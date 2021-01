Cum o invenţie românească poate deveni un produs german: Vaccinul anti-covid inventat la Timişoara acum un an

Produsul care stă la baza vaccinului inventat la OncoGen a fost pus la punct de specialiştii din Timişoara în 20 ianuarie 2020. În 8 februarie 2020, a apărut în publicaţia de specialiate on-line life sciences, la rubrica immunology articolul "Design of an Epitope-Based Synthetic Long Peptide Vaccine to Counteract the Novel China Coronavirus (2019-nCoV)", semnat de Florina Bojin Gavriliuc, Michael Bogdan Mărgineanu şi Virgil Păunescu.

Se anunţa astfel public descoperirea specialiştilor de la OncoGen. Datele privind designul noului vaccin au putut fi accesate şi folosite de oricine, dar cu indicarea sursei. Aşa au socotit cei ce au descoperit vaccinul, că este moral şi necesar să o facă, într-un moment în care pandemia făcea ravagii deja şi graniţele a tot mai multe ţări se închideau, iar teama sporea, văzînd cu ochii.

Vaccinul românesc n-a putut fi nici omologat, nici testat: autorităţile medicale şi guvernul pur şi simplu i-au marginalizat şi ignorant total şi pe Virgil Păunescu, directorul OncoGen, şi pe colegii săi, dar - mai important - au dispreţuit produsul lor. Guvernul şi "specialiştii" de la Bucureşti au refuzat să-l creadă şi să-l ajute pe doctorul român. În schimb, vaccinul pe care cercetătorii timişoreni l-au obţinut în urmă cu un an va intra în faza de testare în Germania, aşa cum a anunţat recent un grup de cercetători de la Universitatea din Tübingen.

Vaccinul german este creat după aceleaşi principii şi foloseşte aceleaşi procedee. A primit imediat fondurile şi avizele necesare, pentru a intra în fazele care perced producţia lui. Am pierdut probabil un "tren" istoric - acela de a se fi inventat şi produs în România, leacul-minune al pandemiei.

Soluţia propusă de cei de la OncoGen, specializaţi în cercetări asupra cancerului a fost ca, spre deosebire de majoritatea vaccinurilor testate şi omologate în prezent împotriva COVID-19, produsul lor să vizeze în mod specific stimularea unui răspuns imun mediat de celule limfocite T, împotriva SARS-COV. Ideea vaccinului de la OncoGen venise din cercetările lor anterioare, privind imunoterapia împotriva cancerului: au indus prin celule folosite în vaccinări terapeutice pentru pacienţii cu cancer, secvenţa genetică a virusului pandemic. Acestea creează şi activează în organism un răspuns imunologic puternic şi de durată împotriva virsului SARS-CoV-2. Sistemul imunitar capătă posibilitatea să recunoască virusul şi să-l distrugă, pe termen lung - ceea ce vaccinurile omologate şi care se administrează în prezent nu o fac.

În încercarea de a face ceva cu descoperirea lui, Virgil Păunescu s-a adresat Insitutului Cantacuzino. Militarii l-au luat în serios. În iunie 2020 s-a semnat un protocol între OncoGen şi Institut, cu sprijinul căruia ultimele detalii ale vaccinului au fost puse la punct: e sub forma unui spray nazal, nu necesită temperaturi scăzute, rămîne stabil timp îndelungat la temperatura camerei, ceea ce e un avantaj net, în faţa altor vaccinuri. Mai rămînea de obţinut aprobarea ca vaccinul să intre în fazele de testare şi apoi de avizare. După care, ar fi început producţia. Suma necesară pentru a trece de testările clinice şi a-l introduce apoi în producţia de serie, ar fi fost de 5 milioane de euro. Bani care n-au fost alocaţi pentru acest proiect comun al OncoGen şi al Institutului Cantacuzino. Nimeni nu i-a mai deschis uşa lui Virgil Păunescu, la niciun minister şi la nicio comisie de specialitate. Nimeni, dar absolut nimeni, n-a mai vrut să audă de el.

Germania tace şi face, punînd în practică descoperirea de la OncoGen

Abia în urmă cu aproape două luni, în noiembrie, cînd s-a aflat că ne vor veni vaccinuri de la UE, Virgil Păunescu a reuşit să "iasă" în presă, după ce am publicat, la rîndul meu, un articol la Mediafax, despre ignorarea descoperirii sale. A declarat atunci: "noi am spus încă din ianuarie că am putea avea vaccinul şi am primit o căruţă de înjurături, că nu se poate termina un vaccin într-un an".

