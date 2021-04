Comedia Coaliției!

Petecul de hîrtie pe care l-au semnat ieri la ceas de seară liderii patidelor din Coalitie are valoare nulă. In ciuda aerului triumfal cu care au ieșit în fața presei! Am avut imaginea unor găinușe care au făcut cîte un ou de aur.

Totuși un punct este ciștigat - aparențele au fost salvate. Orban, Cîțu, Barna, Kelemen Hunor au dat impresia că se acceptă unii pe alții si se tolerează reciproc. Că de azi, etichetele de zombie, incapabil, dictator cu care l-au gratulat pe sărmanul Cîțu au fost niște glumițe. Hahaha! Ce am mai rîs! Așa face și Becali. Dă cîte una pe gură si cînd este luat la intrebări zice senin "am glumit!"

Aseară au anunțat țărișoara by tv - live - că în ciuda aparențelor reiau guvernarea. Se vor ocupa strașnic de pandemie, de economie, de școli, plus de biserici in zilele pascale și de vacanța care se apropie. Săracii de ei, cîte au pe cap! Dar cine să îi mai creadă? Ce ingrați suntem noi ăștia multi! Numai membrii partidelor din care fac ei parte le mai dau credit - că nu au incotro. În rest, nimeni.

Comedia a fost mișto! Am mai văzut cindva spectacolul dat de brigada de agitație a întreprinderii...Cum ne privesc cei trei granzi pe noi ăștia? Asta e o întrebare, că ei intre ei, am văzut. Ne privesc ca pe niște valuri de lăcuste flăminde și ignorante care au năvălit peste ei, săracii de politicieni.Lacuste care, nu-i așa, prăpădesc tot. Iar ei trebuie să apere eroic patria.

O veste proastă! Hirtia aceea nu va impiedica apariția unei noi crize atunci cind un ministru va trebui concediat pentru timpenii sau hoție. Cîțu sper să aibe sînge in instalație. Un singur scop a fost urmărit le negocier - să ii taie cele doua cojones din dotare. Să îl intimideze. EI bine, tot nu trebuie să ceară voie complicilor din partidul celui în cauză ca sa-il de a afară. Dacă se moșmondește săptămîni întregi să trimită un ministru la plimbare, trecem din criză in criza dincolo de orizontul anului 2024 și adio reforme. S-aude!?!

Sunt multe fraze goale in documentul acesta insăilat pe genunchi,. Promisuni deșarte, angajamente de doi lei in care nu cred nici semnatarii. Lor le trebuia ceva palpabil să iasă neșifonați din criza stupida pe care au provocat-o singuri, ca să-și salveze cit de cit obrazul. Au vrut mai ales să termine comedia ca să stopeze căderea din sondaje. Nu mai mai avut resurse să se rățoiască unii la altii.

Aseară s-a ratat prilejul de a da un document consistent din care să întelegem ce ne așteaptă din partea Coalitiei care ne guvernează atit de haotic. A rezultat că nu trebuie să ne asteptăm la nimic. Cauza - cele trei partide au uitat că s-a încheiat campania electorală, că alegerile au trecut . Liderii se cred tot în campanie. Dragi tovarăși, daraghie druzia, campania electorala s-a terminat. Hai la treaba! Hîrtia aia va fi valabilă doar pină începe un nou caft. Deja se prefigurează. Dau scris.

Stelian Tanase