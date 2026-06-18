Crapă hârdăul PNL. Prin gaură s-a prelins toxina Predoiu

Este foarte bine că a început să crape PNL exact pe falia Predoiu, prin mijlocul caracterului său semeț și suplu, pliat pe mantra interesului național. Deocamdată și-a dat demisia din funcția de prim vicepreședinte al PNL. Corect ar fi s-o taie la SRI, că tot i-au ținut locul cald.

S-o ia cu el și pe Mamy, cea care le-a dat țâță fraților Sile și Nuțu Cămătaru când le era sete de justiție în 2004. Mă refer la tanti senator Nicoleta Pauliuc, soția lui Viorel Pauliuc, fost inspector în cadrul Serviciului Poliției Judiciare din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

În 2004 Viorel Pauliuc a fost arestat preventiv și ținut la beci timp de o lună fiind acuzat că, alături de alți polițiști, ar fi oferit protecție membrilor clanului Cămătaru și ar fi acoperit și favorizat afacerile de cămătărie, proxenetism, trafic de persoane și taxă de protecție percepute de aceștia.

În acea perioadă, Nicoleta Pauliuc era avocat al diavolului și îi găzduia și ospăta la domiciliu pe Cămătari. Până la urmă a reușit să deschidă cu șperaclul ușa păzită de boschetari a PNL să se cațere până în funcția de prim-vicepreședinte al partidului și să acceadă la șefia Comisiei de apărare din Senat.

A fost un mizilic să-l strecoare pe bărba'su, făptașul Viorel Pauliuc, prin arcanele justiției, astfel că acesta nu a fost niciodată condamnat definitiv pentru cârdășia cu Cămătarii, fiind achitat și scos mai curat și mai uscat.

Azi, această cadră a statului profund se pregătește să preia portofoliul Apărării în cabinetul Veștea. Nu sunt însă întru totul convins că are suficient discernământ pentru a face diferența între apărarea în continuare a fraților Cămătari și apărarea flancului de est al NATO.

Cornel Ivanciuc