Lumea are primul ei trilionar: Averea lui Elon Musk se ridică la 1.100 de miliarde de dolari

Elon Musk tocmai a devenit primul „trillionar” din istoria lumii. Acțiunile SpaceX au început să fie tranzacționate vineri pe Nasdaq la prețul de 150 de dolari pe acțiune, ceea ce înseamnă o capitalizare de piață de aproape două trilioane de dolari pentru companie.

Forbes estimează că averea lui Musk se ridica vineri la pranz la 1,1 trilioane de dolari, în creștere față de 982 de miliarde de dolari joi, când SpaceX a stabilit prețul de listare la 135 de dolari pe acțiune. Prețul stabilit pentru IPO a crescut joi averea lui Musk cu 188 de miliarde de dolari, conform calculelor Forbes.

Musk, care ocupă funcțiile de președinte, director general și director tehnic al SpaceX, deține 4,8 miliarde de acțiuni ale producătorului de rachete, în valoare de 715 miliarde de dolari. El mai deține 350 de milioane de opțiuni pe acțiuni cu un preț de exercitare de 8,40 dolari pe acțiune, în valoare de 50 de miliarde de dolari, ceea ce îi conferă o participație de 38% în companie, în valoare de 765 de miliarde de dolari.

Înainte ca SpaceX să-și stabilească prețul pentru oferta publică inițială (IPO) joi, Forbes evaluase participația estimată a lui Musk de 40% (înainte de diluarea din oferta publică) la aproximativ 500 de miliarde de dolari, pe baza evaluării de 1,25 trilioane de dolari a fuziunii SpaceX cu compania de inteligență artificială și social media a lui Musk, xAI, din februarie. (xAI a fuzionat anterior cu X – fostul Twitter – în martie 2025.)

Musk deține, de asemenea, puțin peste 10% din Tesla (capitalizare de piață de 1,5 trilioane de dolari), în valoare de 163 de miliarde de dolari, plus opțiuni de a achiziționa o altă participație de aproape 8%, în valoare de 113 miliarde de dolari.

Averea sa netă este completată de participații mai mici în start-up-ul său de interfață cerebrală, Neuralink, și în firma sa de tuneluri, Boring Company, plus câteva miliarde de dolari proveniți din vânzările anterioare de acțiuni Tesla.