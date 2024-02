Cu zăngănit de cătușe, înainte marș!

Noul calendar al alegerilor din 2024, respectiv comasarea, la pachet cu candidaturile comune PSD-PNL, modifică substanțial strategiile partidelor. Azi le voi explica, pentru ca să fie mai simplu de urmărit luptele din perioada următoare.

Așadar, ocupantele primelor două locuri la alegerile europarlamentare își vor împinge candidații în finala prezidențială. Putem prognoza astfel că vom avea în turul doi din septembrie candidatul AUR, care va fi stabilit la mijlocul lunii iunie, în urma competiției lor interne, respectiv pe cel al PSD, ce încă nu poate fi ghicit; ar putea fi chiar Laura Codruța Kovesi, dacă se va confirma ipoteza lui Liviu Alexa.

Dacă PSD și PNL vor avea candidați diferiți, renunțând la candidatura comună, atunci aceștia doi se vor bate să ajungă în finală cu candidatul AUR, cu un avantaj pentru PNL în cazul în care iese de la guvernare și face alianță cu ADU, adică USR, PMP, FD, așa cum este planul lui Iohannis în acest moment. Din comasare reiese, în mod consecutiv, importanța viitorului primar de București, cel mai votat om din România după președinte, care viitor primar va avea un rol decisiv în susținerea unui candidat prezidențial în septembrie, după cum zic eu, în motorizarea acestei candidaturi.

Așadar să ne concentrăm la cum stau treburile referitor la candidații pentru București. PSD mai degrabă nu avea candidat, deoarece varianta Gabriela Firea era considerată tot doar în ipoteza ciorbei reîncălzite, ea fiind învinsa lui Nicușor Dan din 2020 și nebeneficiind de sprijinul conducerii PSD din jurul lui Ciolacu. Celălalt sprijinit afirmat al aliatului PPUSL al lui Dan Voiculescu era ineficient atâta timp cât Piedone nu dorea de fapt s-o susțină pe Firea, iar lui Dan Voiculescu îi surâdea mai degrabă fosta variantă a lui Mircea Geoană pentru Primăria Municipiului București, respectiv patronul Rapidului, Dan Șucu.

PNL chiar nu avea candidat; treaba cu Burduja a fost de formă și pusă pe tablă doar pentru ca să se ocupe locul de candidat în mod temporar și ca să se devoaleze mai bine tabăra susținătorilor lui, condusă la vedere de către nașul Videanu, tabără total neagreată de către Iohannis, care dând satisfacție și pesediștilor, a impus săptămâna trecută varianta unui independent susținut în comun, prima soluție fiind cea evocată și susținută de către influentul general Pahonțu, anume medicul Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar.

Din lupta subterană a serviciilor secrete a reieșit ca o a doua variantă omul de afaceri Dan Ostahie, patronul Altex, adus la masă de către mâna dreaptă a lui Ciucă, anume Remus Borza, care este considerat un vector de influență al SRI, respectiv al masoneriei. PSD nu putea sta cu mâinile în sân și a mutat la rândul său cu Piedone, ce a mimat aseară, în mod concomitent întâlnirii dintre Ciucă, Borza și Ostahie, o enervare la B1 TV, posibil temporară această enervare, și a anunțat că va candida și el, încurcând bine treburile și dând satisfacție aparentă și lui Dan Voiculescu, ce poate mima la rândul său că are și el candidat.

Variantele sunt, deci, disputate în acest moment, dar această dispută se va încheia în momentul în care Iohannis va zăngăni din nou cătușele la urechile liberalilor și pesediștilor, impunându-și favoritul pentru PMB. ADU, adică USR, PMP și FD, merge consolidat cu candidatul Nicușor Dan, care e și singura lor speranță de tractare la europarlamentare, ce-i poate ajuta să treacă pragul necesar unei alianțe, ca să aibă măcar 3 europarlamentari.

Victoria lui Nicușor Dan ar fi importantă, deoarece nu doar că va da potențial de negociere sporit celor de la ADU, dar îl pot transforma în candidatul lor la prezidențiale, pe model Băsescu, acum 20 de ani, în 2004 sau, eventual, Dan poate fi extrem de util susținerii candidaturii la prezidențiale a Laurei Codruța Kovesi. În fine, AUR are un candidat intern, ce nu are însă popularitate, fiind mult sub scorul partidului, dar și de aici se așteaptă o surpriză legată de un alt viitor candidat, pentru că altfel partidul lui Simion va veni pe locul trei sau chiar patru în competiția de la București, treabă ce va îngreuna mult lupta la prezidențiale pentru cei de la AUR.

Deci protagoniștii la București sunt azi: Nicușor Dan, Piedone, Cârstoiu sau Ostahie sau chiar Șucu, ori vreun independent similar și asupra acestora se va concentra atenția, dar și presiunile în perioada următoare. Cel mai atent, însă, va fi tot Iohannis, care știe că, dacă își securizează primarul de București, va putea conta și în jocurile de putere din toamnă, ce vizează prezidențialele și parlamentarele. Așadar, cu zăngănit de cătușe, înainte marș!

Cozmin Gușă