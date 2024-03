"Coaliții civice" contra primarilor-dezastru. Prima coaliție este anti-Clotilde. Hai România, trezește-te!

Sâmbătă seara am intervenit în emisiunea lui Claudiu Giurgea de la Realitatea, unde invitat era Mitică Dragomir și se discuta despre Kovesi-posibil candidat, dar și despre felul în care Statul Paralel al ei, al lui Coldea, al lui Băsescu a distrus, practic, societatea românească. Din vorbă în vorbă am ajuns și la protejata lui Kovesi, anume primărița Clotilde Armand, ce și-a executat partea de distrugere care îi revenea în ceea ce privește Sectorul 1, ce a ajuns din capitala capitalei locul unde domnesc șobolanii și tronează gunoaiele; vă spun în calitate de cetățean al Sectorului 1 în ultimii 26 de ani.

Mitică Dragomir, om de afaceri și rezident și el în Sectorul 1, excedat de dezastrul girat de către Armand, s-a angajat în direct la televiziune că va strânge vreo 30.000 de voturi și le va pune în spatele candidatului ce va apărea capabil din punct de vedere profesional și moral să repare stricăciunile Clotildei. La rândul meu, acceptând provocarea, dar și demonstrând faptul că PSD-PNL sunt gata de un mare blat în alegerile de la Sectorul 1, de frica lui Kovesi, a americanilor și a francezilor ce o protejează pe primăriță, m-am angajat că voi milita și eu pentru strângerea de voturi anti-Clotild cel puțin același număr la care s-a angajat Dragomir. Poate că n-o să reușim să strângem chiar atâtea voturi, dar, având în vedere că Clotilde a fost declarată câștigătoare în 2020 cu 36.000 de voturi, la diferență de 1.000 de voturi de Tudorache, iar asta și după sacii furați de oamenii lui Clotilde, e limpede că vom putea bloca realegerea actualei primărițe.

Cum ar veni, prieteni, am constituit ad-hoc o coaliție civică contra unui primar-dezastru. Desigur că n-avem încă identificat candidatul pe care îl vom sprijini. Nici eu, nici Dragomir nu vrem să candidăm, dar vom alege să sprijinim unul până în ziua votului dintre cei ce sunt capabili și nu sunt parte din acest blat puturos al partidelor despre care vorbeam. Deja trei confrați m-au anunțat ieri că intră și ei în coaliția anti-Clotilde. Sunt oameni cu credibilitate și influență publică, anume: Marius Ghilezan, Robert Turcescu, Aurelian Popa, iar lista e deschisă și e limpede că va căpăta putere pentru eliminarea lui Clotilde, treabă ce trebuia s-o facă justiția română demult, imediat după demonstrarea alegerilor fraudate. Că e deranjant și decisiv demersul nostru am priceput în plus azi dimineață, când goarna lui Coldea, alt protector al Clotildei, anume Cornel Nistorescu a fost pus rapid să scrie un editorial în Cotidianul, unde ne stropșește pe mine și pe Dragomir. Corneluș, băiat de pluș, ai răbdare că vă vine rândul și ție, și lui Coldea; răul pe care l-ați făcut voi și alții ca voi nu va rămâne nepedepsit.

Vorbim, deci, prieteni goldiști, în acest caz despre cetățeni împotriva unor satrapi locali, cărora deja le tremură chiloții, pe românește. Spre exemplu, la Ploiești, acolo unde am un program anunțat pentru ziua de mâine, Volosevici, primarul fost PNL, actual PSD, deja întreabă din ce locație fac emisiunea de mâine de la Ploiești și care ar fi subiectele, să știe și el, nu știu, să vină, să dea cu toba, să dea cu oalele sparte, nu știm, nu contează. De ce atâta spaimă? Păi vă spun eu: pentru că credibilitatea unor jurnaliști, inclusiv sau mai ales din plan local, a unor oameni de afaceri, preoți, actori, artiști și așa mai departe, e mult mai mare decât a politicienilor și aceștia pot împreună dărâma un primar-dezastru, dând curaj și cetățenilor. În final, îi îndemn și pe alți confrați de presă din țară, jurnaliști locali, acolo unde comunitățile sunt prăduite de primari-dezastru ca și Clotilde și sufocate de blaturile puturoase ale partidelor, să inițieze asemenea pe coaliții civile. Pare azi singura soluție ca să scăpăm de impostori și corupți. Noi îi vom sprijini cu platformele mediatice pe care le deținem, dar nu numai; sprijinul nostru va fi divers și puternic. Hai, România, trezește-te!

Cozmin Gușă