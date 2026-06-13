FIFA explică penibil imaginile cu tribunele goale de la Cupa Mondială: "Fanii nu au stat pe locurile lor tot timpul meciurilor"

Cupa Mondială din 2026 a început joi, în Statele Unite, Mexic şi Canada, şi au apărut primele imagini cu tribune slab populate în timpul meciului dintre Coreea de Sud şi Cehia. Cu toate acestea, FIFA refuză să considere acest lucru ca pe un semn al eşecului vânzărilor de bilete.

Stadionul din Guadalajara a fost anunţat ca fiind aproape plin, cu 44.985 de spectatori înregistraţi oficial pentru o locaţie care se presupune că ar putea găzdui un maxim de 45.664 de locuri. Însă fotografiile care circulă pe reţelele de socializare, care arată secţiuni mari şi complet goale în mijlocul stadionului, pun la îndoială serios această versiune oficială.

Vineri, FIFA a abordat direct problema într-un comunicat, încercând să dezamorseze controversa emergentă oferind un argument îndrăzneţ: cel al „fotografiei greşite la momentul nepotrivit”.

Organismul mondial de conducere a fotbalului i-a contrazis pe criticii care acuzau organizatorii de umflarea cifrelor, sugerând în schimb că imaginile au fost un efect secundar al mişcării spectatorilor. „Cifrele oficiale de prezenţă reflectă numărul de bilete scanate şi spectatorii prezenţi pe stadion, nu o evaluare vizuală a ocupării locurilor la un moment dat în timpul meciului”, a explicat comunicatul.

„FIFA colaborează îndeaproape cu autorităţile stadionului şi echipele de bilete pentru a se asigura că toate cifrele publicate se bazează pe date operaţionale verificate. Vă rugăm să reţineţi că, în timpul meciului de aseară de la Guadalajara, mai mulţi fani cu bilete au stat în picioare în holuri în loc să rămână pe locurile lor pe tot parcursul meciului”, a precizat forul fotbalistic mondial.

Spectatorii ar fi aşadar prezenţi pe stadion, dar ar fi a coadă la standul de răcoritoare, ar folosi toaletele sau ar da un telefon pe holuri.