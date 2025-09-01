Cronologia conflictului președinte - premier privind pensiile magistraților

Suntem conduși de doi oameni extrem de încăpățânați care nu sunt în stare să se așeze la masă și să-și rezolve problemele prin dialog față în față și aleg să facă ping pong prin declarații publice:

- 29 iulie 2025: Premierul Ilie Bolojan susţine o conferinţă de presă pe tema reformei pensiilor speciale. El anunță că legea privind pensiile magistraţilor este aproape finalizată. Creşte vârsta de pensionare la 65 de ani, iar valoarea pensiei va fi după model european.

- 30 iulie 2025: Președintele Nicușor Dan declară public că este total aberant ca în legea actuală, pensia pe care o ia magistratul care alege să iasă din sistem să fie cât salariul. Dan critică „debandadă" din CSM" spunând că lipsa de coerență a instituției în privința reformei pensiilor riscă să afecteze încrederea magistraților. Președintele refuzase semnarea ieșirii la pensie pentru 70+ judecători și procurori.

- 14 august 2025: Proiectul legii care vizează pensiile speciale a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii. Acesta prevede pensionarea magistraţilor la vârsta standard din sistemul public de pensii, instituirea unei condiţii de vechime minimă în muncă de 35 de ani şi limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70% din venitul net din ultima lună de activitate. Perioada de tranziție este setată la 10 ani.

- 26 august 2025 - Președintele Dan merge la Palatul Victoria și îi cere premierului ca perioada tranzitorie să fie extinsă de la 10 la 15 ani, pentru a proteja magistrații aflați în sistem.

- 29 august 2025 - Premierul Ilie Bolojan a prezentat principalele prevederi privind reforma pensiilor magistraţilor, anunţând că, prin pachetul adoptat de Guvern, se prelungeşte vârsta de pensionare la vârsta standard, 65 de ani, şi se acordă o perioadă tranzitorie de 10 ani iar pensia în magistratură nu va putea depăşi 70% din valoarea ultimului salariu.

- 31 august 2025 - Președintele Nicuşor Dan a declarat că, în ultimii ani, magistraţii din România au muncit de două-trei ori mai mult decât magistraţii din alte ţări europene. El a insistat că acelora care mai au un an până la pensie ar trebui să nu li se amâne pensionarea pentru încă un an. "Magistraţii din România au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene. Atunci pentru un om care mai are un an până la pensie eu cred că e rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne aflăm, să îi zicem să lucreze dublu. Adică mai are un an, să facă doi, mai are trei ani până la pensie, să lucreze şase. Mai mult, mi se pare excesiv, dat fiind faptul că ei au muncit toată perioada asta", a declarat Nicuşor Dan.

Orlando Nicoară