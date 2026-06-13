Cafeaua viitorului nu mai fierbe apa. Experimentul care poate schimba espresso-ul clasic

Espresso-ul a fost mereu legat de sistemul format din apă fierbinte, presiune, extracție rapidă o aromă. Cercetătorii din Australia spun însă că această regulă ar putea fi schimbată. Au reușit să prepare o cafea apropiată de espresso folosind apă la temperatura camerei și unde sonore.

Metoda a fost testată la University of New South Wales Sydney și pornește de la o idee simplă, dar spectaculoasă. Mai exact, în loc ca apa fierbinte să extragă aroma din cafeaua măcinată, acest rol este preluat de vibrații ultrasonice.

Cafeaua nu mai este „forțată” de temperatură

Cercetătorii au modificat un coș filtrant asemănător celui folosit la espressoare și l-au transformat într-un mic reactor ultrasonic. Apa rece și cafeaua măcinată sunt puse în contact cu unde sonore, iar acestea produc un fenomen numit cavitație acustică.

În lichid apar bule microscopice care se formează și se sparg foarte repede. Când aceste bule se prăbușesc lângă particulele de cafea, ele ajută la desprinderea compușilor care dau gustul, aroma, textura și cofeina băuturii.

Rezultatul ar fi un espresso gata în mai puțin de trei minute, fără apă fierbinte, dar cu o concentrație și un corp comparabile cu cele ale unui espresso clasic. Iar marele avantaj ar fi consumul de energie, care ar putea scădea cu până la 75%, pentru că apa nu mai trebuie încălzită.

100 de băutori obișnuiți de cafea au primit, fără să știe, atât espresso tradițional, cât și variante preparate cu ultrasunete. Rezultatul i-a surprins chiar și pe cercetători: participanții nu au reușit să facă diferența în mod constant între cele două metode.

Cu alte cuvinte, lipsa apei fierbinți nu a făcut cafeaua să pară „falsă” sau slabă. În unele cazuri, cercetătorii spun chiar că metoda cu ultrasunete ar putea îmbunătăți extracția și, implicit, gustul.

Asta nu înseamnă că espressoarele clasice vor dispărea peste noapte. Deocamdată, tehnologia este încă în faza de cercetare și trebuie adaptată înainte să ajungă în cafenele sau în bucătăriile oamenilor.