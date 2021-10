Ciuma lui Iohannis!

Perioada pe care o trăim va fi cunoscută in istoria românilor drept perioada "Ciumei lui Iohannis".

In urmă cu peste 200 de ani (1812-1813), in timpul domniei lui Ioan Vodă Caragea, mureau 300 de oameni pe zi iar la nivelul tării au fost peste 90.000 de morti. Epidemia de atunci a fost denumită "Ciuma lui Caragea". Acum numărul zilnic al mortilor este dublu, intre 500 si 600. Iar numărul total al romanilor morti in pandemie se apropie de 50.000.

Ieri, Iohannis a citit, la televizor, cu intonatie dramatică si tentă lacrimogenă, un text de pe prompter, mirându-se de numărul mare al imbolnăvirilor si al mortilor, dând vina pe "autorităti". Nu-mi aduc eu bine aminte sau el a fost personajul principal la Congresul PNL, organizat in ciuda unor restrictii rezonabile? Cred că este logic să spunem că Iohannis a avut "guvernul său", dar a avut (are) si "epidemia sa". Din păcate pentru noi. Va avea oare si "suspendarea sa"?

Adrian Nastase