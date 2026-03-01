Activele regimului teocratic al Iranului
Postat la: 01.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Ayatollahul suprem Ali Khamenei a controlat o avere de 200 de miliarde de dolari administrată prin trei piloni principali, cunoscuți drept fundații caritabile:
1. Setad - Cartierul general pentru executarea ordinului imamului a fost constituit după revoluția islamică prin confiscarea proprietăților abandonate de șahul Reza Pahlavi și în ultimele decenii cu activele expropriate de la dizidenții politici și minoritățile religioase, creștini, evrei si zoroastrieni;
2. Astan Quds Razavi: administrează sanctuarul Imamului Reza din orașul sfânt Mashhad și deține aproximativ 43% din terenurile acestui oraș;
3. Bonyad Mostazafan: fundația celor oropsiți, un conglomerat alcătuit din sute de companii în sectorul extractiv, energie, transporturi, imobiliare, telecomunicații, infrastructură rutieră și portuară, irigații, industrie farmaceutică, bănci și servicii financiare.
Deși aceste organizații sunt considerate caritabile, veniturile lor sunt folosite pentru consolidarea puterii regimului islamic prin rețele de loialitate. Rețelele finanțează Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, recompensează generalii loiali și mențin controlul asupra instituțiilor media.
Miliarde de dolari au fost direcționate către programele nucleare și militare, în ciuda sancțiunilor care afectează Iranul. Biroul pentru Controlul Activelor Externe (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a luat măsuri împotriva Cartierului general pentru executarea ordinului imamului cât și a fundației sanctuarului Imamului Reza din Mashhad.
Aceste instituții permit elitei Iranului să susțină un sistem corupt de proprietate asupra a mai mult de jumătate din economia țării. Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, în prezent dispărut, pregătit să preia succesiunea republicii islamice, a gestionat în numele tatălui, activele regimului teocratic.
În noiembrie 2019, Mojtaba Khamenei a fost sancționat de Departamentul Trezoreriei al SUA prin ordinului executiv nr. 13876, pentru acțiunile sale în numele liderul suprem al Iranului. Sancțiunile vizează blocarea oricăror active pe care le deține acesta.
Averea personală a lui Mojtaba este estimată la 3 miliarde de dolari. Portofoliul său imobiliar deține active de peste 100 de milioane de lire sterline în Londra, inclusiv pe „Billionaire's Row”, vile de lux în Dubai și hoteluri în Frankfurt și Mallorca. Fondurile, provenite în mare parte din vânzările de petrol iranian, sunt rulate prin bănci din Marea Britanie, Elveția, Liechtenstein și Emiratele Arabe Unite.
Mai deține aproximativ 300 de milioane de dolari în aur și diamante, alături de depozite în bănci din Siria, Venezuela și diverse țări africane. Mojtaba a achiziționat suprafețe extinse de teren în apropierea orașului Mashhad, transformându-le în proprietăți personale.
-
Răsturnarea Regimului Islamic de la Teheran e incertă
Ca și in cazul rapirii lui Maduro, americanii au avut macar un ofițer iranian de rang inalt care l-a tradat pe Ali Khame ...
-
Câte zile va dura acest nou „război" al lui Trump și Netanyahu cu Iranul
De ce Trump? Pentru ca „Wag The Dog". Avem decizia Curții Supreme, la care se adauga dezvaluirile NPR, de zilele t ...
-
Ce se pregătește la Teheran în timp ce americanii și israelienii bombardează Iranul
Cea mai mare problema in lupta cu balaurul este ca atunci cand ii tai un cap in locul sau cresc alte trei capete. Lideru ...
-
Merz învață chineză - cum se zice în Beijing la: "Arbeit macht frei"?
Cancelarul german Merz a fost in viitor: viitorul e deja in China. Nu se mai sta la coada la Washington, ci la Bei ...
-
Ilie de la puscarie, asa i se zice acum!
Romanii is geniali fara nicio indoiala stiu asta si pot dovedi. Am de exemplu cazul Ilie. Dimineata la ora sase niste mi ...
-
Nesfântul Ilie și Primăria Oradea dau înapoi în cazul Premostratens
Așa cum am anunțat, in baza unei hotarari judecatorești vadit nelegale, pentru luni, orele 10, a fost programata evacuar ...
-
Pacifiștii vs Războinicii MAGA
Mulți se intreaba de ce cunoscutul jurnalist Tucker Carlson, imagine emblematica a luptei pentru libertate in pandemie, ...
-
Ce n-a știut SIE să-i spună lui Nicușor Dan
Ciudațeniile lui Donald Trump șterg pe jos cu toate obsesiile popoarelor mici care se cred egale cu cele mari. Pentru no ...
