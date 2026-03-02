Iranul a pierdut toate facilitățile de export a petrolului

Terminalul petrolier de pe insula Kharg a suferit o distrugere funcțională totală. Imaginile satelitare arată incendii de proporții și fum negru dens, indicând avarii severe la rezervoarele de stocare, stațiile de pompare și principalele pontoane de încărcare.

Facilitatea care gestionează 90% din exporturile de țiței ale Iranului este considerată inoperabilă pe termen lung. Estimările preliminare sugerează că reparațiile ar putea dura între 18 și 24 de luni, în condiții optime.

Terminalul Kharg exporta 1,8-2 milioane de barili pe zi. În zilele premergătoare atacului, Iranul a încercat să încarce cât mai mult petrol pe tancuri petroliere pentru a-l scoate din zona de pericol, anticipând posibilele lovituri.

Terminalul Kharg se află pe insula cu același nume situată la aproximativ 25-35 km distanță de coasta continentală a Iranului, în provincia Bushehr, la circa 483 km nord-vest de Strâmtoarea Hormuz și la aproximativ 55 km nord-vest de portul Bushehr.

Loviturile aviației americane și israeliene au distrus totodată comandamentul forțelor navale din portul Bandar Abbas situat în apropierea Strâmtorii Hormuz. Terminalul petrolier Shahid Rajaee, cel mai mare hub maritim al Iranului, mai este funcțional în proporție de 20-30%.

Rachete de croazieră Tomahawk lansate de pe submarine au lovit buncărele subterane de combustibil ale bazei navale. Loviturile au provocat scufundarea a cel puțin nouă nave de război iraniene, inclusiv o corvetă din clasa Jamaran aflată la cheu.

Singura facilitate funcțională de export a hidrocarburilor a rămas gazoductul Tabriz-Ankara, lung de 2.577 km, care transportă gaze naturale din Iran către Turcia. Alături de India, Turcia a fost unul dintre importatorii principali de petrol iranian, transportat pe mare, în ciuda sancțiunilor SUA.

Cornel Ivanciuc