Virgil Păunescu a spus că cercetările s-au împotmolit pentru că guvernul lui Iohannis a ignorat total acest proiect. "Am fi avut nevoie de 2 milioane de euro pentru faza 1 şi de încă 3 milioane de euro pentru a trece de faza a doua, a testării clinice. Noi am făcut tot ce a depins de noi, dar nu am fost ajutaţi. Am primit, ca urmare a unei competiţii pe cercetare, de la Ministerul Educaţiei, singurul care a înţeles ceva, 720.000 de euro, întinşi pe 2 ani de zile: 250.000 de euro anul acesta, şi restul anul viitor. Cu aceşti bani putem face foarte puţin, într-un asemenea proiect. Putem face doar nişte cercetări care sînt relevante pentru vaccin, dar nu sînt utile. Adică eu pot să trag nişte concluzii din aceste cercetări, dar nu mă pot prezenta cu ele în faţa Agenţiei Medicamentului", a mai declarat Păunescu.

Aşa stăteau lucrurile, la momentul în care desoperirea de la OncoGen era exploatată, prin cercetări extinse, la Universitatea din Tübingen.

Articolul din presa medicală germană anunţă că "testarea clinică a unui vaccin dezvoltat intern împotriva SARS-CoV-2 începe în aceste zile, la Spitalul Universitar din Tübingen. Spre deosebire de majoritatea vaccinurilor testate în prezent împotriva bolii COVID-19, vaccinul CoVAC1, proiectat de Departamentul de Imunologie (Director Prof. Hans-Georg R Bäumenee) de la Universitatea din Tübingen, vizează în mod specific stimularea unui răspuns imun mediat împotriva SARS-COV-2".

La noi, cercetările doctorului Păunescu şi ale echipei lui au fost total ignorate, ba chiar luate în derîdere. În Germania, studiul aplicat al descoperirii sale a fost finanţat de Ministerul Ştiinţei, Cercetării şi Artelor din Baden-Württemberg şi forul "responsabil pentru aprobarea studiilor clinice a dat undă verde, pentru începerea studiului de vaccinare, pe 25 noiembrie 2020. Comitetul de etică şi-a dat, de asemenea, aprobarea obligatorie". La noi, la Ministerul Sănătăţii nimeni nu i-a deschis nicio uşă. "Specialiştii" din guvernul lui Iohannis erau prinşi, toţi, exclusiv în elaborarea restricţiilor impuse de pandemie.

Detaliile asupra acestui vaccin, atîtea cîte au fost date în presa germană arată că el este acelaşi cu vaccinul OncoGen, cu excepţia unei tehnologii mult mai avansate care a fost utilizată pentru a aplica în practică ideea cercetătorilor timişoreni - rezultat al finanţării de care s-a bucurat Universitatea din Tübingen. Acest fapt mi l-a confirmat doctorul Păunescu, căruia i-am trimis articolul din presa medicală din Germania. Diferenţa între ele e că acolo vaccinul se testează şi, probabil, se va şi produce.

Produsul OncoGen asigură imunitate la virus timp de 17 ani

L-am rugat pe Virgil Păunescu să sintetizeze întreaga poveste - de la început, pînă la acest sfîrşit - aşa cum o vede el. Era trist, dar într-un fel şi uşurat că i se dă, în sfîrşit dreptate şi că descoperirea de la OncoGen funcţionează. Faptul demonstrează că guvernul lui Iohannis a ratat poate cea mai mare şansă a României în 2020.

"În jurul datei de 20 ianuarie 2020, colectivul OncoGen a finalizat designul unui vaccin împotriva SARS-CoV-2 bazat pe dezvoltarea imunităţii celulare, respectiv limfocite T Citotoxice, adaptînd o tehnologie avansată în tratamentul cancerului. Premisele acestei tehnologii erau:

imunitatea bazată pe anticorpi este de scurta durată,

imunitatea prin limfocite T -citotoxice durează cel puţin 17 ani

pandemia nu poate fi oprită cu vaccinuri cu efecte de scurta durată.

calea de administrare cea mai bună este cea intranazală (confirmată mai apoi si de alte colective de cercetare din străinătate)

Aceste date ne erau cunoscute din studiile realizate la pacienţii care au trecut şi s-au vindecat de SARS-CoV-1 (varianta anterioară a virsusului - n.n,). Tehnologia propusă de colectivul OncoGen se baza pe identificarea doar a acelor peptide SARS-CoV-2 (regiunea S) care, administrate la om, stimulează specific şi cu mare precizie doar limfocitele T citotoxice anti-SARS-CoV-2 la om (vaccinare regional personalizată). Începînd cu luna iunie-iulie, în literatura de specialitate au început să apară articole care confirmau că premisele de la care am pornit noi în dezvoltarea vaccinului românesc sînt corecte.

Pe data de 8 Februarie 2020, OncoGen a publicat această tehnologie. Ceea ce a urmat a fost indiferenţă, însoţită de ameninţări şi anchete din partea autorităţilor române cărora le-am cerut sprijin pentru realizarea acestui tip de vaccin.

În momentul de faţă, un colectiv de la Tübingen, finanţat de autorităţile germane, se află în studii clinice, folosind principiile propuse de OncoGen în luna ianuarie -februarie". Va plăti cineva pentru acest "tren" istoric pierdut? Mă îndoiesc.

Marius Oprea

(comentariu pentru Mediafax)