fost, într-un fel sau altul, implicat în decizia asumării de către România a 120 de milioane de doze. O asumare făcută orbește. Pentru că, așa cum arată contractul încheiat cu Pfizer, un secret bine păstrat o vreme, dar deconspirat relativ recent de jurnalista de investigații Iosefina Pascal, statele membre UE care, în ultimă instanță, vor achita contravaloarea, nu au cunoscut și nu cunosc nici în prezent prețul real al unei doze. Pe măsură ce se fac livrările, cei din industria farma și în primul rând Pfizer fixează prețul după capul lor. Iar dacă cumva există persoane lezate, care vor să acționeze în judecată să zicem Pfizer, nu o pot face în nume propriu. Ci doar apelând la bunăvoința guvernelor lor. O asemenea situație, atenție, este tipică stării de război. În timp de pace, cetățenii pot acționa în nume propriu.

DNA cred că a căzut într-o capcană declanșând această anchetă, întrucât presiunea opiniei publice, în loc să scadă, va crește. Ca de altfel și legitima curiozitate a jurnaliștilor. Și asta în condițiile în care ultimele declarații, extrem de ferme, în favoarea lui Cîțu, făcute de președintele Klaus Iohannis, îi leagă cu mâinile la spate pe procurorii DNA. Aceștia vor da literalmente din colț în colț, încercând din răsputeri să tragă de timp.

Nu-i fac nimănui un proces de intenție, dar momentul este extrem de delicat pentru această instituție și din alt punct de vedere. Înainte de a fi fost măturat de tsunami, ministrul USR al Justiției, Stelian Ion, urma să facă propuneri la capătul unor concursuri pentru un număr apreciabil de procurori, care urmează să facă parte din conducerea marilor Parchete. După demiterea lui Stelian Ion, Florin Cîțu, preluând interimatul, a preluat ștafeta. Se află la butoanele Justiției. Și butonează noile numiri de procurori. În aceste condiții, sub această infernală sabie a lui Damocles, cum Dumnezeu va putea avansa această mega-anchetă? Nu cumva în același ritm de melc în care, iată, avansează și ancheta privind fraudarea alegerilor din sectorul 1 București de către Clotilde Armand?

Aștept cu nerăbdare să văd, după faimoasele alegeri din PNL, al căror epilog este previzibil, care este mișcarea următoare, pe care o va face tandemul Cîțu-Iohannis.

P.S.: Nu-mi pot reprima gestul de reproduce o afirmație super tare a lui Vlad Voiculescu, care este orice, dar nu feblețea mea: „Florin Cîțu este mai mincinos decât Victor Ponta și mai lipsit de scrupule decât Dragnea".

Sorin Rosca Stanescu