-
Ne-au luat bulgarii "caimacul". Kogalniceanu a rămas de izbeliște - Măi să fie!
Mișcari masive ale aviației militare americane in Bulgaria amplifica tensiunile in jurul negocierilor cu Iranul. Aeropor ...
-
Ce s-ar putea întâmpla dacă AI-ul se dezvoltă prea repede
Un scenariu interesant de la Citrini Research. Este un scenariu negativ care analizeaza ce s-ar putea intampla daca AI-u ...
-
O lume condusă o mie de ani de Putin, Xi Jinging, Bill Gates, Zuckerberg, Soros...
Exista organizații și oameni de știința care cred ca omul este un virus letal pentru planeta și fac propaganda unui stil ...
-
Apucatul de Bolojan poate aprinde mâine la Oradea o scânteie ca la Timișoara în decembrie 1989
La Oradea exista riscul sa fie aprinsa maine scanteia unei revolte similare cu cea declanșata la Timișoara in dec ...
-
Ilie Sărăcie și-a tras propria oligarhie
Lipsa totala de empatie a premierului Ilie Bolojan fata de oamenii simpli, fața de popor a devenit evidenta și este ine ...
-
Deficitul bubuie!
Deficitul de cont curent al Romaniei s-a ridicat, in 2025 la peste 30 miliarde de euro, cu 1,3 miliarde de euro mai mult ...
-
Squatters
În dreptul civil exista un termen juridic foarte tehnic, dar foarte vechi, antic chiar, care desemneaza dobandirea ...
-
Un secret teribil: cine este în spatele AUR?
AUR-ul este intr-un plin proces de purificare. Claudiu Tarziu perceput ca legionaroid a fost silit sa-și ia talpașița și ...
-
Casele de Putere ale lumii: rolul statelor a devenit de tip ''executant'', iar liderii politici au statut de ''marionete''!
Marea problema, in general, a cetațenilor informați ai lumii, este ca, in ultimii ani, deși se straduiesc și fac efortur ...
-
Evaluarea noului ambasador al României la Washington
Numele lui Cornel Feruța, reprezentantul permanent al Romaniei pe langa Organizatia Natiunilor Unite, este tot mai vehic ...
-
Talentatul domn Rubio și marea resetare occidentală
Marii barbați adevarați din fruntea Americii l-au trimis pe cel mai mic dintre ei sa repare ce-au distrus cu nesaț, in p ...
-
Despre ONG-urile care nu tin loc de Energie!
Superb! Mai e putin si pot cere si anularea legilor fizicii? Daca te-ai format in Societatea Civila (nu stiu de ce unii ...
-
Stau în fața ta și strig!
Trezește-te, popor roman, acum și astazi și nu te increde in cei ce te conduc! Caci ei sunt doar trista și schiloada IN ...
-
Învață-ne pre noi îndreptările Tale
Exista revoluții tacute, care se fac prin conservatori. Cand imperiile și civilizațiile cad, haosul inițial este combatu ...
-
Câteva răspunsuri la câteva "de ce-uri"
1. De ce discursul lui Marco Rubio de la Munchen a fost unul bun? - "Vom fi mereu un copil al Europei".- Pentru ca dupa ...
-
Să revenim la economia real liberală, altfel ne ducem în cap!
Premierul Romaniei evita cuvantul „criza economica". Înțeleg de ce. Oficial, doua trimestre consecutive de s ...
-
Și, totuși, Temu livrează în România prin Ungaria, ocolind taxa impusă de Bolojan
Sunt induioșatori oamenii care cred ca au facut o mare descoperire și insista sa demonstreze ca nu sunt neaparat foarte ...
-
Locul României e pe taburetul cu trei picioare la colțul din fund al mesei
Liderii UEropeni, alaturi de 400 de șefi de corporații din Germania, Franța, Italia, Belgia și Olanda, discuta despre fe ...
-
De ce a fost sacrificată România pentru a procesa pământurile rare ale SUA
Romania a semnat pe 4 februarie la Washington Memorandumul de Înțelegere pentru Securizarea Lanțurilor de Aprovizi ...
-
Dan Puric pentru români în vremuri de restriște: Aminte că se pogoară din Neam dacic de Sfinți!
Maestrul Sufletului romanesc nu sufera de viciul fundamental al așa-zisului intelectual roman. Nu este un deștept care a ...
-
Cum ne-am procopsit cu cea mai mare sursă de poluare din lume
Pe 4 februarie a avut loc la Washington Prima Reuniune Ministeriala dedicata Mineralelor Critice (Inaugural Critical Min ...
-
Ponta ce-a pohtit!
Doua stiri bantuie netul. Prima vehiculeaza schimbarea premierului Bolojan cu Victor Ponta. Interesant. O varianta pe ca ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu