Coldea lămurește situația: SRI i-a dat undă verde pentru Albania

Un pasaj din mult comentatul comunicat de ieri al lui Florian Coldea lămurește cît se poate de clar dilema ultimei perioade: a știut SRI despre contractul său de consultanță cu guvernul albanez și i-a dat undă verde pentru el? Iar răspunsul e pozitiv.

Ce scrie Coldea în comunicat, cu referire la activitate sa în mediul privat, ca rezervist: "Am devenit acționar și angajat, respectând constrângerile aplicabile oricărui angajat SRI (este interzisă ocuparea poziției de administrator, nu poate fi acționar majoritar, firma nu trebuie să aibă acționari străini, este interzisă implicarea în activități cu caracter politic sau realizarea de declarații / acțiuni cu mass media, este obligatorie raportarea tuturor călătoriilor în străinătate, informarea cu privire la relaționarea cu entități străine etc.); nu am realizat niciun fel de activități / contracte de consultanță cu instituții de stat sau cu actori din spectrul politic al României și nici nu am interferat cu activitatea profesională anterioară. Am fost preocupat, în continuare, de respectarea legalității, protejarea și promovarea intereselor statului român, realitate certificată inclusiv de acordarea și reînnoirea avizului de securitate din partea SRI (aviz care presupune procese complexe de verificare)".

De aici apar semne de întrebare. De ce primește aviz de securitate (certificat ORNISS, cum e cunoscut) un ofițer rezervist care lucrează în mediu privat? Conform legislației în vigoare, certificatul ORNISS se eliberează doar persoanelor care lucrează cu informații clasificate, fiind evident că ofițerii serviciilor de informații au nevoie de asemenea documente. Nu și ofițerii în rezervă, dacă activitățile lor nu implică asemenea informații secrete. Și atunci de ce Florian Coldea spune că are certificat ORNISS, cu precizarea că acesta a fost reînnoit și, mai ales, de ce vorbește despre constrîngeri cărora li se conformează în calitate de rezervist, deși legal nu ar avea asemenea obligație?

Răspunsul e simplu: Florian Coldea a fost pînă zilele trecute profesor angajat civil la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul", aparținînd SRI, iar pentru această activitate, prin specificul ei, avea nevoie de aviz de securitate, care se acordă inclusiv celor nu lucrează în mod curent cu secrete, dar care "pot intra în contact cu date şi informaţii de acest nivel". Tot de aici izvorau și restul contrîngerilor, valabile și la angajații civili ai SRI și nu doar la ofițerii operativi. Pentru ca un general rezervist să primească avizul de securitate, însă, legea are prevederi clare.

Certificatul de securitate, sau autorizaţia de acces la informaţii clasificate, are valabilitate de pînă la 4 ani și se eliberează numai în baza avizelor acordate de autoritatea desemnată de securitate în urma verificărilor efectuate asupra persoanei în cauză, cu acordul scris al acesteia. Dacă în cursul verificărilor, pentru orice nivel, apar informaţii ce evidenţiază riscuri de securitate, se va realiza o verificare suplimentară, cu folosirea metodelor şi mijloacelor specifice instituţiilor cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale. Sunt relevante şi vor fi luate în considerare, la acordarea avizului de securitate, caracterul, conduita profesională sau socială, concepţiile şi mediul de viaţă al soţului/soţiei sau concubinului/concubinei persoanei solicitante.

Nu poate obține certificat ORNISS, spre exemplu, cel care "a comis sau a intenţionat să comită, a fost complice, a complotat sau a instigat la comiterea de acte de spionaj, terorism, trădare ori alte infracţiuni contra siguranţei statului; a încercat, a susţinut, a participat, a cooperat sau a sprijinit acţiuni de spionaj, terorism ori persoane suspectate de a se încadra în această categorie sau de a fi membre ale unor organizaţii ori puteri străine inamice ordinii de drept din ţara noastră; are dificultăţi financiare serioase sau există o discordanţă semnificativă între nivelul sau de trai şi veniturile declarate; are sau a avut comportamente imorale sau deviaţii de comportament care pot genera riscul ca persoana să fie vulnerabilă la şantaj sau presiuni; poate fi supus la presiuni din partea rudelor sau persoanelor apropiate care ar putea genera vulnerabilităţi exploatabile de către serviciile de informaţii ale căror interese sunt ostile României şi aliaţilor săi".

E de la sine înțeles, deci, că activitatea de consultanță a lui Coldea pentru un guvern străin al unei țări cu mari probleme de criminalitate organizată, trafic de droguri șamd nu putea scăpa verificărilor SRI. Coldea însuși punctînd că avizul de securitate "presupune procese complexe de verificare". Dacă lui Florian Coldea nu i s-a refuzat acest certificat și, implicit, postul de profesor, e pentru că SRI i-a dat undă verde pentru activitatea sa în Albania, derulată în paralel cu cea de angajat al Academiei de Informații, care este o componentă esenţială a SRI.

Zilele trecute, presa a relatat că în următorul an universitar Florian Coldea nu va mai avea normă didactică la academie, ceea ce a creat falsa impresie că SRI s-a debarasat de Coldea după începerea urmăririi sale penale. Numai că tot Coldea a lămurit-o și pe asta în comunicat, prezicînd că "în această perioadă, la solicitarea mea, conducerea ANIMV a aprobat cererea de acordare a unui concediu fără plată".

Bogdan Tiberiu Iacob