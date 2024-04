CSAT degeaba. Spionii rămân invizibili!

După şase luni de conflict împotriva Hamas, publicul israelian este profund divizat în ceea ce priveşte modul în care se poate câştiga războiul din Fâşia Gaza. La fel sunt şi cei trei înalţi oficiali ai cabinetului de război, un organism care atunci când a fost format, era menit tocmai să încurajeze unitatea în acest efort, scrie The Wall Street Journal (WSJ).

Programul de Guvernare al PSD, centrat pe investiții publice record și susținerea firmelor care produc în România au pus industria țării pe un curs ascendent, cu progrese vizibile față de anul precedent, dar și de la lună la lună. Per ansamblu, cifra de afaceri din industrie a crescut cu 5,4% în termeni nominali, în primele două luni ale acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2023.

Zeci de angajați Google au participat la proteste în birourile companiei din New York și California. Gigantul IT are un contract de peste un miliard de dolari cu guvernul israelian, însă tot mai mulți angajați condamnă situația din Fâșia Gaza. A fost chemată și poliția pentru a-i scoate pe protestatari din birourile companiei marți, 16 aprilie.