"Cursa vaccinurilor" a inlocuit cu brio "Cursa inarmarilor"!

"Cursa inarmarilor" a reprezentat un episod care a marcat puternic o buna perioada de timp de dupa cel de-al doilea razboi mondial pana la finalul secolului. Americanii si rușii se intreceau de la o luna la alta ca sa-si sporeasca numarul de rachete nucleare, armele de inalta tehnologie, sateliti strategici etc. A fost la apogeu si a condus la o perfectionare care n-a avut pana atunci un precedent in ceea ce priveste armamentul, de cand Cain a pus mâna pe piatră si i-a dat in cap lui Abel.



Pe langa faptul ca propavaduia iminenta unui al treilea razboi mondial, de asta data nuclear, distructiv pentru intreaga planeta care inca mai avea in memoria recenta dezastrele de la Hiroshima si Nagasaki, a dus la consolidarea a doua superputeri: SUA si URSS, la pozitionarea si ramificarea a doua sisteme economice antagonice: capitalism versus comunism, dar si la dezvoltarea acestor economii, in spirala, precum si la sporirea bogatiilor financiare ale administratorilor acestor sisteme si nomenclaturii aferente. "Razboiul rece", asa cum a fost denumit, a avut consecinte si dupa caderea "Cortinei de fier" (dintre cele doua puteri mondiale care isi impartisera planeta), pe occidentali i-a facut mai bogati, iar pe comunistii din est i-a consolidat in oligarhi, in multimiliardarii noului capitalism feroce, sosit pe scena politica si economica din chiar nomenclaturile rusesti ai ale statelor satelit.

Culmea face ca parasirea "Cursei inarmarilor", abandonarea "Razboiului rece", sa fi dus la o stare de fapt in care sistemele post-capitaliste si post-comuniste sa ajunga intr-un punct in care sa se confunde unul cu celalalt, in sensul ca democratia a pierdut intre timp mult din libertatile enuntate ca fundamantale, toate in sprijinul securitatii mondiale - si pentru asta a aparut lupta cu terorismul, culminand cu atacul de la WTC din 2001, mai apoi rafuiala cu Al-Queda, mai nou cu ISIS -, in vreme ce comunismul "evoluat" in "noua democratie mondiala" parea sa-si fi regasit din libertatile pierdute in dictaturile locale dupa ruperea de sfera de influenta a Rusiei. Etapa asta de 30 de ani in care cele doua sisteme s-au diluat unul in celalalt, s-au amestecat lupatand cu terorismul si s-au contopit sub numele federalismului "politically correct", au pregatit terenul propice pentru "Marele reset", la unison, intr-o mare simfonie mondiala a fricii, in noul terorism biologic.

Pe vremea "Razboiului rece" atat lumea occientala capitalista, cat si cea a Rasaritului, cea comunista, traiau cu frica permanenta alimentata de mass-mediile sistemelor concurente (la fel ca si acum) ca va izbucni un razboi nuclear care va sterge omenirea de pe fata pamantului. Locuitorii occidentului erau dispusi la orice si sa dea puteri sporite statelor lor numai sa ii opreasca pe comunisti sa distruga lumea. La fel si populatiile care erau "sub comunism" credeau la inceputuri ca trebuie stavilit "dusmanul capitalist" care nu numai ca "suge sangele poporului", dar vrea sa mai si provoace un devastator razboi nuclear, fatal omenirii. (Vezi si "Criza rachetelor"). Teroarea asta s-a perpetuat si in perioada - cum altfel?, doar ii spune numele! - a "terorismului" alimentat de fapt de ambele superputeri (SUA si Rusia), cu sau fara teorie a conspiratiei, cu atentate globale, in urma carora - spuneam - natiunile din ambele tabere au dorit de bunavoie sa limiteze libertatile individuale, mai ales in pregatirea noilor revolutii tehnologice. Daca in perioada anterioara revolutia tehnologica din zona inarmarii a generat progrese importante, in ultimii 30 de ani au fost cele mai mari descoperiri si evolutii exponentiale in domeniul IT. Acum, cu "The Great Reset" se pregateste cel mai mare salt, acela in domeniul AI (inteligentei artificiale), cu toate implicatiile, inclusiv in cripto-monede, in noi sisteme de plata, block-chain etc.

De data asta, "Cursa inarmarilor" a fost inlocuita, precum lesne se observa de catre un avizat, cu "Cursa vaccinurilor", asa cum terorismul a fost inlocuit cu bio-terorismul pandemic (pregatit temeinic de epidemiile terifiante ale gripelor aviare, porcine, mai apoi SARS, MERS, Ebola etc.) Acum SUA (cu satelitul UE in acest caz) si Rusia (cu satelitii sai din sfera de influenta), dar si cu un new-entry precum China (care a "amestecat" cel mai bine sistemul comunist cu cel capitalist), se concureaza reciproc pentru "cel mai bun vaccin" impotriva Covid-19. Asa cum, odinioara, se luptau pentru rachetele cu cea mai lunga raza balistica care deja preocupau "Star War" - un sistem de aparare american care urma sa "lichideze" rachetele rusesti cu raza lunga chiar in spatiu extra-atmosferic -, contra complexului de aparare al URSS care presupunea, de fapt, nu atat apararea, ci riposta imediata si simultana din toate "silozurile" de rachete, atacand punctele nevralgice ale NATO de pe intreaga planeta. Asta a facut ca, de fapt - si cum era logic daca judecai "la rece" -, razboiul nuclear sa nu izbunceasca niciodata, niciuna din puteri nu avea, fireste, interes sa distruga lumea, implicit pe sine, dar era o buna sperietoare pentru masele populare si generatoare de bani, de sume astronomice pentru conducatorii planetei.

Vaccinurile sunt acum generatoare de speranta, datatoare de viata, la fel cum pe vremuri armele nucleare erau generatoare de moarte, de deznadejde... Ambele, insa, alimentau si alimenteaza economiile mondiale, fac sa functioneze nenatural un sistem financiar piramidal, care nu mai are demult "acoperire in aur", ci trebuie sa se sprijine pe alte echivalente ca sa faca sa mearga masinaria virtuala de produs bani pentru administratorii planetei. Vaccinurile se vand in pandemie cu sutele de milioane, aducand profituri de mii de miliarde de dolari, euro, sau ruble. Iar astea care se vand acum nu vor mai fi valabile in cateva luni. Pentru ca, nu-i asa?!, virusul evolueaza, face mutatii, virusul asta va fi inlocuit cu altul, deci sunt necesare noi vaccinuri, un nou set de cercetari revolutionare. Ceea ce aduce alti bani. Deja cei de la OMS sau de pe la alte organizatii mondiale ne spun ca trebuie sa ne obisnuit cu o imunizare planetara anuala, daca nu din 6 in 6 luni... Termen "de expirare" care ar putea sa scada si la 3 luni, functie de necesitatile globale. Dar si prin emiterea "certificatului de vaccinare" care va "lămuri" pe toata lumea sa se vaccineze, chiar daca intrebarea corecta e "de ce sa te vaccinezi cu ceva ce nu mai e valabil in cateva luni?" Companiile Pharma de azi au ajuns precum ministerele de razboi de odinioara. Poanta-i veche... Asadar, ce-i nou sub soare?!

Bogdan Comaroni