Dacă nu propune un nou candidat, AUR trădează electoratul suveranist și va fi acuzat de un mare BLAT!

Reiau azi discuția pe care am început-o mai demult, atunci când devenise clar pentru mine că va fi interzis de la candidatură Călin Georgescu. Vorbeam despre o necesară rezervă de prezidențiabil suveranist, căruia să i se strângă semnăturile de susținere în paralel cu cele ale lui Georgescu, ca să-l poată înlocui la nevoie. De ieri, nevoia a apărut, dar nu și rezerva, iar electoratul suveranist se află în faza în care n-are pe cine să voteze, decât în cazul în care, în seara asta, după previzibila validare la CCR a deciziei BEC în cazul Georgescu, AUR se trezește din morți și impune un nou candidat, căruia să-i strângă rapid semnăturile în următoarele trei zile. Desigur că eșecul AUR+Georgescu în negocierile de a avea un candidat-rezervă indică multă neseriozitate și dezorganizare, dar și egoism și interese absconse, plus lupte subterane în AUR, dar e tardiv acum să mai fie judecate acestea; vor apărea, însă, pe tapet post-factum, în lungul și aridul drum al opoziției parlamentare de 4 ani, ce îi așteaptă pe suveraniști în caz de insucces.

V-am semnalat săptămâna trecută prostia politică a lui Marius Lulea, scos la rampă ca să evoce posibilitatea ca AUR să nu mai susțină niciun candidat dacă Georgescu va fi eliminat, dar și Lulea, și Simion știau că acest lucru se va întâmpla. Dacă va fi implementată propunerea Lulea, rezultatul e simplu de previzionat: o parte din electoratul suveranist va sta acasă la alegeri, iar o altă parte se va lăsa antrenată de meciul electoral și va vota unul dintre ceilalți candidați nesuveranști. Filozofarea pe tema că va exista un boicot masiv dacă AUR-ul nu-și pune candidat și că astfel viitorul președinte al României va fi ilegitim e o prostie colportată de către ageamii, susținută inclusiv de către oameni de la Moscova în ultima vreme sau de către securici din România, a căror emisie publică e controlată de prin „păduri". Dacă vor fi alegeri în luna mai, atunci nouă așezare de putere se va decide imediat după 18 mai, suveraniștii vor rămâne în afara guvernării dacă n-au președinte susținut de ei, iar electoratul suveranist va rămâne nereprezentat pentru următorii patru ani în zona puterii. Atât și nimic mai mult. Iar dacă cred cei de la AUR că partenerii externi, mai ales Trump și America, se vor sinchisi într-un fel de asta, arată o naivitate soră cu prostia; ar fi trebuit să se convingă definitiv în ultimele zile că ei nu sunt nici pe radarul american și, știau oricum, nici pe cel bruxellez, mai mult, nici măcar pe cel al lui Putin, ce va conta din ce în ce mai mult atât în România, cât și în zonă.

Dacă, însă, considerăm că liderii AUR nu sunt nici proști și nici naivi, atunci e limpede că, dacă nu vor impune un nou candidat suveranist cât mai repede, în această seară, atunci devine clar că sunt parte a unui mare BLAT, prin care lasă calea deschisă partidelor și candidaților nesuveraniști de a-și împărți voturile și viitoarea putere. De ce să facă blat? De nevoie! Care nevoie? Aceea provenită din șantajele subterane extreme la care sunt supuși.

Și, în final, pentru că sunt politicos, pentru că așa mă simt bine, să fiu politicos, răspund mesajelor unor prieteni care mi-au semnalat că sunt mulți oameni care mă judecă, critică sau înjură și am un apel către aceștia și le spun în felul următor: vă pierdeți timpul, dragii mei. Dacă mă înjurați, nu mă atingeți deloc; trec pe lângă mine înjurăturile. Dacă mă criticați ca să-mi modific părerile, o faceți degeaba; mereu am acționat doar în baza convingerilor mele, căpătate în urma unor procese de lectură și gândire sau în urma unor discuții cu interlocutori pe care eu îi consider avizați pe teme. Desigur că eu pot și greși, dar n-are efect dacă mă judecați și dați sentințe în ceea ce mă privește, pentru că nu candidez la nimic. În rest, la observații pertinente și politicoase sunt deschis.

Cozmin Gușă